الدكتور دافيد تي . روبن أثبت إقداماً في سعيه لتحسين حياة المرضى المصابين بداء الأمعاء الالتهابي وغيره من الأمراض الهضمية

يأتي المرضى إلى الدكتور روبن يبحثون عن إجابات لمشاكلهم الصحّية وتخفيف أوجاعهم. فالأعراض تكون قد ظهرت بداية كإزعاج ثم تحولت إلى ألم مزمن، إلى درجة أصبحت أجسادهم تقلقهم.

دافيد تي. روبن، دكتور في الطب، هو خبير عالمي في علاج مرض الأمعاء الإلتهابي (IBD) والبحث في تفاصيله، والذي يشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي. وهو مُعلِّم لا يكلّ – في الفصول الدراسية، في المؤتمرات وعلى تويتر، حيث يُعرف باسم @IBDMD – ، كما أنه مدافع متحمّس عن الأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الأمعاء الإلتهابي. ظهر تفوّقه إلى العلن عام 2020 عندما نال جائزة شيرمان، وهي واحدة من أرقى الجوائز في مجاله. ومؤخرًا، أدرجته “بيكرز” للرعاية الصحية في قائمتها “10 قادة في الجهاز الهضمي يجب معرفتهم”.

“ديفيد ضمن فئة نخبوية جداً”، قال ميغيل ريغويرو، وهو دكتور في الطب، ورئيس قسم الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والتغذية في كليفلاند كلينك، والذي عَرِف روبن لعقود. ويضيف “أن روبن يقوم بأبحاث سريرية رائدة وهو حقًا واحد من قادة التعليم عالميًا في مجال IBD”.

فروبن هو من طينة الأطباء الذين يُصبحون أصدقاء لمرضاهم مدى الحياة. ومن المعروف أنه يساعد في إتمام الأوراق لمريض ذهب إلى الكلية – أنت لا تكون أبدًا مريضًا سابقًا لدكتور روبن – وهو يتلقى هدايا مثل أكواب القهوة المصنوعة خصيصًا لمثل هذه الحالات والتي تحمل شعار “Colon Whisperer”. أما بالنسبة لمرضاه الجدد، فهو دائماً الصوت الواثق، المتفائل، المطمئن الذي يحتاجون إليه.

“أول شيء أقوله لمرضاي، خصوصًا أولئك الذين تم تشخيصهم حديثًا، هو إننا سنقوم بعلاج الإصابة في وقت مبكر وبشكل قوي، لأنني بعد ذلك أود أن تكونوا في حالة تعافٍ طيلة حياتكم”، قال روبن، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والتغذية في جامعة شيكاغو للطب.

المشكلة، كما يعلم روبن أكثر من أي شخص آخر في العالم، هي أن الأمر نادرًا ما يكون بهذه السهولة. وهو يشرح لمرضاه أن الابتكارات الحديثة توفِّر للأطباء والمرضى الأدوات لإدارة هذه الأمراض، ولكن ليس هناك شيء مثالي، ولا توجد علاجات نهائية. لكنه يكون دائماً متأكداً من أن مرضاه سيسمعون فكرة أساسية: هذا المرض لن يدمر حياتك، ولا يحدّ من متابعتك ليومياتك.

هذه الأفكار مهمة ومواسية خصوصًا لأن مرض كرون والتهاب القولون التقرحي عادة ما يظهران لأول مرة لدى المراهقين والشبان بين سن 15 و 30. وهذا قد يفسّر لماذا تلقّى روبن كوب قهوة آخر كهدية يقول: “إبق هادئًا واتصل بالدكتور روبن.”

فهم التهاب الأمعاء المزمن (IBD)

قد يتم تشخيص ما يصل إلى 70,000 أميركي بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي في العام المقبل، وهم ينضمّون إلى أكثر من 3 ملايين شخص آخر في الولايات المتحدة يعيشون مع هذه الحالات المزمنة. وكما هو الحال مع الأمراض المناعية الأخرى، فإن هذه الإصابات تصبح أكثر شيوعًا مع الوقت.

عالميًا، قد يعيش ما يصل إلى 10 ملايين شخص مع إلتهاب الأمعاء المزمن، مع أعلى معدل إصابات في أوروبا وأميركا الشمالية. ولكن منذ عام 1990، ارتفع معدل الإصابات بسرعة في الدول الصناعية في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.

لفهم التهاب الأمعاء المزمن، من الضروري استكشاف واحدة من أكثر أجزاء الجسم إهمالًا. نظام الهضم ليس أقل من عجيب. فهو يتألف من الجهاز الهضمي، أي الأعضاء الفارغة التي تشكل نفقًا في جسمك، بالإضافة إلى الكبد والبنكرياس والمرارة. وهو يمتص العناصر الغذائية من كل ما تأكل وتشرب، ثم يقوم بتغليف الفضلات للتخلص منها لاحقًا.

مرض إلتهاب الأمعاء والميكروبيوم

يعرف العلماء اليوم أن النظام الهضمي يقوم بأكثر بكثير. هناك تقدير متزايد لأن لاعبًا رئيسيًا في صحة الإنسان هو الميكروبيوم – مجموعة الميكروبات، سواء أكانت بكتيريا أو فطريات أو بروتوزوا أو فيروسات – التي تعيش داخل الجسم البشري وعليه، مع تركيز أكبر في الأمعاء. الميكروبات تتفوق على الخلايا البشرية بنسبة 10 إلى واحد. حسب تقدير واحد على الأقل، يزن الميكروبيوم لدى الفرد ما يصل إلى 5 أرطال – ومع ذلك، لم يتم التعرف إليه عمومًا حتى أواخر التسعينات.

الميكروبيوم أساسي لمهام واسعة النطاق مثل تطوير الدماغ والتغذية ومكافحة العدوى.

ويقول العلماء إن الميكروبيوم يلعب دورًا أيضًا في السمنة، وحساسية الطعام، وفي أمراض مثل السكري، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب المتعدد، وبالطبع، مرض التهاب الأمعاء المزمن.

“عندما يكون لديك نظام مناعي صحي في إمعائك، يستجيب باستمرار لما يتعرّض له من البيئة الخارجية”، يقول روبن، ويوضح “أن الأمعاء تتعرض للبيئة الخارجية أكثر من أي جزء آخر من الجسم باستثناء الجلد. لذا، في كل مرة تأكل فيها، تُعرّض إمعاءك لما يأتي من العالم الخارجي.”

في الحالات الطبيعية، يصبح هذا النظام المعقّد ملتهبًا بشكل طفيف بعد الوجبة ثم يتوقف عن التهيُّج ويعود إلى حالة الراحة، مميزًا بين التغذية ومسببات المرض.

“ما يحدث مع مرض التهاب الأمعاء هو أن النظام يبدأ العمل ولكنه لا يتوقف بنفسه، إما لأن المريض فقد القدرة التلقائية على “الإيقاف” أو بسبب التحفيز المستمر من قبل شيء لم نكتشفه بعد”، بحسب روبن. “على أي حال، عندما يستمر الإلتهاب، يُسبِّب الضرر.”

يمكن أن تكون الأعراض مزعجة للغاية، وهي تختلف استنادًا إلى موقع الإلتهاب. يمكن للمرضى أن يشعروا بالألم والتشنج، وزيادة في تكرار حركات الأمعاء، والإسهال والنزيف.

ويضيف روبن أنه “عادةً ما ينتهي المرضى بفقدان الوزن لأنهم يعلمون بوعي أو بشكل لا واعي أنه عندما يأكلون أقل، يكون لديهم أعراض أقل”.

يمكن أن يشمل مرض كرون أي جزء من الجهاز الهضمي من الفم إلى الشرج، بينما يهاجم التهاب القولون التقرحي الأمعاء الغليظة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مرض كرون غير مكتمل، إذ يظهر في مكان واحد وليس في أمكنة متعدّدة؛ فيما يستمر التهاب القولون التقرحي في الإنتشار.

“العلاجات تهدف إلى إيقاف الإلتهاب”، قال روبن. “وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في إدارة هذه الحالات. عندما بدأت تدريبي، لم يكن لدينا أية علاجات تقريبًا. الآن هناك أكثر من 15 علاجًا متاحًا وفعالًا وآمنًا.

العلاجات البيولوجية لمرض إلتهاب الأمعاء

تتضمن هذه الطريقة التطور الثوري للعلاجات البيولوجية لمرض التهاب الأمعاء. والعلاجات البيولوجية هي بروتينات تُنتَج في الخلايا الحية. هناك الآن ثلاث فئات من العلاجات البيولوجية متاحة لمرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

الفئة الأولى، مضادات TNF، وهي تشمل الأدوية التي تحجب إشارات الجسم التي تقاوم العدوى أو تسبب التهابًا. من خلال استهداف البروتين الملتهب المسمىTNF، يمكن للعلاجات المضادة لـ TNF أن توقف التهابًا على نطاق واسع في جميع أنحاء الجسم. وتُستخدم هذه الأدوية أيضًا لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية وغيرها من الإلتهابات.

وهناك علاج آخر بيولوجي بواسطة الأجسام المضادة يستهدف بشكل انتقائي خلايا الدم البيضاء أثناء طريقها إلى الأمعاء. أحدث فئة من الأجسام المضادة تستهدف بروتينًا ملتهبًا مختلفًا يُسمى IL-23، وهو يعمل أثناء مرض التهاب الأمعاء والصدفية.

“الاستراتيجية المعتمدة هي خفض الاستجابة المناعية المفرطة طويلاً، بحيث يمكن للجسم أن يتلقى العدوى ثم يشفى”، كما أوضح روبن.

أحدث علاج لمرض التهاب الأمعاء

إنّ التركيز الأحدث في مجال التهاب الأمعاء يتعلق بجزيئات صغيرة مصنَّعة لغاية محدّدة، وهي تعمل على إنزيمات معينة أو آليات إلتهاب أخرى. هذه الجزيئات صغيرة بما فيه الكفاية ليجري توصيلها على شكل حبوب ويتم امتصاصها في الدورة الدموية. وهناك أيضاً علاجات -ASA5، التي درسها روبن لسنوات، وكان تم تطويرها لأول مرة في أوائل الخمسينات لعلاج التهاب المفاصل. هذه العلاجات لا توقف الإستجابة المناعية، ولكن يُعتقَد أنها تحد من النشاط المناعي في بطانة الأمعاء.

مع وجود العديد من الخيارات، قد يبدو أن المرضى المصابين بمرض كرون والتهاب القولون التقرحي يمكنهم العيش بدون قلق، حتى لو لم يتم العثور على علاج. وهكذا يُثبِت الجسم البشري مرة أخرى لماذا هو مثال رائع للهندسة البيولوجية.

“تذكَّر أننا لا نعالج سبب مرض إلتهاب الأمعاء، بل نعالج نتيجته”، قال روبن. “نظام المناعة في الأمعاء موجود لحمايتنا. لا يزال يُعتقَد أن هناك تهديدًا. لذا، قد تكون المسألة مجرّد وقت قبل أن يجد الإلتهاب طريقًا آخر ويعود من جديد”.

كعالِم وطبيب، يتناول روبن هذه المشكلات في أبحاثه من جميع الزوايا، مُعمِّقًا فهمنا للبيولوجيا والأمراض، بينما يُحلِّل ويُقيِّم المعلومات الواردة من مرضاه. قد تُقدّم بيولوجيا كل مريض نظرة خاصة فريدة عن كيفية عمل مرض التهاب الأمعاء.

“إذًا، هكذا هي الأمور – انا لا أختلق هذا – هي بالتحديد تُبقيني مستيقظًا في الليل”، قال روبن. وتساءل: “هل هذا المريض هو الذي سيكون مفتاحًا لما نحاول البحث عنه؟”

هناك مشكلة أخرى. قد يتعامل روبن وزملاؤه في أبحاث وعلاج مرض التهاب الأمعاء مع أمراض متعددة. “قد يكون السبب هو أن ما نسميه مرض كرون والتهاب القولون التقرحي هو في الواقع أشبه بـ 50 مرضًا مختلفًا تبدو متشابهة، لكن الجسم يمكن أن يعبّر عن نفسه فقط بطرق معينة”، قال روبن.

بحوث الميكروبيوم

يوجين تشانغ، دكتور في الطب، هو مدير مشروع طب الميكروبيوم، وهو تعاوُنٌ بين جامعة شيكاغو ومختبر أرجون الوطني ومختبر علم الأحياء البحرية في وودز هول، ماساتشوستس. أسس تشانغ البرنامج في العام 2017 لتعزيز البحوث المتعددة التخصصات في الميكروبيوم ودعم الباحثين الانتقاليين والسريريين الذين يدرسون مجموعة من الاضطرابات، لكن اهتمامه بالموضوع يعود إلى بداية الألفية. كان مختبر تشانغ في وضع جيد حينها ليكون من بين أولى المجموعات التي تتلقى مِنَحًا من مشروع الميكروبيوم البشري التابع لمعاهد الصحة الوطنية.

تشانغ، وهو متعاون باستمرار مع روبن، يدرس كيف يؤثر ميكروبيوم الأمعاء في اضطرابات الأمعاء الإلتهابية. يُحدِّد تشانغ الميكروبيوم على أنه عضو آخر في الجسم، على الرغم من أنه يُكتسَب في وقت مبكر من الحياة لا من خلال الوراثة.

قال تشانغ: “تغيَّرَ الميكروبيوم البشري بسرعة في القرن الماضي. وذلك نظراً لتأثره بالنظام الغذائي وأسلوب الحياة والزينوبيوتيك، مثل المضادات الحيوية، التي أصبحت شائعة الآن. لذلك أصبح لدينا ميكروبيوم أقل تنوعًا. هناك بعض الميكروبات التي اختفت لدى العديد من السكان. إنها اضطراب حقيقي في الضغوط التطوّرية الطبيعية التي تحدِّد أي الميكروبات تتطابق مع احتياجاتنا، على سبيل المثال، في الأنظمة المناعية أو الأيضية.”

وتابع تشانغ: “إن العواقب لم تكن جيدة، مما خلق تناقضًا بيننا وبين ميكروباتنا. أعتقد أن ذلك يكمن وراء الزيادة في هذه الاضطرابات الجديدة، مثل مرض الأمعاء الإلتهابي، ولكن أيضًا اضطرابات المناعة الذاتية والإلتهابية الأخرى، مثل الربو أو التهاب المفاصل الروماتويدي. لكننا لا زلنا نكشف فقط عن سطح العلم، وثمّة أشياء كثيرة في العمق”. أشار تشانغ إلى أنه التقى روبين لأول مرة لأن كان لديهما نفس المرشد، جوزيف بي. كيرسنر، دكتور في الطب، والذي يعتبر جَدّ البحث والعلاج المعاصر لاضطرابات الأمعاء الالتهابية، وهو وضع جامعة شيكاغو على الخريطة كرائد في اضطرابات الأمعاء الالتهابية.

“أتذكر كيرسنر يقول: ‘تحتاج للقاء هذا الطالب المتميز في الطب’.” قال تشانغ، على الرغم من أنه لم يتعرف حقًا على روبن حتى انضم إلى الكلية. وأضاف: “يمتلك روبن العديد من المواهب ما يجعله “تهديدًا متعدد الجوانب”. إنه طبيب ممتاز، ومُعلّم رائع – يا إلهي، يجب أن تستمع إليه وهو يلقي محاضرة – وهو معاين سريري ممتاز”. “وأخيرًا، أعتقد أنه رئيس قسم رائع. لديه رؤية، ينجز الأمور، ويعرف كيف يختار الأشخاص المناسبين للمهام الرئيسية”.

“دافيد (روبن) هو في الواقع شخص مميّز.”

الرعاية التي تُغيِّر اللعبة

قصة راشيل هيندي تلخص التاريخ الحديث لعلاج .IBD تم تشخيصها بمرض كرون الشديد عند سن الرابعة عشرة من عمرها في منتصف التسعينات، وأجرت جراحة لإزالة جزء من أمعائها الصغيرة والكبيرة بعد عام فقط في مستشفى جامعة ويسكونسن–ماديسون. كانت الرعاية المستمرة لها لا تزال قائمة من خلال متخصص في مسقط رأسها في فريبورت، إلينوي، حوالي 115 ميلاً شمال غرب شيكاغو، لكنه بدأ بإرسالها إلى مستشفى جامعة شيكاغو لإجراء الفحوصات الدورية بهدف مراقبة حالتها.

“خلال السنوات الخمس أو الست الأولى، كنت بخير، لكن المرض كان يعود دوماً”، قالت هيندي. “كان هذا قبل أن يكون هناك العديد من الخيارات، لذلك مررت بكل المتاح منها في ذلك الوقت”.

في أواخر التسعينات، تمت الموافقة على ريميكاد (أول علاج مضاد لل TNF)، وقالت هيندي إنها كانت الأولى في فريبورت التي تلقته. “كان ريميكاد دواء معجزة”، قالت. “لم أشعر بأنني بخير منذ سنوات”. أتاح الدواء لهيندي الذهاب إلى الكلية لكسب شهادة جامعية. حتى أنها استطاعت الذهاب إلى الصين لمدة عام لتدريس اللغة الإنجليزية.

لكن صحتها تدهورت بشكل حاد عند عودتها. بدأت في البحث بين بروتوكولات الدواء التي ستعمل لفترات قصيرة فقط، وأجرت 10 عمليات جراحية والعديد من الإجراءات الأصغر. على الرغم من وضعها الصحي الصعب، ظلّت قادرة على العودة إلى الدراسة حيث كسبت درجة مساعد طبيب. قبل حوالى سبع سنوات، نقلت رعايتها بشكل كامل إلى جامعة شيكاو للطب، وأصبحت مريضة لدى روبن.

“كان ذلك تغييرًا في اللعبة”، قالت هيندي. قدَّرَت الطريقة التي اعتمدها روبن لرعايتها، وكيف كان على استعداد لتجربة أدوية جديدة وكانت لديه السمعة، والخبرة، ومنصة “تويتر” حيث نجح في مناشدة شركة التأمين الخاصة بها لدفع مستحقاتها. وأخيراً، في عام 2019، عندما قاوم جسدُها جولة أخرى من الأدوية، قررت هي وروبن أنَّ أفضَلَ سبيل للعمل هو إزالة القولون لديها.

“ربما شعرت بأنني بأفضل حال منذ 25 عامًا منذ تم تشخيصي”، قالت. “المفارقة المحزنة هي أنني خضعت لعملية جراحية في نهاية ديسمبر وفي مارس كنت أشعر بتحسن وأردت أخيرًا الخروج والتواصل الاجتماعي تغلّبت على الوباء”.

هيندي، الآن مساعد طبيب في جراحة القولون والمستقيم في مستشفى شيكاغو الآخر، تقول إن تشخيصها المبكر وتجربتها لعبت دورًا كبيرًا في قرارها المهني. قد لا يكون من المستغرب أنها غالبًا ما تبدو وكأنها طبيبها ومعلمها.

وقالت: “أحد أهم الأشياء التي يحتاج المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا إلى معرفتها هو أن حالتهم ستتحسن وأنهم سيكونون قادرين على الإستمتاع بحياة طويلة”، مضيفة أنها تساعد عندما يرونها في معطفها الأبيض وينصتون إليها. وقالت هيندي “إن خبرتها في هذا المجال زادت من إعجابها بروبن. وعندما علمت بجائزة شيرمان قررت ترشيحه لها”.

وختمت: “روبن مذهل حقًا. أعتقد أنه من بين أكثر الأشخاص الذين أعرفهم انشغالًا، ولكن عندما تكون في هذا الموعد معه، تشعر وكأنك مريضه الوحيد.”

ديفيد تي. روبين، دكتور في الطب

جوزيف بي. كيرسنر، أستاذ في الطب

رئيس قسم الجهاز الهضمي، الكبد والتغذية

الدكتور روبين متخصص في علاج أمراض الجهاز الهضمي. تشمل خبرته الأمراض المعدية المثيرة (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي) ومتلازمات السرطان المخاطر العالية.

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