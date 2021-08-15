تعزيز القيمة التسويقية من خلال التصوير الطبي عالي الوضوح

بقلم خافيير لوبيز، المدير العام للحلول المتخصصة، شركة OKI EUROPE LTD

إن توفير المعلومات الصحيحة بطريقة واضحة وفعالة وشخصية أمر ضروري لكسب الثقة وتعزيز رضى المرضى في المؤسسات الطبية التي تعنى في مجال التصوير بالأشعة. يعد التصوير الطبي الواضح والدقيق أمرًا مهمًا لفهم مشكلات المريض بشكل صحيح ولتحديد العلاجات المتاحة للمرضى سواء في العمليات الجراحية العامة إلى جراحات التجميل والجراحات البيطرية وجراحات الأسنان وجراحة العظام.

من خلال تقديم المعلومات الدقيقة بطريقة واضحة، يمكن للمؤسسات الطبية ضمان حصول المرضى على العلاج المناسب والتحقق بشكل ملموس من تقدم العلاج في الصور المطبوعة والتأكد من رضى المرضى عن الخدمات التي يتلقونها. وقد أتاح هذا فرصة لمصنعي أجهزة التصوير الطبي لمساعدة المؤسسات الطبية في تعزيز الثقة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تزويدهم بأحدث التقنيات التي يمكنها تقديم صور واضحة متوفرة في مجموعة متنوعة من صيغ الطباعة.

نتائج ملموسة

توفر أحدث معدات الطباعة في التصوير الرقمي والاتصالات في الطب DICOM المدمجة وتقنية DICOM RIP للأطباء والأطباء البيطريين والجراحين والاستشاريين طريقة ملموسة وسهلة الفهم لفحص الأشعة السينية والطب النووي والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي والمسح بالموجات فوق الصوتية لشرح النتائج لمرضاهم. في جراحة العظام على سبيل المثال، سيتيح توفير صور الشعارات المطبوعة على مقياس بالحجم الطبيعي من جهاز معدات الطباعة في التصوير الرقمي والاتصالات في الطب

DICOM تشخيصًا أسرع بفضل وضوح الصورة بشكل أكبر. أظهرت الدراسات أن الأمر يستغرق 150 مللي ثانية لا أكثر للأشخاص لقراءة الصور التي تعطى لهم، ثم 100 مللي ثانية أخرى لربط المعنى. مما يعني أن العملية برمتها تستغرق وقتًا أقل من غمضة عين بينما تستغرق الكلمات ما يصل إلى ضعف الوقت للقراءة والفهم. تشير دراسة حديثة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أنه يمكننا فهم معنى الصورة في 13 مللي ثانية فحسب أي أسرع بعشر مرات من غمضة عين. وتوصلت دراسات أخرى إلى أن إضافة الألوان إلى المستندات المهمة قد ثبت أنها تزيد من تذكر تلك المعلومات الفنية بنسبة تصل إلى 82 بالمائة.

ستعمل الطابعات المزودة بتقنية DICOM

في المؤسسات الطبية على تقليل الوقت الذي يستغرقه الطاقم الطبي لشرح الحالات الطبية لمرضىهم بفضل وضوح الصور والنتائج المطبوعة، وتقليل فرصة التفسير الخاطئ بفضل وضوح الصور المطبوعة. ستعزز الطابعات المزودة بتقنية DICOM رضى المرضى من خلال قدرة المؤسسات على تتبع مسار العلاجات (على سبيل المثال، تقدم تجميل الأسنان لتحسين الابتسامات والتقدم في إعادة التأهيل) للمرضى بشكل أكثر وضوحًا وسهولة من خلال استخدام صور واضحة وكبيرة الحجم يسهل على المرضى وعائلاتهم فهمها.

يمكن للطابعات المزودة بتقنية DICOM في مجال الشرطة والقانون أن توفر أدلة جنائية عالية الجودة لا تسمح بتطبيق القانون لفهم كيفية وقوع الجرائم بشكل دقيق فحسب، بل أيضًا تساعد المحاكم على تطبيق الأحكام الأكثر ملاءمة على المشتبه بهم الحقيقيين. وتسمح الطابعات المزودة بتقنية DICOM من منظور تسويقي أيضًا تقديم أدلة الطب الشرعي للشرطة ومشاركة تفاصيل واضحة ودقيقة عبر وسائل الإعلام، وإبلاغ العامة بالقضايا المغلقة والمساعدة في جمع معلومات قيمة من العامة حول القضايا قيد التحقيق.

ملف شخصي للمريض

سيؤدي تقديم ملفات مخصصة للمرضى إلى زيادة الرضى وتعزيز الثقة من خلال تزويدهم بمصدر للمعلومات يمكن الرجوع إليه يتضمن صور تفصيلية عالية الجودة يمكنهم أخذها إلى المنزل. ويجب أن تتضمن الملفات المطبوعة معلومات السجلات الطبية جنبًا إلى جنب مع الصور لرفع قيمتها التسويقية من خلال شرح نتائج صور التصوير بالماسح الضوئي أو صور الأشعة السينية أو تفصيل الجراحة المقترحة في ملفات تقدم تصورات مرئية لإجراءات التجميل المحتملة. يمكن أن يساعد تقديم ملف A3 ملون للمريض الذي يحتاج إلى عملية جراحية في اتخاذ قرار مستنير خلال مرحلة الاستشارات ويساعد المؤسسة على تعزيز رضى المريض. سيؤدي تضمين إقتراح مفصل للعلاج في الملف بالإضافة إلى مسار الجراحة إلى زيادة ثقة المريض في الأسابيع أو الأشهر التي تسبق الجراحة حيث سيتمكن من الرجوع بسرعة إلى الإجراءات الطبية والتعرف عليها. يمكن دعم هذه الثقة بشكل أكبر من خلال تضمين مرحلة “ما بعد العلاج” بالإضافة إلى تفاصيل أي علاجات متابعة محتملة.

أما بالنسبة للمستشفيات الجامعية، فإن تزويد المرضى والطلاب على حد سواء بنسخهم الشخصية من الصور الطبية أمر مهم بنفس القدر. يعتمد جذب الطلاب للالتحاق بشكل كبير على جودة موارد التعلم التي توفرها المؤسسة. لا يقتصر الأمر على إعطاء نسخة مخصصة لكل طالب من تجربة التعلم فحسب، بل الاحتفاظ بنسخة كمرجع سيساهم في معدل نجاح مرتفع من خلال تزويد الطلاب بمواد دراسية عالية الجودة.

تكنولوجيا بسيطة مبسطة

إن سهولة التكامل بين معدات التصوير الطبي والطابعات المزودة بتقنية DICOM والتطور المستمر الذي شهده معيار الاتصال هذا على مر السنين، قد حقق مستوى عالميًا تقريبًا من القبول بين بائعي المعدات التصوير الإشعاعية. ومع ذلك، لا يتم التعرف على مزايا الطابعات المزودة بتقنية DICOM إلا من قبل الشركات المصنعة للتصوير الطبي والطواقم الطبية. في حين أن هذا يعني أن المرضى يتلقون التشخيصات والعلاجات الصحيحة، إلا أن فوائد القدرة على الاحتفاظ بالصور التي تطبعها طابعات DICOM أو الرجوع إليها لم يختبرها المرضى أو عملاء الشركات الطبية الخاصة.

يعود هذا تقليديًا إلى حقيقة أن ملفات DICOM ليس من السهل مشاركتها مع المرضى. وبينما يتم التعرف على صيغ ملفات الصور الأخرى مثل ملفات JPEG أو PNG أو TIFF وقراءتها بسهولة بواسطة أجهزة الكمبيوتر الشخصية، لا يتم التعرف على ملفات DICOM بواسطة الكمبيوتر الشخصي المنزلي أو الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل Windows أو iOS. وفي حين يمكن للمؤسسات الطبية اللجوء إلى خيار مشاركة الصور عبر البريد الإلكتروني، إلا أن المريض سيحتاج إلى برنامج إضافي في شكل عارض DICOM للوصول إلى الملف. وحتى مع توفر ذلك، سيحتاج المريض إلى معلومات إضافية في محتوى البريد الإلكتروني أو في ملف منفصل لشرح النتائج في الصورة.

ثمة فرص واضحة للمؤسسات الطبية القائمة على الجراحة لتبسيط عملية الاستشارة لكل من المرضى والطاقم الطبي، مما يسهل على كلا الطرفين فهم العلاجات والإصابات. وهذا بدوره يتيح فرصة واضحة لمصنعي أجهزة التصوير الطبي لتوفير المعدات التي يمكنها طباعة الصور الملموسة بفعالية من حيث التكلفة مثل الملفات الشخصية عالية الجودة في مجموعة مرنة من الصيغ والأحجام بما في ذلك الصور الواضحة والملونة التي من شأنها إعلام المرضى بوضعهم الطبي وارضائهم في عصر يشهد توقعات متزايدة.