توظيف قوة الذكاء الاصطناعي وقابلية التشغيل المتبادل للحد من الوفيات بسبب الإنتان

بقلم الدكتورة بيني كوبر، الحاصلة على دكتوراه في العلوم الصحية، وعالمة بيانات في أوغوستا هيلث

أوغوستا هيلث هو مستشفى مجتمعي يقع في وادي شيناندواه الجميل في فرجينيا ويركز على تحسين الصحة والرفاهية في مجتمعنا. يبلغ معدل الوفيات بسبب الإنتان على مستوى الولاية في فرجينيا 12.7٪ ، بينما يبلغ 4.76٪ في أوغوستا هيلث. لقد تمكنّا من تحقيق معدل منخفض لحالات الوفيات بسبب الإنتان من خلال استخدام قوة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات. لقد أنقذنا حتى الآن 355 شخصًا كان من الممكن أن يتوفّوا بسبب الإنتان.

تزداد الوفيات الناجمة عن الإنتان بنسبة تصل إلى 8٪ لكل ساعة يتأخر فيها إعطاء العلاج.

لقد تم تدريب الطاقم التمريضي لدينا تدريباً عالياً وهو يتمتّع بمهارات في الكشف عن الأعراض المبكرة للإنتان بناءً على المؤشرات القياسية.

وبما أنّهم مشغولين للغاية وبسبب عدد المرضى الذين يهتم بهم الممرّضين لدينا والمهام العديدة التي يقوم بها الممرضين في آن واحد، أراد فريق القيادة لدينا بأعطائهم دعم إضافي. وتم هذا الدعم بتأمين برنامج لتحديد أعراض الإنتان في أسرع وقت ممكن.

في عام 2016 ، قمنا بتشكيل فريق الإنتان وفريق العمل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وقدرات الاتصالات ومساعدة الممرضين على مراجعة بيانات المرضى تلقائيًا وتنبيههم بمجرد ظهور علامات الإنتان على المريض. كان هدفنا اكتشاف الإنتان وعلاجه في أقرب وقت ممكن وإنقاذ المرضى.

عملية آلية إكتشاف مخاطر الإنتان والتنبيهات المتعلقة به

بدأنا باستخدام المعايير التقليدية الأربعة لتحديد الإنتان وتشمل درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية، ومعدل ضربات القلب أعلى من 90، ومعدل التنفس أعلى من 20، وعدد غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بمراقبة الضغط الشرياني الوسطي ومؤشر الصدمة. ثم قام فريق الإنتان وفريق العمل لدينا بدراسة رجعية للبيانات لتحديد المتغيرات المرتبطة ارتباطًا كبيرًا بالإنتان.

فاستخدمنا نتائج تلك الدراسة كمعيار لتطوير عملية آلية تقوم بتحليل البيانات وجمعها كل ساعة في الوقت الفعلي من الأنظمة الطبية وتخصيص علامة لكل مريض. إذا كانت النتيجة أعلى من المعدل الطبيعي للمريض، فسيتم إرسال تنبيه تلقائي عن الإنتان إلى أعضاء الفريق الذين يعتنون بهذا المريض. يتلقى أعضاء الفريق التنبيه بمعلومات سياقية على جهاز الاتصال المحمول الخاص بهم، والذي قد يكون جهاز فوسيرا المحمول ذات ميزة تشغيل بواسطة أوامر صوتية وبدون استخدام اليدين أو أحد الهواتف الذكية عبرتطبيق فوسيرا.

قابلية التشغيل المتبادل للنظام بما في ذلك الاتصال في الوقت الفعلي

تتضمن العملية الآلية قابلية التشغيل المتبادل بين ثلاثة أنظمة:

سجلنا الطبي الإلكتروني، ميديتك

أداة التحليلات التنبؤية التي تبحث عن البيانات الهامة في سجل المريض

سير العمل السريري ونظام الإتصالات الخاص بفوسيرا

لقد أخذنا في عين الاعتبار أدوات التنبيه الأخرى الخاصة بالإنتان والتي حددت حالات الإنتان المحتملة ضمن السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى. ومع ذلك، تقوم هذه الأدوات بتزويد الأطباء بعلامات تنبيه عن الإنتان فقط عند فتح السجل الطبي للمريض والإطلاع على ملف المريض. في المقابل، يقوم النظام الذي أنشأناه بتنبيه فريق الرعاية على الفور على جهاز فوسيرا أو الهاتف الذكي عبر تطبيق فوسيرا، بدون أي تدخل يدوي. يتم إرسال التنبيهات حول الإنتان تلقائيًا إلى فريق الرعاية المناسب لبدء الرعاية بسرعة عند تحديد العلامات المبكرة للعدوى.

كانت قابلية التشغيل المتبادل للنظام أساسية لضمان وصول البيانات الصحيحة مع المعلومات الظرفية إلى الأطباء المناسبين وفي الوقت المناسب. عند تلقي التنبيه عبر نظام فوسيرا، يقوم الموظف المعين بفحص المريض فورًا بحثًا عن الإنتان. إذا تم تحديد الإنتان، يبدأون في التدخل المبكر.

توفير الوقت وإنقاذ الأرواح

في الولايات المتحدة، يصاب أكثر من 1.7 مليون شخص بالإنتان كل عام، ويموت حوالي 270.000 منهم. وبهدف تقليل معدل الوفيات وزيادة احتمالية الحدّ من النتائج الضارة للإنتان، فإنّ الاكتشاف المبكر هو أمر بالغ الأهمية. تم إنقاذ مئات الأرواح التي كان من الممكن أن تُفقد بسبب الإنتان بفضل نظام الإنذار المبكر للإنتان الخاص بنا عبر إستخدام نظام فوسيرا. فمنذ أبريل 2016، تمكنّا من إنقاذ حياة 355 شخصًا.

قامت فرقنا في أوغوستا هيلث بجهود تعاونية بهدف تقليل معدّل الوفيات من الإنتان. أطلق مبتكرو جودة الصحة على مستشفانا اسم مبتكر جودة الصحة في فرجينيا في فئة الرعاية التي تعتمد على البيانات في عام 2018. وقد أقرت مجلة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت أوجوستا هيلث كأفضل مستشفى في وادي شيناندواه لعام 2020-2021. نحن فخورون جدًا بهذه التكريمات ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لمشاركة عملنا مع المرافق الأخرى في جميع أنحاء الولاية ليتم إنقاذ المزيد من الأرواح.