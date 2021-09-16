“جنرال إلكتريك” رعاية صحية مبنية على أساس الكفاءة والتركيز على المرضى
“جنرال إلكتريك”
رعاية صحية مبنية على أساس الكفاءة والتركيز على المرضى
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لقد غيّرت جائحة كوفيد- 19 الكثير من الأمور، بما في ذلك نظرة مديري الأعمال حول مفهوم الرعاية الصحية. قبل الوباء، وجد الاستطلاع الذي تجريه شركة “جنرال إلكتريك” مرة كل سنتين حول الابتكار العالمي أن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة والإنترنت كانت تعتبر القطاعات الأكثر ابتكارًا.
ولكن في أعقاب الوباء واستجابة الوزارات الحكومية والمختصين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم ، احتلت الرعاية الصحية المرتبة الأولى في مجال الابتكار في إصدار 2020 من مقياس الابتكار العالمي لشركة GE. لم يكن ذلك مفاجئًا بالنسبة إلى نائل الدّباغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق إفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى في جنرال الكتريك للرعاية الصحية. فقبل وقت طويل من تفشي الوباء، كانت مفرداته مليئة بمصطلحات مثل البيانات الضخمة، والتحليلات التنبؤية، والمشاركة الآلية للبيانات عبر الشبكات.
يرجع ذلك إلى أن الرعاية الصحية في فترة ما قبل الجائحة بدأت بالفعل في استكشاف عالم العلاج الدقيق، وهو نهج يساعد الأطباء وأنظمة الرعاية الصحية على تقديم نهج شخصي للغاية لكل من صحة الاشخاص وعلاج المرضى.
وهذا يجعل من الممكن ليس فقط تقديم رعاية عالية الجودة تتمحور حول المريض، ولكن القيام بذلك بطريقة أكثر كفاءة وفي الوقت المناسب وفعالية من حيث التكلفة.
تجمع الدقة الصحية بين تحليل البيانات الضخمة لملايين السّجلات الطبية للمرضى المجهولين مع التركيب الجيني لكل مريض وتاريخه الصحي والتاريخ الطبي للعائلة وخيارات نمط الحياة، ما يساعد في التشخيص والعلاج والمراقبة لتقديم الرعاية المناسبة بدقة في الوقت المناسب.
ويوضح قائلاً: “لقد سرَّع فيروس كوفيد- 19 اعتماد تقنية الرعاية الصحية التنبؤية والوقائية وما كان سيستغرق تنفيذه في السابق سنوات يستغرق الآن شهورًا.”
البيانات الرقمية توفر الصحة
يُعد الإطلاق الأخير لمنصة خدمات “أيديسون” للصحة مثالا جيدًا على ذلك. حيث توفر هذه المنصة بنية حديثة مفتوحة وقابلة للتوسيع والتطور. تساهم هذه المنصة في نشر التطبيقات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. يمكن بسهولة تطوير جميع أنواع التطبيقات السريرية والتشغيلية والمالية باستخدام هذه الأدوات وتتميز هذة المنصة بسهولة الوصول إليها ويمكن استخدامها بأمان، سواء في سحابة الانترنت أو في أماكن العمل، على سبيل المثال عبر جهاز Edison HealthLink أو مباشرة على أجهزة التصوير الذكية مثل الأشعة السينية وأجهزة التصوير المقطعي والموجات فوق الصوتية.
يوضح الدّباغ أن النطاق المحتمل لتحسين نتائج المرضى والتحسينات التشغيلية ضخم لأن حجم البيانات الطبية التي يتم إنشاؤها في ازدياد دائم. على سبيل المثال، تنشئ أي مستشفى ما يقارب الـ 50 بيتابايت من البيانات كل عام، قادمة من مجموعة واسعة من المصادر: الأجهزة، والصور الطبية، السّجلات الطبية الإلكترونية، المقاييس التشغيلية والمالية وغير ذلك. ومع ذلك، فإن أقل من 3٪ من البيانات التي يتم إنشاؤها تكون قابلة للاستخدام أو تم تمييزها أو تحليلها.
للبدء في إطلاق إمكانات الرعاية الدقيقة يقول الدّباغ: “هناك حاجة إلى أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتجميع هذه المعلومات وتوحيدها بسرعة”.
“البيانات في النظم الصحية موجودة في أشكال متباينة، في مواقع مختلفة وعبر أنظمة مختلفة، ما يؤدي إلى معلومات منعزلة ومجزّأة وهذا يجعل من الصعب تحديد سياق معلومات كل مريض على حدة؛ بالإضافة إلى قاعدة المعرفة داخل الأنظمة الصحية على مدى عقود من العمل. إنهم يحاولون تجميع هذه الأنظمة معًا ، لكن شركاء الرعاية الصحية يريدون أن يكونوا قادرين على الاستفادة من هذة البيانات والبرامج والتحليلات عبر أعمالهم بالكامل”.
في هذا المجال بالذات يمكن لمنصة “أديسون” أن تساعد جزئيًا من خلال تزويد المطوّرين والشركاء بالمنصة، وّيقول الدباغ إنها ستسرّع من تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واعتمادها في المجال الصحي.
الشراكات تنتج الابتكار
يُظهر برنامج EMEA Edison™ Accelerator الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وهو برنامج تم اطلاقه بين الشركات الناشئة ومقدمي الرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كيف يمكن أن تساعد هذه المنصة الصحية الرقمية. فهو يجمع بين مقدمي الرعاية الصحية المهتمين بأن يكونوا في طليعة الابتكار، والشركات الناشئة التي ترغب في المضي قدمًا بحلولها من خلال الاستفادة من بيئة جنرال الكتريك للرعاية الصحية. هناك تعاون إقليمي آخر حول هذه المنصة الرقمية بين جنرال الكتريك للرعاية الصحية والبروفيسور حقي معمر كراكاس، الحاصل على دكتوراه في الطب ومنسق خدمات الأشعة بمديرية الصحة في إسطنبول وعضو هيئة التدريس بجامعة العلوم الصحية. هذا التعاون هو الأول من نوعه في تركيا لتسريع تطور الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي.
سيقود البروفيسور الدكتور كاراكاس فرق البحث والتطوير المؤلفة من الأطباء المتميزين وأخصائيي الأشعة والعلماء من مختلف التخصصات وكبار علماء البيانات ومطوّري البرامج في إطار شركة CUREA المنشأة حديثًا في TECHNOPOL Istanbul.
باستخدام منصة ايديسون تعمل الفرق على تطوير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي تركز على اكتشاف درجات خطورة كوفيد- 19 وتصنيفها وعلاج المرضى. كما سيطوّرون تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي للكشف التلقائي عن آفات الثدي وتصنيفها من خلال التصوير الشعاعي الطيفي للثدي (CESM).
ويضيف الدّباغ: “على مدى السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أن تصبح منصة “أديسون” للخدمات الصحية مركزية في النظام البيئي للرعاية الصحية ومركزًا مهمًا للابتكار مع توفر آلاف التطبيقات وخدمات الرعاية الصحية”.
ضمان الأمان والخصوصية
يقول الدّباغ إن أحد أكبر المتطلبات لإطلاق العنان لإمكانيات الصحة الدقيقة بشكل كامل هو ضمان أمان وخصوصية في جميع قواعد البيانات والعناصر الأخرى للنظام السلس.
“لهذا السبب قمنا بتضمين الأمان في تصميم أجهزتنا وأنظمتنا البرمجية، وكنّا من أوائل شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية التي وضعت مجموعة من الأخلاقيات حول كيفية استخدام وعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية”.
بالنظر إلى المستقبل، من الواضح أنه مع الأمن السيبراني الشامل والإطار التنظيمي المدروس، سيستمر ممارسو الرعاية الصحية في توسيع إمكانيات الصحة الدقيقة.
بالنسبة للدّباغ، لا تزال الصحة الدقيقة في “مهدها”. ومع ذلك، فهو متحمس في هذه اللحظة: “على الرغم من عدم وجود نقص في التوقعات حول الشكل الذي يبدو عليه عالم أكثر صحة بفضل رعاية أكثر دقة وتنبّؤية وتعليمية ووقائية فعالة، فإننا نحرز بالفعل تقدمًا ملموسًا نحو تمكين هذه الرؤية”.