اكتشفوا الحل للتخلص من النفايات المعدية خلال معرض الصحة العربي “آراب هيلث”

تسجل شركة إيكوداس –ECODAS – المتخصصة في معالجة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية ذات المخاطر المعدية ، حضورها من جديد في طبعة 2022 من معرض الصحة العربي “آراب هيلث”. هذا، وستقوم الشركة بعرض تقنيتها المبتكرة الحاصلة على براءة اختراع في جناح فرنسا، مما يمثل فرصة رائعة للزوار لاكتشاف طريقة فعالة ونظيفة وصديقة للبيئة لمعالجة النفايات.

جهة عارضة أساسية لا تفوت

في إطار سعيها الدؤوب للقاء عملاء وشركاء جدد، تسجل إيكوداس مشاركتها مرة أخرى هذا العام في معرض الصحة العربي، أكبر وأهم فعالية دولية لقطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن الشركة لم تفوت أي طبعة من المعرض منذ أكثر من 20 عامًا ، وستعرض هذا العام في قاعة الشيخ سعيد، المنصة S1.H58. وباعتبارها حلا رائدا حقيقيا في معالجة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية ذات المخاطر المعدية، تقدم تقنية (ECODAS) طريقة التعقيم بالبخار بديلا عن الحرق.

اكتشفوا تقنية إيكوداس بجناح فرنسا

طوّرت شركة إيكوداس طريقة مسجلة حاصلة على براءة اختراع ومبتكرة وآلية بالكامل تقوم بطحن النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية ذات المخاطر المعدية ثم تعقيمها بالبخار. تجمع هذه التقنية بين عملتي الطحن والتعقيم عند درجة حرارة عالية (حوالي 138 درجة) وبدون أي تدخل. إنه نظام سهل الاستعمال، بيئي واقتصادي لا يمكن لأي كائن حي دقيق مسبب للأمراض مقاومته. تشمل هذه العملية أو التقنية جميع أنواع النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية ذات المخاطر المعدية لتحويلها إلى نفايات منزلية بسيطة، صلبة كانت أو سائلة: مثل الحقن، الإبر ، البلاستيك ، الزجاج ، المنسوجات ، الأنابيب ، مرشحات غسيل الكلى ، وصناديق العجن. بهذا، فإن هذه التقنية تأتي في توافق مع الظرف الصحي الحالي، بفعل فيروس كورونا المستجد، لأنها توفر إمكانية القضاء على النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية ذات المخاطر المعدية بأمان، من خلال قصر التعامل مع النفايات الطبية على ما هو ضروري فقط.

خبرة بيئية جديرة بالتصدير

تأسست شركة إيكوداس في العام 1993، وقد طورت خبرتها على مر السنين، وهي بفعل تلك الخبرة الطويلة، تمتلك قدرة مثالية على التعامل مع المعادن وإدارة العمليات الحرارية. تُستخدم تقنية إيكوداس في 90 دولة حول العالم، بحيث تحقق الشركة 90٪ من حجم مبيعاتها من الصادرات. ولكونها شركة رائدة في قطاعها، تشتهر إيكوداس بالموثوقية، المرونة وسهولة استخدام تقنيتها.

تعرفوا على إيكوداس في معرض الصحة العربي، واكتشفوا حلًا سهلاً، آمنًا وصديقًا للبيئة.