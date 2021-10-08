الموظفون يشعرون بأمان أكبر أثناء العمل

نياجرا هيلث : تقليل عدد الإصابات الناتجة عن حوادث العنف في حالات الطوارئ ( الرمز البيض ) بنسبة 20 ٪

بقلم ساندي ترينور، مديرة العلاقات في مكان العمل في نياجرا هيلث وستيفي كريستوفر، ممرض عملي مسجل ومحلل نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نياجرا هيلث

مؤخّراً، في قسم الطوارئ بإحدى مستشفياتنا أصبح أحد المرضى عدائيا في تعامله مع ممرضة تعمل في الخطوط الأمامية، فسرعان ما قامت بالنقر مرتين على زر الإتصال الموجود على شارة “فوسيرا” وهو جهاز اتصال قابل للإرتداء مخصص لاستدعاء الأمن في حالة الطوارئ (الرمز الأبيض)، بهدف تنبيه موظفي الأمن على الفور وبسريّة من دون معرفة المريض بهذا الإتصال. على الفور، هرع الفريق الأمني ​​إلى مكان تواجد الممرضة، وتمكّنوا من سماع ما يجري وهم في طريقهم إلى مكان الحادث وذلك عبر الشارة ومن دون أن تضطر الممرضة إلى إخبارهم بما حدث.

لم تصب الممرضة بأي أذى وقالت إنها ممتنة لأنها كانت ترتدي الشارة.

منذ عدة سنوات، عندما كنا لا نزال نستخدم هواتف تقليدية للتواصل، كان من الصعب أو المستحيل على هذه الممرضة أن تستدعي الأمن في حالة الطوارئ (الرمز الأبيض) في هذا الموقف الخطير. تخيل أنّ شخصًا ما يحتاج إلى التقاط الهاتف وطلب رقم ما، وطلب المساعدة أثناء محاولته تهدئة المعتدي أو محاولة إبعاده.

ذكّرتنا هذه القصة المؤثرة بسبب استخدامنا لـ”فوسيرا” هنا في نياجرا هيلث، وهو مستشفى لديه مواقع متعددة بسعة 949 سريرًا في أونتاريو، كندا. في عام 2016 , قمنا بإعطاء شارة فوسيرا وتطبيق فوسيرا للهواتف المحمولة الذي يستخدمه الأطباء على هواتفهم الذكية الشخصية . يجد الموظفون الذين يعملون في أقسام الطوارئ ووحدات الصحة العقلية والطوابق الطبية عبر مستشفياتنا أنّ جهاز فوسيرا ضرورية لمساعدتهم على الشعور بالأمان أثناء عملهم.

نهج موحّد للاتصالات

في عام 2015، كان فريق القيادة لدينا يعمل على تقييم الحلول التي يمكن أن توفر نهجًا موحّدًا للتواصل في مختلف أنحاء مستشفياتنا. كما احتجنا أيضًا إلى طريقة أسرع وموثوقة أكثر للسماح للموظفين بطلب المساعدة ولمنع تصعيد المواقف التي قد تكون عنيفة.و أثناء عملية التقييم، أوصى أحد شركائنا في المستشفى في أونتاريو باستخدام “فوسيرا” لأنه يسهل على جميع أعضاء فريق الرعاية التواصل والتعاون في الوقت الفعلي. كما أنه يتيح الاستجابة السريعة لجميع الرموز بما في ذلك الرمز الأبيض.

ساندي ترينور، مديرة العلاقات في مكان العمل لدينا، هي القوّة الدافعة والداعمة لتقنية “ فوسيرا “ في “نياجرا هيلث”. لقد لعبت دورًا أساسيًا في التأكد من أنّ جميع الموظفين يمتلكون أجهزة “فوسيرا” الذين يحتاجون إليها.

بدوره ستيفي كريستوفر، ممرض بالإضافة إلى كونه محلل أنظمة، يقوم بدعم نظام “فوسيرا” في جميع أنحاء المؤسسة، ويقوم بتدريب المستخدمين الجدد وتقديم الدعم لمستخدمي التكنولوجيا.

تقنية متأصّلة في سير أعمالنا

إنّ تقنية “ فوسيرا” متأصّلة في سير أعمالنا. فهي تعزّز الكفاءة وتسمح لفرق الرعاية لدينا بالتركيز على رعاية المرضى. نتمتّع براحة البال عندما نكون على علم بأنّ الموظفين قد سجّلوا دخولهم إلى نظام “فوسيرا” أثناء عملهم لأنه جزء أساسي من طريقة تواصلهم كل يوم. إذا احتاج أحد أعضاء فريق الرعاية إلى الاتصال برمز الأبيض للطوارئ، فنحن نعلم أنهم مستعدون للقيام بذلك.

أمّا النتائج فهي ملموسة، حيث انخفض عدد الأشخاص المصابين في حوادث عدائية بنسبة 20٪ منذ أن تم تثبيت تطبيق “فوسيرا” في “ نياجرا هيلث”. تحدث أمور غير متوقعة طوال الوقت في مجال الرعاية الصحية. تساعد تقنية “فوسيرا” موظفينا على البقاء آمنين ومتصلين ومستعدين. نحن نعلم أنّ موظفينا يحبون هذه التقنية لأنهم أخبرونا بذلك ولأنهم يستخدمونها طوال الوقت.

تعرّف على التأثير الإضافي الذي تم تحقيقه في نياجرا هيلث

تساعدنا تقنية “فوسيرا” على توحيد الاتصالات السريرية في جميع أنحاء المؤسسة وإضفاء الشعور بالأمان للموظفين. كما توفر للأطباء طريقة قياسية وآمنة للتواصل باستخدام أجهزتهم الخاصة. وخلال جائحة كوفيد-19، ساعدتنا في الحفاظ على معدات الوقاية الشخصية مع الحد من انتشار الأمراض المعدية. ندعوك لقراءة المزيد عنها في دراسة الحالة التي أجريناها مؤخرًا. 1

ساندي ترينور، مديرة العلاقات في مكان العمل في نياجرا هيلث.

ستيفي كريستوفر، ممرض عملي مسجل، محلل نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نياجرا هيلث، وهو مستشفى متعدد المواقع بسعة 949 سريرًا في أونتاريو، كندا.