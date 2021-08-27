دور أشعة الدوبلر الملون والموجات الصوتية في تشخيص الآلام الحادة في كيس الصفن

الدكتور أحمد عمير أخصائي أشعة تشخيصية في المستشفى الأهلي – قطر

تعتبر آلام كيس الصفن الحادة والمفاجأة حالة طبية طارئة وهامة، تُعرّف على أنها ألم حاد وشديد وفي الغالب يحدث تورم واحمرار في كيس الصفن، قد يكون مصحوبًا بأعراض عامة مختلفة.

إن تقييم ألم كيس الصفن الحاد يشكل تحديًا للطبيب المعالج؛ فهناك الكثير من المسبّبات وراء الألم منها ما يتطلب جراحة عاجلة أو قد يكون نتيجة بكتيريا معدية، وفي أحيان أخرى قد تكون دلالة على وجود أورام في الخصية. بالإضافة إلى ذلك، تتداخل نتائج الفحوصات المعملية كما أن تهاون المريض في الذهاب للمستشفى يؤدي الى تفاقم الحالة.

يكون دور طبيب الطوارئ عن طريق تحديد التشخيص الجراحي مقابل التشخيص غير الجراحي لألم كيس الصفن؛ لذلك ظهرت الموجات فوق الصوتية لكيس الصفن باستخدام الدوبلر الملون لتلعب دورًا هاما في تقييم المريض.

تطورت أجهزة الموجات الصوتية بشكل كبير حيث أتاحت تصوير عالي الدقة لكيس الصفن ومحتوياته وأيضا تقييم التغذية الدموية، كما أن الفحص بالموجات الصوتية يشمل مسح منطقة العجان وقاعدة القضيب في حالات الاشتباه في وجود عدوى او خراج وكذلك فحص المنطقة الأربية في حالات الفتق المشتبه بها.

إلتواء الخصية

إنها حالة طوارئ جراحية عاجلة تصيب البالغين والأطفال على حد سواء، حيث يشعر المريض بألم شديد قد يستمر بضع ساعات ويكون إلتواء الحبل المنوي سبباً لضعف تدفق الدم إلى الخصية ويؤدي ذلك في حدوث تآكل أنسجة الخصية بشكل سريع يكون بمعدل ​​6-8 ساعات من بداية الألم فلا يمكن إنقاذها بعد ذلك. يكون استخدام الموجات فوق الصوتية والدوبلر الملون لا مثيل له في تشخيص حالات إلتواء الحبل المنوي حيث يكون الفحص سريعاً وآمناً تماماً ويعطي تشخيصاً مبكراً ودقيقاً أيضاً؛ وأدى ذلك في تحسن واضح في معدلات إنقاذ الخصية.

إلتهاب البربخ والخصية

يعد إلتهاب البربخ والخصية من الأسباب الشائعة لألم كيس الصفن الحاد الذي يحدث بشكل شائع عند المراهقين والشباب. يتطور إلتهاب الخصية في 20-40٪ من إلتهاب البربخ بسبب انتقال البكتيريا؛ أما إلتهاب الخصية منفردة فهو نادر الحدوث وغالبًا ما يرتبط بالنكاف.

تُعزى معظم حالات إلتهاب البربخ لدى المراهقين إلى الأمراض المنقولة جنسيًا، حيث تعتبر المتدثرة الحثرية و N. Gonorrhoeae أكثر مسببات الأمراض شيوعًا. أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا وأكثر من 35 عامًا، فيحدث الإلتهاب عمومًا بسبب بكتيريا المسالك البولية الشائعة.

من الناحية السريرية، يظهر إلتهاب البربخ على شكل ألم حاد في كيس الصفن في المنطقة الخلفية. ويكون الدوبلر دقيق للغاية في الكشف عن إلتهاب البربخ وأيضا تشخيص المضاعفات.

ملخص

إن فحص الموجات الصوتية الذي يتم إجراؤه بشكل صحيح يسمح بتشخيص محدّد في معظم حالات آلام كيس الصفن ويسهل في فرز وإدارة المرضى للقيام بالعلاج المناسب والسريع.