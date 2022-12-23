العربات الطبية المتنقلة…. كمبيوتر محمول وإمكانية تخزين عالية

تصاميم حديثة عالية الجودة توفر المرونة والراحة في بيئة العمل

تطورات ملحوظة تلبي أفضل المتطلبات السريرية وفق أسس التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء عمل الطاقم التمريضي

العربات الطبية المتنقلة والمجهزة بالكمبيوتر المحمول توفر مميزات مريحة خلال العمل في بيئة المستشفى تسهم في تبسيط المهام اليومية المتعلقة بالعمل الطبي والتمريضي ما يضمن توفير رعاية أفضل للمرضى

العربة الطبية المتنقلة تشكّل الشريك الأساسي والمرافق الدائم لمقدمي الرعاية الصحية في المستشفى

تشكل العربات الطبية المتنقلة في أروقة المستشفيات محور عمل الطاقم الطبي والتمريضي الذي يقوم بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى؛ وإنطلاقا من أهميتها في العمل الطبي، عمدت الشركات المتخصصة إلى تطوير هذه العربات بشكل يسهّل عمل الفريق التمريضي ويساعده في تأدية مهامه على أكمل وجه.

يتوافر اليوم خيارات واسعة من العربات الطبية المتنقلة الأكثر تطوراً وحداثةً من خلال ما توفره من أسلوب حديث وسهولة في الإستخدام، حيث تم تصميمها بشكل يجمع ما بين التكنولوجيا الحديثة عبر توافر الكمبيوتر الذي يتيح إمكانية توثيق المعلومات وتسجيلها مع الإستفادة من التطبيب عن بُعد عبر توافر التطبيقات اللازمة، إلى جانب الأمور التقليدية المطلوبة في العمل التمريضي الروتيني. تتيح هذه العربات الطبية المتنقلة المجهزة بكمبيوتر إمكانية تحسين عمل مقدمي الرعاية الصحية وحصول المريض على رعاية افضل من خلال أداء عمل متميز وأكثر دقة.

لقد تم تصميم العربات الطبية المتنقلة والمتطورة لتلبي الإحتياجات التقليدية التي يحتاجها مقدمي الرعاية الصحية في بيئة المستشفى مثل التوثيق السّريري وإدارة الدواء إلى جانب مواكبة تطورات التكنولوجيا فتمت إضافتها إلى تلك العربات لتحتوي اليوم على إمكانية الرعاية الطبية عن بُعد عبر الكمبيوتر المحمول الذي يعمل باللمس بشكل يسمح للطبيب أو الممرض الوصول إلى البيانات الشخصية المتعلقة بالمريض.

فأصبحت تلك العربات المتنقلة مجهزة بكمبيوتر محمول يتمكن من خلاله الممرض أو الممرضة من الإطلاع على ملف المريض إلكترونياً والتعرف على المعلومات المتعلّقة بعلاجه وغيرها من التفاصيل المهمة لسير عمل الطاقم التمريضي ما يسهم في الحد من الخطأ الطبي. كما أنها تحتوي على كل ما يمكن أن يحتاجه الطاقم التمريضي خلال تعامله مع المرضى.

لقد تم تصميم تلك العربات لتوفير المرونة اللازمة في العمل لمساعدة الأطباء على تلبية متطلبات الرعاية الصحية على مدار الساعة، حيث تتميز بتوثيق المعلومات السريرية المتعلقة بالمريض وامكانية التطبيب عن بُعد وسحب عينات الدم وتخزين الدواء وغيرها من المواصفات المميزة والمتطورة.

مع التطور الطبي والتكنولوجي، أصبحت هذه العربات الطبية اليوم خفيفة الوزن وسهلة التنقل وصغيرة الحجم إلى جانب مركز سهل التحكم خلال التنقل بواسطة اللمس وأدوات اتصال وإعدادات مسبقة للذاكرة لكل مستخدم، وامكانية تخزين مرنة من خلال الصناديق والأدرجة ذات السعة الكبيرة والإغلاق المحكم والسهل.

العربات الطبية المتنقلة والمجهزة بالكمبيوتر المحمول توفر مميزات مريحة خلال العمل في بيئة المستشفى، وتسهم في تبسيط المهام اليومية المتعلقة بالعمل الطبي والتمريضي ما يضمن توفير رعاية أفضل للمرضى.