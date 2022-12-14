موسكو‭ – ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭: ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب

في عام 2021، أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر مستوردي منتجات موسكو في صناعة الطب والأدوية

الطب بالأرقام

الإمارات العربية المتحدة مدرجة في قائمة شركاء موسكو الرئيسيين: فعلى سبيل المثال، في عام 2021، بلغت واردات المنتجات النهائية من موسكو إلى الإمارات العربية المتحدة 470 مليون دولار. وتحتلّ صناعة “الطب والأدوية” المرتبة الأولى بين الصناعات الأكثر طلبًا في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، في عام 2021، بلغ حجم مشتريات البضائع في هذه الفئة من موسكو حوالي 198 مليون دولار، وهو ما يزيد 176 مرة عن عام 2020.

في الوقت نفسه، استحوذت موسكو على أكثر من 60٪ من إجمالي الصادرات الطبية الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021. وفي تصنيف مستوردي المنتجات الطبية من العاصمة الروسية، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية. من بين السلع التي تم توفيرها لدولة الإمارات في عام 2021، تشكل اللقاحات البشرية الجزء الأكبر. وتضمنت القائمة الأعلى أيضًا القساطر وأجهزة طب الأسنان والكواشف التشخيصية وغيرها من المنتجات. أصبح قطاع الطب والأدوية أيضًا قطاع الاستيراد الرئيسي للبحرين: فقد تجاوز حجم استيراد هذه الفئة من موسكو 3.2 مليون دولار. واشترت المنطقة بشكل فعّال اللقاحات والكراسي المتحركة اليدوية أيضًا.

دخول الشركات الطبية في موسكو إلى سوق الشرق الأوسط

يعتبر سوق الإمارات العربية المتحدة وجهة شهيرة للشركات الطبية من موسكو. فقد قامت منطقة الشرق الأوسط بالفعل بشراء معدات الليزر العلاجية بالأشعة تحت الحمراء المغناطيسية منRIKTAMED، بالإضافة إلى المجمّعات متعددة الوظائف من LasMedTech بالإضافة إلى ذلك، تستخدم أقسام طب الأسنان في الإمارات أجهزة المحاكاة الإفتراضية من GEOTAR. وعلى سبيل المثال، تم اختبار تعديل ليوناردو في جامعة عجمان.

تقوم عيادات دبي أيضًا بشراء المعدات من شركات موسكو. ويتم مثلاً استخدام كبسولات التبريد للعلاج الطبيعي من GRAND-CRYO في الطب الوقائي. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا العثور على مستحضرات التجميل المصنوعة في موسكو في أسواق الإمارات والمملكة العربية السعودية: من بينها، على سبيل المثال، مجموعة المنتجات الشهيرة الخاصة بالعناية بالفم وتبييض الأسنان من ماركة Global White.

تعزيز التعاون التجاري بين موسكو والإمارات

تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من الشركات المذكورة تمكّنت من دخول سوق الشرق الأوسط والعثور على عملاء بفضل دعم حكومة موسكو، وبالتحديد، مركز موسكو للتصدير – وهو هيكل رسمي مصمّم لضمان تطوير التجارة والعلاقات الإقتصادية مع الشركاء الأجانب. وبهدف دعم النشاط الاقتصادي الأجنبي، يقوم مركز موسكو للتصدير بتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع. من أجل تعريف الجمهور المعني في الإمارات بالشركات الطبية في موسكو، قام مركز موسكو للتصدير بافتتاح جناحًا مشتركًا لعرض المنتجات التي صنعت في موسكو ثلاث مرات في أكبر المعارض في دبي. وهكذا، تمكّنت 50 شركة في عاصمة روسيا من تقديم منتجاتها في معرض الصحة العربي في دبي. كجزء من النشاط في الموقع، وبدعم من مركز موسكو للتصدير، تم تنظيم أكثر من 600 اجتماع مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2022، قام مركز موسكو للتصدير بتعزيز التعاون التجاري بنشاط مع المجتمع الطبي في الشرق الأوسط. لذلك، في سبتمبر/أيلول، ذهب وفد من شركات موسكو في مهمّة تجارية إلى دبي. وشارك مطوّرو منصّات الواقع الافتراضي الطبية، ومصنّعو الأجهزة الجراحية الكهربائية وليزر الديود لعلم التجميل، وشركات أخرى في مفاوضات مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة.

ساعدت البعثات التجارية العكسية، التي تمت في الموقع في موسكو في نوفمبر 2022، في تعزيز العلاقات التجارية أيضًا. فوصلت وفود من عدة دول في الشرق الأوسط، من الإمارات والسعودية والبحرين، إلى العاصمة الروسية. وخلال الاجتماع، أجرت شركة Medical Echo Trading في دبي محادثات مع مصنّعي المعدات الطبية في موسكو.

يدعم مركز موسكو للتصدير الأعمال التجارية المحلية الجاهزة لإيجاد أسواق جديدة بالإضافة إلى المشترين الأجانب أيضًا.

وأّكّد فيتالي ستيبانوف، رئيس مركز موسكو للتصدير، قائلاً: “يمكن لشركات الشرق الأوسط المهتمة بمنتجات وخدمات موردي موسكو الاتصال بمركز موسكو للتصدير، وهو متوفّر للتفاعل المباشر مع شركاء أجانب ولديه مجموعة كبيرة من المصدّرين في 12 صناعة – من صناعة الأغذية والمنسوجات إلى المنتجات ذات التقنية العالية. يختار مركز موسكو للتصدير العروض الأنسب في السوق مجانًا ويوفر معلومات كاملة ومحدثة حول الشركات من عاصمة روسيا.”

سيواصل مركز موسكو للتصدير العمل على نمو التعاون بين دوائر الأعمال في الشرق الأوسط وموسكو. وفي العام المقبل بالتحديد، من المقرّر افتتاح أجنحة مشتركة لعرض المنتجات التي صنعت في موسكو في المعارض المواضيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك تنظيم عدد من المهمات التجارية مع الشركاء.

لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬حول‭ ‬عمل‭ ‬مركز‭ ‬موسكو‭ ‬للتصدير‭ ‬وإرسال‭ ‬طلب‭ ‬للتعاون،‭ ‬يرجى‭ ‬اتباع‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭ ‬https‭://‬moscow-export.com/en

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