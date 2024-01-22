NewTom 7G … أوّل جهاز في العالم للتصوير المقطعي المحوسب للجسم متعدّد المسح بالأشعة المخروطية

لأوّل مرة، يتم تطبيق تقنية Cone Beam على جميع مناطق الجسم، بما في ذلك العمود الفقري والكتف والورك وذلك بفضل أحد أحدث أجهزة NewTom عالية التقنية.

يقدّم NewTom 7G أحدث تقنيات مخروط الشعاع المقطعي المحوسب (Cone Beam Computerized Tomography)، الذي يختصر بالحروف “CBCT” في مجالات التطبيق الجديدة كليًا. هذا الجهاز، المزوّد بمولد أشعة سينية عالي الأداء (يصل إلى 120 كيلو فولت و120 مللي أمبير) واختيار مستقل لنقطة التركيز (0.3 أو 0.6 ملم)، يتيح للمستخدمين إجراء فحوصات دقيقة لأنسجة العظام بدقة تصل إلى 90 ميكرومتر، ممّا يضمن تحليلًا فائق الدقة حتى للهياكل المعقدة الصغيرة جدًا، مثل تلك الموجودة في الأذن الداخلية. إنّ القدرة على إجراء الاختبارات بسرعة في وضع “الجرعة المنخفضة” – مع الحصول على المنطقة التشريحية المطلوبة خلال سبع ثوانٍ فقط – تُعدّ أمرًا مناسبًا للغاية. يمكن استخدام NewTom 7G لفحص عدد لا يحصى من المناطق التشريحية في مجموعة واسعة من التطبيقات السريرية، سواء ثلاثية الأبعاد مع مجالات رؤية عديدة أو ثنائية الأبعاد (أيضًا بالتتابع). يمكن للمستخدمين الحصول على صور فائقة الوضوح لتشخيص الهياكل الدقيقة للأذن أو الكسور الشعرية في المفاصل المعقدة. يتميّز NewTom 7G بآليات تلقائية تعمل على تبسيط العمل وتحدّ من التشويه الكامن في الإجراءات اليدوية، وبالتالي ضمان أفضل النتائج في أقصر وقت ممكن. واحدة من أحدث الإضافات تتعلّق بفحوصات الورك. تم تطوير NewTom 7G للحصول على صور ثنائية للورك، ويمكنه التقاط مجال رؤية بقياس 40 × 17 سم. أمّا مجال الرؤية الممتد أفقيًا فهو يتيح إجراء تقييم مقارن لعظام الورك من خلال إعادة بناء الصور للحصول على صورة مركّبة واحدة.

تقنيات الأشعة المخروطية الرائدة في قطاع طب الأسنان

كونها المعيار العالمي في مجال تقنيات التصوير التشخيصي، كانت NewTom أوّل شركة تُدخِل تقنية Cone Beam في قطاع طب الأسنان وتقدّم الآن مجموعة واسعة من الحلول السريرية للتشخيص الطبي وطب الأسنان والطب البيطري. واليوم، تقدّم هذه العلامة التجارية الموثوقة أحدث المعدات وتوفّر الدعم والخدمات المهنية في جميع أنحاء العالم. منذ إنشاء العلامة التجارية قبل 25 عامًا، قامت NewTom بتوسيع حدود التصوير الطبي، حيث قدّمت أحدث أجهزة للتشخيص بإمكانها الحصول على تفاصيل ميكرومترية وفائقة الدقة لبنية العظام، والتي تغطّي جميع المناطق التشريحية، بدءًا من فحوصات الرأس والرقبة وحتى الأنف والأذن والحنجرة، والجهاز العضلي الهيكلي في طب العظام، بالإضافة إلى الأشعة الخاصة بالوجه والفكين.

كانت شركة NewTom رائدة في كافة مجالاتها، حيث ابتكرت من خلال التكنولوجيا وقيادة الاتجاهات العلمية. إنّ الخوارزميات الحاصلة على براءة اختراع، والوظائف المتقدّمة لكلّ من التصوير ثنائي وثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى مجموعة الميزات المخصّصة لتقليل الجرعة الفعّالة، وبالتالي الحفاظ على صحة المشغلين والمرضى على حد سواء، ليست سوى جزء من الابتكارات التي تم تحقيقها من خلال التزام NewTom المستمرّ بالتفوّق التكنولوجي. جميع أجهزة NewTom مدعومة ببرنامج NNT القوي المتوافق مع DICOM 3.0، والذي يمكنه التفاعل مع أنظمة وبرامج طرف ثالث لتخزين البيانات الطبية وتبادلها.

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