تخطيط القلب الكهربائي ECG

مُحدِّد الضربات وكاشف الإصابات

تؤدي بعض أمراض القلب إلى اختلال في النشاط الكهربائيّ فيلجأ الأطباء لإجراء تخطيط القلب للكشف عنها وتشخيصها، خصوصاً عند وجود أعراض معيّنة مثل ألم الصدر وصعوبة التنفّس، والشعور بخفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب. تخطيط القلب الكهربائي (ECG- Electrogardiogram) يندرج ضمن الإختبارات الضرورية التي تكشف المشاكل الصحية المتعلقة بالوظيفة الكهربائية للقلب، وهو من الإختبارات البسيطة وغير المؤلمة التي تعمل على تسجيل النشاط الكهربائيّ للقلب، إذ إنّ نبضات القلب تنشأ نتيجة النبضات الكهربائيّة التي يتمّ إنتاجها في الجزء العلويّ من القلب ثمّ تنتقل إلى أسفله، ويتمّ الكشف عن هذا النشاط الكهربائيّ من خلال تثبيت عدّة أقطاب كهربائيّة على مناطق مختلفة من الجلد لتقوم بتسجيل النشاط الكهربائيّ للقلب.

وكما هو معروف، فإن للقلب قدرة على تحويل العمل الكهربائي من إشارات كهربائية إلى تخطيط يُرسم على الورق من خلال تسجيل نظم القلب والنشاط الكهربائي يجعل القلب ينقبض، لذا فعند قياسه، يمكن التعرف على المشكلات التي قد يتعرض لها قلبك من ناحية المعدل والنظم.

للقلب نظام عمل كهربائي يساعده على الإنقباض والإنبساط بشكل منتظم وكذلك يساعده على ضخ الدم. بإمكان طبيب القلب المتخصص أن يقوم بتحليل نتائج تخطيط كهربية القلب وقراءته فوراً عند إجراء الاختبار الذي لا يستغرق أكثر من خمس دقائق من دون ان يشعر المريض بأي ألم.

يعتمد الأطباء على تخطيط القلب الكهربائي لتشخيص أمراض عدة، وهي:

فحص الوظيفة الكهربائية للقلب التأكد من سلامة القلب عند وجود عوامل خطورة لأمراض القلب في حال وجود أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم والكولسترول، او التدخين، او وجود التاريخ العائلي لأمراض القلب تشخيص اضطراب نظم القلب تشخيص سبب ألم الصدر والذي قد يكون بسبب احتشاء القلب الحاد، التهاب التامور، التهاب عضلة القلب، الذبحة الصدرية تشخيص أسباب أعراض قد تتعلق بأمراض القلب كألم الصدر، ضيق النفس، الخفقان، الدوار تشخيص مضاعفات أمراض القلب كتضخم القلب، فشل القلب، اضطراب نظم القلب



النشاط الكهربائي للقلب

تبدأ كل نبضة من نبضات القلب بإشارة كهربائيّة تُطلقها خلايا متخصّصة تقع في الأذين الأيمن من القلب، تُدعى العقدة الجيبيّة الأذينيّة؛ تتصل هذه العقدة بالأذين الأيسر عبر مسار كهربائيّ، ممّا يعمل على انقباض الأذينين في الوقت نفسه. ثمّ تنتقل الإشارة العصبيّة إلى ما يُدعى بالعقدة الأذينيّة البطينيّة التي تعمل على تأخير النبضة الكهربائيّة بشكلٍ بسيط، قبل أن تصل إلى البطينين عبر ألياف عصبيّة ليتمّ انقباضها، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه النبضات الكهربائيّة يتمّ إنتاجها بشكلٍ دقيق ومنسّق جداً، أيّ اضطراب في هذا التنسيق يمكن الكشف عنه عن طريق إجراء اختبار تخطيط القلب.

كيفية عمل التخطيط

يستطيع هذا الجهاز التقاط الإشارة الكهربائية وتحويلها الى تخطيط، حيث تمر الأسلاك من جهاز رسم كهربائية القلب إلى أقطاب كهربائية (electrodes)، وهي شرائط فلزية موصلة للكهرباء. وتوضع الأقطاب على كل ذراع وساق وعند ستّ نقاط على الصدر، فوق منطقة القلب. تقوم تلك الأقطاب بالتقاط التيارات التي ينتجها القلب عند كل خفقة من خفقاته، وتنقلها إلى مكبر داخل مرسمة القلب. تنساب التيارات المكبرة بعد ذلك خلال ملف من سلك رفيع جدًا معلق داخل مجال مغناطيسي، ويتحرك السلك بسبب تفاعل هذه التيارات مع المجال المغناطيسي. وتقوم رافعة حساسة بتسجيل حركة السلك على ورق رسم بياني متحرك فينتج عن ذلك رسم كهربائية القلب على هيئة صور تسمى leads).

تنتج كل نبضة قلب سلسلة من الخطوط الموجية، ويعطي النبض الطبيعي للقلب نموذجًا موجيا محددا. وتغير أنواع معينة من أمراض القلب هذا النموذج المعروف على نحو يمكن التعرف عليه

كل قطب كهربي موصل بالجسم يعتبر كاميرا ويقوم الطبيب بوضع 10 أقطاب على جسم الإنسان واحد على كل ذراع وكل ساق وعند ستّ نقاط على الصدر وبالتالي يحصل على 10 أقطاب او كاميرات من جهات مختلفة، كل كاميرا تنتج لنا صورة مختلفة عن الكاميرا الأخرى لان كل واحدة تلتقط منظر القلب من زاوية مختلفة ولكنه المنظر نفسه.

ماذا يكشف التخطيط؟

يمكن للطبيب اكتشاف الكثير من الأمراض المتعلقة بالقلب بعد الانتهاء من التخطيط وقراءة نتائجه؛ حيث يمكن ان يكتشف ان المريض يعاني من احتشاء القلب الحاد، اضطراب نظم القلب، تضخم عضلة القلب، التهاب التامور، التهاب عضلة القلب، اضطراب في نسبة الأملاح في الجسم.

يكون التخطيط على شكل أمواج بمقاطع عدة تخرج من الجهاز ويقوم الطبيب بمعاينتها حيث تكون على شكل مقاطع تشير الى تقدم الاشارة الكهربائية في القلب، فيقرؤها الطبيب ويحللها.

يكشف فحص تخطيط القلب الكهربائي (ECG)عن وجود اضطرابات في إنتاج الموجة الكهربائية وتوصيلها؛ كما ان حدوث تغييرات في تخطيط القلب قد يكون مؤشرا لوجود احتشاءات في عضلة القلب، سواء كانت حديثة او قديمة. كما قد يشير الى اضطرابات ناجمة عن خلل في مستوى الأملاح في الجسم، او حتى تسمم بالأدوية، او اضطرابات في انتظام عمل القلب.

يمكن فحص معدل ضربات القلب عن طريق التخطيط الكهربي للقلب لمعرفة إذا كان هناك عدم انتظام في سرعة ضربات القلب. كما يساعد تخطيط القلب في تحديد سرعة ضربات القلب وايقاعه لمعرفة ما اذا كانت سريعة أو بطيئة.

ومن المشاكل الصحية التي يكشفها التخطيط، وجود دليل على نوبة قلبية سابقة ومدى الضرر الذي لحق بالقلب، او معرفة عدم كفاية وصول الدم والأوكسجين إلى القلب. كما يمكن أن يساهم فحص تخطيط القلب الكهربائي في تحديد إن كان هناك انخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب أو لا. بالإضافة الى ذلك، يمكن أن يحدد رسم القلب الكهربي التشوهات الموجودة في جدران القلب وعيوب القلب والمشاكل القلبية الأخرى.

عندما تكون النتائج سليمة، يكون عندها نظم القلب بوتيرة 60-100 دقة في الدقيقة؛ أما إذا كانت النتائج غير سليمة وتدل على وجود مرض ما في القلب، عندها تظهر النتائج على النحو التالي:

وجود تباطؤ في نظم القلب لأقل من 60 للدقيقة . تسارع نظم القلب لأكثر من 100 للدقيقة . عدم انتظام نظم القلب . وجود تغييرات محددة في التخطيط قد تشير الى عدة أمراض وأهمها ارتفاع أو انخفاض مقطع اس تي (ST Segment Elevation/Depression) والذي يشير في معظم الحالات الى احتشاء القلب الحاد .



لابد من الإشارة في هذا المجال الى ان هذا النوع من الفحص يكون بلا جدوى في حالات الذبحة الصدرية التي تحتاج الى اختبارات أخرى لتشخيصها؛ كما انه وفي بعض الحالات، لاسيما في حال وجود تاريخ عائلي، فان نتيجة تخطيط كهربية القلب وحدها لا تدل على وجود أو عدم وجود أمراض القلب، ويجب تشخيص حالة المريض وفقاً للتاريخ المرضي، الفحص الجسدي وتخطيط كهربية القلب واختبارات أخرى. لا يشير تخطيط كهربية القلب الى احتمال الإصابة باحتشاء القلب.

كما أن هناك العديد من الأمور التي من شأنها ان تؤثر على الاختبار وتجعله غير دقيق مثل عدم التصاق الإلكترودات بشكل جيد، أو التحرك خلال الإختبار أو القيام بالتمارين الرياضية قبله، أو الشعور القلق أو التنفس العميق خلال الإختبار. بعض التغييرات في تخطيط كهربية القلب قد لا تظهر في حال ظهور الأعراض إنما بعد عدة ساعات، لذا من المهم متابعة الحالة وإجراء

تخطيط كهربية القلب بعد عدة ساعات. وفي بعض الأحيان تظهر التغييرات في تخطيط كهربية القلب بعد القيام بجهد جسدي، ويُسمى هذا الاختبار بفحص الجهد (Exercise Test).

وخلاله يقوم الشخص بجهد جسدي، ويؤدي الجهد الجسدي لظهور بعض الأعراض في حال وجود أمراض القلب، وأيضاً لظهور تغييرات في تخطيط كهربية القلب. يُستخدم فحص الجهد لتشخيص الذبحة الصدرية. في الكثير من الأحيان تكون بعض التغييرات في تخطيط كهربائية القلب دائمة ومعروفة بسبب وجود أمراض القلب، لهؤلاء الأشخاص من المهم الاطلاع على تخطيط سابق ومقارنة التخطيط الحالي. لذا يُنصح كبار السن ومرضى القلب باصطحاب تخطيط كهربية القلب بشكل دائم عند زيارة الطبيب أو القيام بتخطيط كهربية القلب.