إضطرابات‭ ‬الأطفال‭ ‬السلوكية

عوامل‭ ‬البيولوجيا‭ ‬والسوسيولوجيا‭.. ‬وجديد‭ ‬الطب‭!‬

تؤثر‭ ‬الإضطرابات‭ ‬السلوكية‭ ‬على‭ ‬تصرفات‭ ‬الطفل‭ ‬بشكلٍ‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأساليب‭ ‬المعتادة‭ ‬بين‭ ‬الأقران،‭ ‬فيكون‭ ‬الطفل‭ ‬إما‭ ‬عنيداً‭ ‬متمرداً‭ ‬يثور‭ ‬ويغضب‭ ‬بسرعة‭ ‬وتنتابه‭ ‬نوبات‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬والعصبية‭ ‬لأسباب‭ ‬تافهة‭ ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬انطوائياً‭ ‬ومعزولاً‭ ‬عن‭ ‬أقرانه،‭ ‬كما‭ ‬يميل‭ ‬بعض‭ ‬الأطفال‭ ‬المضطربين‭ ‬سلوكياً‭ ‬إلى‭ ‬السرقة‭ ‬أو‭ ‬الكذب‭.‬

الطفل‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬السلوك‭ ‬ليس‭ ‬بمقدوره‭ ‬أن‭ ‬ينشئ‭ ‬علاقات‭ ‬إجتماعية‭ ‬فعّالة‭ ‬وطبيعية‭ ‬مع‭ ‬غيره،‭ ‬ويتّصف‭ ‬سلوكه‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه،‭ ‬فهو‭ ‬مضطرب‭ ‬إنفعالياً‭ ‬وعاجز‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬علاقة‭ ‬سليمة‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬غيره‭.‬ أكثر‭ ‬فئات‭ ‬إضطرابات‭ ‬السلوك‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البسيطة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬فتظهر‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬مظاهر‭ ‬سلوكية‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬العناد‭ ‬وسرعة‭ ‬الغضب‭ ‬والمزاج‭ ‬الحاد‭ ‬والمشاجرة‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬إيذائهم‭ ‬والنشاط‭ ‬الزائد‭ ‬وسرعة‭ ‬تشتت‭ ‬الإنتباه،‭ ‬أو‭ ‬الخجل‭ ‬الشديد‭ ‬والإنطواء؛‭ ‬ربما‭ ‬يعاني‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬جنوح‭ ‬في‭ ‬الإضطراب‭ ‬السلوكي‭ ‬فتجده‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬السرقة‭ ‬والكذب‭ ‬والعدوانية‭. ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الطفل‭ ‬المضطرب‭ ‬سلوكياً‭ ‬أقل‭ ‬تحصيلاً‭ ‬من‭ ‬غيره‭ ‬نظراً‭ ‬لانخفاض‭ ‬قدراته‭ ‬العقلية،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ناجماً‭ ‬عن‭ ‬الجو‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬الطفل‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬أو‭ ‬المدرسة‭ ‬وتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حالته‭ ‬النفسية‭ ‬والإنفعالية‭. ‬

عوامل‭ ‬تسبب‭ ‬إضطرابات‭ ‬السلوك‭ ‬لدى‭ ‬الطفل

يوجد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬والعوامل‭ ‬التي‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬إضطرابات‭ ‬سلوكية‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭.‬

عوامل‭ ‬عقلية

يعاني‭ ‬الطفل‭ ‬المضطرب‭ ‬سلوكياً‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬قدراته‭ ‬العقلية‭ ‬فلا‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬الذكاء‭ ‬الكافي‭ ‬كما‭ ‬باقي‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬ذاتها؛‭ ‬يظهر‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬والإنتباه‭ ‬وضعف‭ ‬في‭ ‬تحصيله‭ ‬الدراسي‭ ‬فلا‭ ‬يكتسب‭ ‬القدرة‭ ‬اللغوية‭ ‬أو‭ ‬الحسابية‭.‬

عوامل‭ ‬إنفعالية

طبع‭ ‬الطفل‭ ‬ومزاجه‭ ‬وطبيعة‭ ‬شخصيته‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتعرضه‭ ‬لعوامل‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬أثناء‭ ‬نموه‭ ‬مثل‭ ‬مشاكل‭ ‬الأهل،‭ ‬وعدم‭ ‬إشباع‭ ‬حاجاته‭ ‬العاطفية،‭ ‬كلها‭ ‬عوامل‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬سوء‭ ‬النمو‭ ‬الإنفعالي‭. ‬والنتيجة‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬غير‭ ‬سليم‭ ‬مثل‭ ‬الغضب السريع‭ ‬والغيرة‭ ‬والعدوانية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬الطفل‭ ‬الملحة‭ ‬في‭ ‬الإستقلالية‭ ‬أو‭ ‬شعوره‭ ‬الزائد‭ ‬بالنقص‭ ‬وعدم‭ ‬الكفاءة‭ ‬أو‭ ‬الإحباطات‭ ‬المتكررة‭ ‬لرغباته‭.‬

عوامل‭ ‬جسدية

المقصود‭ ‬هنا‭ ‬العوامل‭ ‬الوراثية‭ ‬والعاهات‭ ‬الجسدية‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬النمو‭ ‬الجسدي‭ ‬وسلوك‭ ‬الإنسان‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬وطيدة‭ ‬جداً‭ ‬ومترابطة،‭ ‬وقد‭ ‬تبيّن‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬اختلال‭ ‬مصادر‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬بازدياد‭ ‬الإفرازات‭ ‬الغدية،‭ ‬يكون‭ ‬الطفل‭ ‬غير‭ ‬مهيأ‭ ‬للقيام‭ ‬بالنشاط‭ ‬الكافي‭ ‬لتصريف‭ ‬الطاقة‭ ‬المتدفّقة‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬إضطرابات‭ ‬سلوكية‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬المشاجرة‭ ‬أو‭ ‬العدوانية‭.‬

عوامل‭ ‬إجتماعية

تنقسم‭ ‬العوامل‭ ‬الإجتماعية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأسرة‭ ‬والمدرسة‭. ‬العوامل‭ ‬الأسرية‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬شخصية‭ ‬الطفل‭ ‬وغالبية‭ ‬الإضطرابات‭ ‬السلوكية‭ ‬سببها‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬التي‭ ‬يتلقاها‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬نشأته‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مليئة‭ ‬بالمشاكل‭ ‬والشجار‭ ‬والتفكك‭ ‬الأسري‭ ‬والطلاق،‭ ‬ونشأة‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬أحد‭ ‬الوالدين‭.‬

إن‭ ‬فقدان‭ ‬التوازن‭ ‬العاطفي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إرباك‭ ‬في‭ ‬نفسية‭ ‬الطفل‭ ‬تظهر‭ ‬آثاره‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬عدم‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمن‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬انتباه‭ ‬الآخرين‭ ‬والصراع‭ ‬النفسي،‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬والقلق‭ ‬والتوتر‭ ‬والعزلة‭ ‬والخوف‭. ‬النتيجة‭ ‬تظهر‭ ‬بسلوك‭ ‬غير‭ ‬مألوف‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬المدرسة،‭ ‬فإن‭ ‬أساليب‭ ‬تعامل‭ ‬المدرّسين‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬مثل‭ ‬العقوبات‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬شدّة‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬شخصية‭ ‬الطفل،‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬يدفعه‭ ‬إلى‭ ‬السلوك‭ ‬الشاذ‭.‬

أنواع‭ ‬الإضطرابات‭ ‬السلوكية

تظهر‭ ‬الإضطرابات‭ ‬السلوكية‭ ‬بأنماط‭ ‬مختلفة،‭ ‬ ومن‭ ‬أبرزها‭:‬

‬اضطراب‭ ‬نقص‭ ‬الإنتباه‭ ‬مع‭ ‬فرط‭ ‬النشاط

تنشأ‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬فرط‭ ‬الحركة‭ ‬وقلة‭ ‬الانتباه‭ ‬Attention deficit hyperactivity disorder‭- ‬ADHD‭ ‬فيعجز‭ ‬عن‭ ‬البقاء‭ ‬جالساً‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬أو‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬ما‭.‬

التحرك‭ ‬السريع‭ ‬والقفز‭ ‬والتسلق‭ ‬هي‭ ‬السّمة‭ ‬البارزة‭ ‬لهذا‭ ‬المرض،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لهذا‭ ‬الطفل‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬بهدوء‭ ‬أو‭ ‬ينتظر‭ ‬دوره؛‭ ‬وهناك‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬التركيز‭ ‬وقلة‭ ‬الإنتباه؛‭ ‬كما‭ ‬يعاني‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابون‭ ‬بهذا‭ ‬الإضطراب‭ ‬من‭ ‬الإندفاعية‭ ‬الزائدة‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مشاعرهم‭. ‬تتمثل‭ ‬الأعراض‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

صعوبة‭ ‬في‭ ‬التركيز‭.‬

صعوبة‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬الإجتماعي‭.‬

عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬نفسه‭ ‬لوقت‭ ‬طويل‭. ‬

صعوبة‭ ‬الإلتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة‭. ‬

حركة‭ ‬مستمرة‭ ‬ولكن‭ ‬بدون‭ ‬هدف‭.‬

تشتت‭ ‬في‭ ‬الإنتباه‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬أي‭ ‬عمل‭.‬

لا‭ ‬ينتبه‭ ‬للتعليمات‭ ‬وينسى‭ ‬الأوامر‭.‬

لا‭ ‬ينتظر‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬ولا‭ ‬يشارك‭ ‬بالأنشطة‭.‬

ضعف‭ ‬في‭ ‬التحصيل‭ ‬الدراسي‭. ‬

التصرف‭ ‬باندفاعية‭ ‬وإنفعال‭.‬

عدم‭ ‬إكمال‭ ‬الحوار‭ ‬حتى‭ ‬نهايته‭. ‬

غير‭ ‬منظم‭.‬

هذه‭ ‬السلوكيات‭ ‬تستدعي‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬متعدد‭ ‬الإختصاصات‭ ‬يضم‭ ‬أخصائي‭ ‬في‭ ‬الإضطرابات‭ ‬السلوكية‭ ‬وطبيب‭ ‬أمراض‭ ‬نفسية‭ ‬وأخصائي‭ ‬في‭ ‬النطق‭ ‬والّلغة،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬التسرّع‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والملاحظة‭ ‬من‭ ‬متخصصين‭ ‬يحتاجون‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬الأهل‭ ‬والمعلمين‭.‬

إضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد

هو‭ ‬إضطراب‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬تبدأ‭ ‬أعراضه‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة،‭ ‬يتميز‭ ‬بالإنعكاسات‭ ‬السلوكية‭ ‬والتواصلية‭ ‬ليتسبب‭ ‬بسلوك‭ ‬متكرر‭ ‬ومقيّد‭.‬

يواجه‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬الإجتماعي،‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬اللفظي‭ ‬وغير‭ ‬اللفظي،‭ ‬ولديهم‭ ‬مجموعة‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬الإهتمامات‭ ‬والأنشطة‭. ‬

يعاني‭ ‬مرضى‭ ‬التوحد‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬سلوكية‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬إكتساب‭ ‬اللغة‭ ‬وصعوبات‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬وضيق‭ ‬نطاق‭ ‬أوجه‭ ‬الإهتمامات‭ ‬والأنشطة‭ ‬لديه‭. ‬قد‭ ‬يعاني‭ ‬مرضى‭ ‬التوحد‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬إعتلالاتٍ‭ ‬أخرى‭ ‬مصاحِبة‭ ‬مثل‭ ‬الصرع‭ ‬والإكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬وإضطراب‭ ‬نقص‭ ‬الإنتباه‭ ‬مع‭ ‬فرط‭ ‬النشاط‭. ‬

كما‭ ‬يعاني‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬الإتصال‭ ‬البصري‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬محادثة،‭ ‬ونوعية‭ ‬الإهتمامات‭ ‬الضيقة‭ ‬والمكثّفة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬المهارات‭ ‬الحركية‭. ‬الطفل‭ ‬المصاب‭ ‬بالتوحد‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬أقرانه،‭ ‬ويفضل‭ ‬البقاء‭ ‬وحيداً،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬لا‭ ‬يأبه‭ ‬طفل‭ ‬التوحد‭ ‬بشعور‭ ‬الألم‭ ‬أو‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭.‬

يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬أعراض‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

خلل‭ ‬بالتفاعل‭ ‬الإجتماعي‭. ‬

خلل‭ ‬بالتواصل‭.‬

محدودية‭ ‬الأنشطة‭ ‬والإهتمامات‭. ‬

عدم‭ ‬الإستجابة‭ ‬لوسائل‭ ‬التعليم‭ ‬العادية‭. ‬

تصرفات‭ ‬عدوانية‭ ‬أو‭ ‬مؤذية‭ ‬للذات‭.‬

زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬والنشاط‭. ‬

نوبات‭ ‬من‭ ‬الغضب‭. ‬

قصور‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬الإنتباه‭. ‬

النوم‭ ‬والأكل‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭. ‬

الّلعب‭ ‬بطرق‭ ‬شاذة‭ ‬وغير‭ ‬معتادة‭. ‬

إرتباط‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬بالأشياء‭.‬

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التدخل‭ ‬المبكر‭ ‬ضروري‭ ‬لفعالية‭ ‬العلاج‭ ‬نظرًا‭ ‬لأن‭ ‬الدماغ‭ ‬يتطور‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬والتشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬المبكر‭ ‬يؤديان‭ ‬إلى‭ ‬تحسّن‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬يتمثّل‭ ‬العلاج‭ ‬بالتدخلات‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬معالجة‭ ‬السلوكيات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬التواصل‭ ‬والسلوك‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬إيجابيًّا‭ ‬في‭ ‬عافية‭ ‬مرضى‭ ‬التوحد‭ ‬ونوعية‭ ‬حياتهم‭.‬

إضطراب‭ ‬الإكتئاب‭ ‬الجزئي

هو‭ ‬إضطراب‭ ‬عاطفي‭ ‬يظهر‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تغيّرات‭ ‬في‭ ‬المزاج،‭ ‬ويمثّل‭ ‬شكلًا‭ ‬أقل‭ ‬حدة‭ ‬ولكن‭ ‬مزمن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الإكتئاب‭ ‬السريري‭. ‬ينطوي‭ ‬هذا‭ ‬الإضطراب‭ ‬على‭ ‬احتداد‭ ‬المزاج‭ ‬المتكرر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬العمر‭ ‬النمائي‭ ‬للطفل‭.‬

يعاني‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬المزاج‭ ‬ونوبات‭ ‬متكرّرة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬الشديد،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬الطفل‭ ‬غير‭ ‬مبالٍ‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬أو‭ ‬لديه‭ ‬فرط‭ ‬نشاط‭ ‬وعدوانية‭.‬

يتم‭ ‬تشخيص‭ ‬الحالة‭ ‬بعد‭ ‬الإستماع‭ ‬إلى‭ ‬شهادات‭ ‬من‭ ‬الأهل‭ ‬والمدرسة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يخضع‭ ‬الطفل‭ ‬لاختبارات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التحري‭ ‬عن‭ ‬إضطرابات‭ ‬أخرى‭ ‬يُمكنها‭ ‬أن‭ ‬تُسبب‭ ‬تلك‭ ‬الأعراض‭.‬

‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المراهقين‭ ‬الذين‭ ‬يُعانون‭ ‬من‭ ‬الإكتئاب،‭ ‬يكون‭ ‬العلاج‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬توليفة‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬النفسيّ‭ ‬ومُضادات‭ ‬الإكتئاب‭ ‬وهي‭ ‬أكثر‭ ‬طرائق‭ ‬المعالجة‭ ‬فعالية،‭ ‬ولكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الصغار‭ ‬تجري‭ ‬محاولة‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬العادة‭.‬

تشخيص‭ ‬إضطراب‭ ‬الإكتئاب‭ ‬يظهر‭ ‬عندما‭ ‬يعاني‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬شعور‭ ‬بالحزن‭ ‬أو‭ ‬الإهتياج‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬الإهتمام‭ ‬أو‭ ‬المتعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬والشعور‭ ‬بالملل‭. ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬قد‭ ‬ظهرت‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬وبشكلٍ‭ ‬يومي‭ ‬تقريبًا،‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬أعراض‭ ‬الإكتئاب‭ ‬مثل‭ ‬ضعف‭ ‬الشهيَّة‭ ‬ونقص‭ ‬الوزن‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬النوم‭.‬يسعى‭ ‬الأطباء‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬التشخيص‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬الوضع‭ ‬العائلي‭ ‬أو‭ ‬الإجتماعية‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬الطفل‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬الإصابة‭ ‬بالإكتئاب،‭ ‬كما‭ ‬يسألون‭ ‬أيضًا‭ ‬وبشكلٍ‭ ‬محدَّد‭ ‬عن‭ ‬السلوك‭ ‬الإنتحاري،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأفكار‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬الإنتحار‭.‬

إضطرابات‭ ‬الأكل

يشير‭ ‬هذا‭ ‬الإضطراب‭ ‬إلى‭ ‬حالات‭ ‬متنوعة‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬سلوكيات‭ ‬الأكل‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬عند‭ ‬الأطفال،‭ ‬وهما‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية‭ ‬العصبي،‭ ‬والشره‭ ‬المرضي‭ ‬العصبي‭. ‬ينطوي‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬صحية‭ ‬كثيرة‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬البدني‭ ‬والنفسي‭ ‬لديهم،‭ ‬كما‭ ‬ترتبط‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬بأمراض‭ ‬كالسمنة‭ ‬أو‭ ‬النحافة‭ ‬الشديدة،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬صحي‭ ‬رئيسي‭.‬وقد‭ ‬يرجع‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإضطراب‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬جينية‭ ‬أو‭ ‬بيئية‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬النفسي‭.‬ بالنسبة‭ ‬لحالة‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية،‭ ‬فسوف‭ ‬يتناول‭ ‬الطفل‭ ‬كميات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬متعمدًا‭ ‬لأنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬رفيع‭ ‬جداً‭ ‬بصورة‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هيكلًا‭ ‬عظميًا‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اضطراب‭ ‬الأكل‭ ‬بشراهة،‭ ‬يحب‭ ‬الطفل‭ ‬الأكل‭ ‬بشدة‭ ‬ويتناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬ولا‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬وقد‭ ‬يتناول‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬جائعًا‭.‬

إرشادات‭ ‬وبرامج‭ ‬علاجية‭ ‬

لكل‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬إضطراب‭ ‬السلوك‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬برنامج‭ ‬علاجي‭ ‬موجّه‭ ‬بحسب‭ ‬الحالة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإضطراب‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬حياته‭ ‬الطبيعية‭.‬

يحرص‭ ‬القيّمون‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تواجد‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬أجواء‭ ‬مفعمة‭ ‬بالحب‭ ‬وتقبّل‭ ‬الآخر‭ ‬والدفء‭ ‬العاطفي؛‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتحصيل‭ ‬الدراسي،‭ ‬فينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بشكل‭ ‬متدرّج‭ ‬من‭ ‬البسيط‭ ‬إلى‭ ‬الأكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬مع‭ ‬إدخال‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والرياضية‭ ‬التي‭ ‬تشبع‭ ‬حاجة‭ ‬الطفل‭.‬ تتضمن‭ ‬البرامج‭ ‬العلاجية‭ ‬كذلك‭ ‬تشغيل‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬جسمي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬العقلي‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نشاطه‭ ‬الجسمي‭ ‬زائداً‭ ‬عن‭ ‬المعتاد‭. ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬العوامل‭ ‬المكبوتة‭ ‬لديه‭ ‬لتعويض‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬بحاجة‭ ‬إليها،‭ ‬ولإحاطته‭ ‬بالحب‭ ‬والعطف‭ ‬وإعادة‭ ‬الثقة‭ ‬والطمأنينة،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إشباع‭ ‬رغباته‭ ‬وتلبية‭ ‬حاجاته‭ ‬الأساسية‭.‬

من‭ ‬أساسيات‭ ‬البرامج‭ ‬العلاجية‭ ‬تحسين‭ ‬المعاملة‭ ‬الأسرية‭ ‬وعناية‭ ‬الأبوين‭ ‬بالطفل‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المنازعات‭ ‬الأسرية‭ ‬أمام‭ ‬أطفالهم،‭ ‬والمعاملة‭ ‬الحسنة‭ ‬والهادئة‭ ‬معهم،‭ ‬وعدم‭ ‬إهمالهم‭ ‬وإهمال‭ ‬مطالبهم‭. ‬

توجيه‭ ‬ميول‭ ‬الطفل‭ ‬نحو‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خبرته،‭ ‬وتشجيع‭ ‬رغباته‭ ‬وميوله،‭ ‬وتنمية‭ ‬روح‭ ‬العمل‭ ‬لديه،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الذات‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يعارض‭ ‬قواعد‭ ‬السلوك‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬مجتمعه‭.‬

من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬حالات‭ ‬إضطراب‭ ‬السلوك‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬وإخضاع‭ ‬الطفل‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية‭ ‬سنوية‭ ‬ورعاية‭ ‬طبية‭ ‬مستمرة‭ ‬لمعالجة‭ ‬العاهات‭ ‬المسببة‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلات،‭ ‬وتوفير‭ ‬التوازن‭ ‬الغذائي‭ ‬وزيادة‭ ‬النشاط‭ ‬والحيوية‭ ‬لديهم‭.‬