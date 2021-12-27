المستشفى الذكي .. منظمة تتّسم بالمرونة

بقلم الدكتور بنجامين كانتر، زميل الكلية الأميركية لأطباء الصدر، رئيس قسم المعلومات الطبية في فوسيرا

تكنولوجيا المعلومات الصحية تسهم في تمكين المرونة التنظيمية

تقوم الأنظمة السريرية والتشغيلية في المستشفيات بإرسال إشعارات حول الأحداث المتعلّقة برعاية المرضى: حالة المريض تتدهور؛ المريض على وشك السقوط، ضغط المريض على الزر لاستدعاء الممرضة. لكي تستجيب فرق الرعاية بشكل فعال للإخطارات من أنظمة مختلفة ومتعددة، يجب أن تكون البنية التحتية الرقمية للمستشفى قادرة على تحويل البيانات بسرعة من هذه المصادر إلى معلومات قابلة للتنفيذ. فهذا عنصر أساسي في المستشفيات الذكية.

تؤثر الاحتكاكات السريرية والتشغيلية سلبًا على جودة الرعاية وسلامة المرضى. ويشمل الاحتكاك السريري التأخير في معرفة الأحداث السريرية مثل النتائج المخبرية غير الطبيعية أو التنبيهات المتعلّقة بمخاطر الإنتان، أو التأخير في الاستجابة لمكالمة الممرضة. كما يشمل الاحتكاك التشغيلي النقص غير المتوقع في الموظفين أو مشاكل متعلّقة في تنظيف الغرف. إنّ ما يميز المستشفيات التي تنجح في تخطّي الأزمات هي القدرة على الاستجابة السريعة للأحداث، وبالتالي تقليل الاحتكاكات التشغيلية والسريرية، وهذا عامل رئيسي لجعل المنظمة تتّسم بالمرونة. يستفيد المستشفى الذكي من بنيته التحتية الرقمية ليستمر في استنباط الأفكار والقيمة من أنظمته ويتصدى بسرعة للتحديات التشغيلية والسريرية.

يجب توصيل المعلومات ليتم التصرف بناءً عليها

لكن استنباط الأفكار ليس كافيًا. فيجب توصيل المعلومات إذا كان سيتم التصرّف بناءً عليها. لذلك، إنّ المنصة الحديثة للتواصل والتعاون السريري (CC&C) هي بنية تحتية أساسية للمستشفيات الذكية. تعد المشاركة السريعة للمعرفة التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لأنّ معظم المشاكل التي تنشأ أثناء رعاية المرضى تكون مدفوعة بالأحداث وتعتمد على الوقت.

بدون المنصة الحديثة للتواصل والتعاون السريري، تعتمد الاتصالات في سلسلة المعلومات على موظفين معرّضين للخطأ، ويمكن أن تؤدي هذه العرضة للخطأ إلى التأخر في الإتصالات أو فشلها. وإذا كان هناك تأخير في تبادل المعرفة، قد تكون العواقب وخيمة لكل من المريض والمنظمة.

على سبيل المثال، لقد ارتبطت الفترة الزمنية المستغرقة لإنقاذ المرضى الذين يعانون من تدهور سريري غير متوقع بنتائج أسوأ، بما في ذلك قضاء أيام إضافية في وحدة العناية المركزة، وزيادة معدل الوفيات، والتكاليف الإضافية.

الاتصالات ضرورية لاختصار وقت العمل والتدخل تُمكِّن المستشفيات الذكية مقدمي الرعاية من تقصير وقت عملهم وتدخلهم من خلال دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية بإحكام مع منصة الإتصالات الشاملة.اليوم، يمكن لمعظم أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية المطبقة في المستشفيات إرسال إشعارات حول حالة المريض أو نظام المراقبة نفسه. ولسوء الحظ، غالبًا ما تكون هذه الأنظمة معزولة، ممّا يؤدي إلى زيادة عدد الإخطارات غير المنسقة التي تؤثر بشكل أساسي على ممرضة المريض. وقد يساهم ذلك في الحمل المعرفي الزائد والإرهاق.

الحلّ هو حرية تداول المعلومات من خلال التشغيل المتبادل للتواصل والتعاون السريري

الحل عبارة عن منصة للتواصل والتعاون السريري يمكنها تلقي البيانات وتحليلها من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية المتعددة وتنسيق الإجراءات اللازمة. يمكن لمنصة التواصل والتعاون السريري تحديد الأولويات النسبية وتوزيع العمل على الشخص أو الفرق المناسبة. تتطلب المستشفيات الذكية إيجاد حلاً منطقيًا وضمان تحويل البيانات إلى معلومات وتوزيعها بكفاءة.

على المستوى الأساسي، تتكوّن منصة التواصل والتعاون السريري من ثلاثة عناصر: المدخلات وطبقة المعالجة والمخرجات. تأتي المدخلات من الأنظمة السريرية والتشغيلية التي ترسل الرسائل وإخطارات الإنذار. تحتوي منصة التواصل والتعاون السريري الخاصة بفوسيرا على أكثر من 150 تكاملًا مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية من خلال محرّك سير العمل الذكي Vocera Engage. وتعمل عمليات الدمج هذه كمدخلات إلى طبقة معالجة المنصة الأساسية.

تقوم طبقة المعالجة بجمع البيانات المتدفقة من الأنظمة المختلفة. فهي توفر حرية تداول المعلومات بحيث يمكن دمج البيانات من المصادر المستقلة ومعالجتها معًا باستخدام نظام القوانين. إذا حدّد القانون أنّه يجب نقل المعلومات (على سبيل المثال، نتيجة مخبرية حرجة، أو إشعار بتأخير تنظيف الغرفة، أو تنبيه متعلّق بمخاطر الإنتان)، يقوم النظام بتوجيهها إلى الشخص أو الفريق المناسب بناءً على الدور والمسؤولية والتوافر.

تقوم نفس المنصة بوضع سجلات لمراجعة الحسابات وتوفر خدمات التحليلات وإعداد التقارير. البيانات المعطاة من أنظمة تعيين الموظفين والسجلات الصحية الإلكترونية والجداول الرقمية عند الطلب، يقوم نظام فوسيرا بإنشاء فريق الرعاية في الوقت الفعلي لكل مريض والحفاظ عليه. فهو يتتبع الأشخاص الذين يعملون حاليًا، ودورهم، والمرضى الذين يعتنون بهم، بالإضافة إلى إمكانية توافرهم. يعد الحفاظ على فريق الرعاية الحالي أمرًا بالغ الأهمية للمخرجات ويشمل تقديم المعلومات الصحيحة للأشخاص المناسبين والمساعدة في تقليل التعب الناتج عن التوقف.

يمكن للمستشفيات الذكية تحسين السلامة

تتكامل المنصة الأمثل للتواصل والتعاون السريري مع العديد من أنظمة المستشفيات المختلفة، وتعالج البيانات، وتوزّع المعلومات بذكاء على الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات. كنتيجة مباشرة، زادت كفاءة المستشفيات وتحسّنت نتائج المرضى، وانخفضت نسبة أعباء الاتصالات بالنسبة للأطباء والممرّضات.

نبذة عن بنجامين كانتر

يشغل الدكتور بنجامين كانتر، زميل الكلية الأمريكية لأطباء الصدر، منصب رئيس قسم المعلومات الطبية في فوسيرا حيث يعمل عن كثب مع الأطباء والمهندسين للمشاركة في تصميم الجيل التالي من حلول الاتصالات والتعاون في الوقت الفعلي للمستشفيات والأنظمة الصحية. قبل انضمامه إلى فوسيرا، عمل الدكتور كانتر كمستشار الصناعة وقائد فكري مع شركات تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية المبتكرة.

حصل الدكتور كانتر على شهادته في الطب وأكمل تدريبه في الطب الداخلي في جامعة نورث وسترن. كما أكمل دراسات ما بعد الدكتوراه في مجال الأمراض الرئوية وطب الرعاية الحرجة في مركز U.C.S.D الطبي في كاليفورنيا. الدكتور كانتر حاصل على شهادة البورد في الطب الداخلي والأمراض الرئوية والمعلوماتية الطبية.