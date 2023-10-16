Thermogard XP

للوصول إلى درجة الحرارة الطبيعية للجسم بدقة وسهولة

بالنظر إلى اختلاف المرضى والسيناريوهات السريرية والبروتوكولات المعتمدة، لا بد من أن يرتكز اختيار درجة الحرارة المستهدفة إلى تحقيق أفضل النتائج لكل مريض بحسب حالته. من هنا، أصبح من الممكن القضاء على خطر تفويت درجة الحرارة المستهدفة بفضل جهاز Thermogard XP®️) TGXP).

فبغض النظر عن البروتوكول المعتمد، القاضي بخفض الحرارة إلى 36 درجة أو 33 درجة، يُعتبر جهاز TGXP بدقته العالية الخيار الأفضل على الإطلاق، حيث أن هذا النظام يوفّر كفاءة سريرية أكبر بالمقارنة مع أسلوب خفض الحرارة السطحي، ويساهم في بلوغ درجة الحرارة المستهدفة والحفاظ عليها.

باختصار، يبلغ المريض درجة الحرارة المستهدفة بسرعة وبدقة فائقة بفضل نظام TGXP المتطور.

يتيح هذا النظام الإبقاء على درجة حرارة الجسم الطبيعية بسهولة وبدقة حيث يعمل على مراقبة المريض باستمرار وضبط درجة الحرارة المستهدفة التي يتم اختيارها.

انطلاقاً من خبرة ZOLL الواسعة النطاق في مجال إدارة درجة الحرارة والتحكّم بها، يسرّ شركة MedboX SAL في لبنان وشركة MedboX LLC في الإمارات العربية المتحدة أن تقدّما الإرشاد في تصميم أفضل بروتوكول يتلاءم مع برنامجكم.

أما أخصائيو الشركتين السريريون الميدانيون، فهُم على استعداد دائم لتقديم المساعدة والإرشاد لكم في وضع بروتوكول يكون مصمماً خصيصاً ليتلاءم مع المستشفى وحاجاته ومتطلباته.

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