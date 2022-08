استراتيجيّة مفيدة عند نقل المرضى… الاهتمام بمقدّمي الرعاية الصحية باستخدام نقّالات آليّة متقدّمة

بقلم دنيا بنجلّون – هاك، المديرة الإقليميّة للمبيعات في شركة لينيت الشرق الأوسط وأفريقيا (LINET MEA)

النقّالات الآليّة هي إحدى الأمثلة على كيف يمكن أن تحقّق التكنولوجيا المتقدّمة انخفاضًا كبيرًا في التكاليف، وفي الوقت نفسه، تساهم في زيادة قيمة رفاهيّة مقدّمي الرعاية الصحية. هذه الأجهزة الآليّة مخصّصة بشكل أساسيّ لقسم الطوارئ، وبشكل عامّ للنقل داخل المستشفى. ولكن، في الآونة الأخيرة، تُستخدم هذه النقّالات بشكل متزايد لجراحات اليوم الواحد. إنّ النقّالة SPRINT 200 الجديدة والمزوّدة بتقنيّة I-Driver Power، توفّر جميع مزايا النقّالات الآليّة. ما يعني، وفقًا لدراسات مستقلّة واختبارات داخليّة، انخفاضًا كبيرًا في معدّلات الإصابة بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة.

من المؤسف أنّه، على الرغم من كلّ التطوّرات التكنولوجيّة، يتعرّض الممرّضون والمتخصّصون غير الطبّيّين العاملين في القطاع الصحّيّ لمخاطر شديدة متعلّقة بالإصابة أثناء العمل.

فقد حُدّد الضغط المتزايد على العمود الفقريّ، الناتج عن دفع الأسرّة أو النقّالات وسحبها عند نقل المريض، على أنّه نشاط شديد الخطورة. ويمكن أن يؤدّي إلى الإصابة بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة المرتبطة بالعمل، ما يؤثّر في أسفل الظهر والكتفين والرقبة.

توصّلت الكثير من الدراسات إلى أنّ إحدى الوسائل الأكثر فعاليّة لتقليل مخاطر الإصابة بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة أو الحدّ منها عند نقل المرضى، هي القيادة الآليّة للنقّالات أو الأسرّة. تمّ الاعتراف بأنّ هذه التكنولوجيا مفيدة للصحّة الجسديّة والنفسيّة للموظّفين في المستشفى، ويمكن أن تؤدّي إلى توفير التكاليف على المؤسّسة.

وفي دراسة* أُجريَت في العام 2017 وقارنت قسمَيْن للمسعفين في مستشفيَيْن مختلفَيْن، تبيّن أنّه قبل استخدام النقّالات الآليّة، كان لكلا المستشفيَيْن معدّلات مماثلة للإصابة بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة المرتبطة باستخدام النقّالات.

وبعد عام واحد من استخدام النقّالات الآليّة، لوحظ أنّ معدّل الإصابة بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة قد انخفض بنسبة 78٪. وتتعلّق نسبة 70٪ من هذا الانخفاض بالنقّالات الآليّة، ونسبة 8٪ منه بنظام الحمل.

وفي القسم الذي استمرّ في استخدام النقّالات اليدويّة، كانت معدّلات الإصابة بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة مماثلة لمعدّلات السنة السابقة.

من هذا المنظور، تقدّم هذه الدراسة دليلًا قويًّا على أنّه يمكن أن تقلّل النقّالات الآليّة الاضطرابات العضليّة الهيكليّة المرتبطة باستخدام النقّالات، بالإضافة إلى أنّ الفوائد الاقتصاديّة المرتبطة بها مناسبة. إنّ انخفاض معدّل الإصابة بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة له تأثير إيجابيّ في ميزانيّات المستشفيات.

فقد أظهرت الكلفة الإجماليّة للاستثمار في النقّالات الآليّة توفيرًا متعلّقًا بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة بنسبة 80٪، وعدد أيّام عمل ضائعة أقلّ من عام لآخر بنسبة 73.5٪.

ونظرًا إلى أنّ رفاهيّة مقدّمي الرعاية الصحية أمر مهمّ بالنسبة إلينا، تطلق LINET جيلًا جديدًا من النقّالات اسمها Stretcher Redefined, SPRINT 200. الهدف الأساسيّ من استخدام النقّالة الجديدة هو الحدّ بشكل كبير من إصابة مقدّمي الرعاية الصحية بالاضطرابات العضليّة الهيكليّة في جميع أنحاء العالم، وتحسين تدفّق المرضى، وخفض كلفة الرعاية. وتسمّى العجلة الآليّة المُستخدمة في نقّالة LINET الجديدة Sprint 200، I-Driver Power. يوفّر هذا النظام الآليّ لنقل المرضى أداءً استثنائيًّا يتمّ التحكّم فيه بمقبضSafe Sense الفريد، لتقليل الجهد الجسديّ المرتبط بالنقل، وزيادة الراحة عند قيادة النقّالات.

https://www.linet.com/en/health-care/stretchers-and-transport-chairs/sprint200

*Armstrong DP, Ferron R, Taylor C, McLeod B, Fletcher S, MacPhee RS, Fischer SL. 2017. IMPLEMENTING POWERED STRETCHER AND LOAD SYSTEMS WAS A COST EFFECTIVE INTERVENTION TO REDUCE THE INCIDENCE RATES OF STRETCHER RELATED INJURIES IN A PARAMEDIC SERVICE. Appl Ergon. [Online] 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28411738/