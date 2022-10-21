وزير الصحة العامة في قطر تدشن النظام الالكتروني لسلامة الغذاء “ واثق ”

دشّنت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة مؤخرا النظام الالكتروني لسلامة الغذاء “واثق”. يعتبر النظام الالكتروني أحد المشاريع الوطنية الهامة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال.

ويمثل النظام الالكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند على طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة الكترونياً تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الالكترونية لمختبرات تحليل الأغذية.

وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الالكترونية وأكثرها فعالية وتكاملاً، بما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع.

كما أوضحت سعادتها أن النظام الالكتروني لسلامة الغذاء يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يساهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقاَ للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

وأضافت سعادتها: “كما سيساهم النظام الالكتروني في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتُساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية”.

كما تم ربط النظام الالكتروني لسلامة الغذاء “واثق” مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر.

من جهتها قالت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة: “إن تدشين النظام الالكتروني يأتي بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأميركي (ANAB) في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالمي. وأضافت السيدة وسن الباكر: “سيعمل النظام الالكتروني لسلامة الغذاء “واثق على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي إلى التفتيش الالكتروني المبني على أساس علمي والذي يوفر كافة الخدمات الالكترونية لجميع المعنيين”.

يخدم النظام الالكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمُستوردين والمورّدين حيث يمكنهم النظام الالكتروني من تَتَبُّع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء. كما يخدم النظام الالكتروني الجهات الرقابية من خلال الربط الالكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات الهامة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. ومنذ إطلاق النظام الالكتروني تجريبياً تم تسجيل “3330” منشأة غذائية، و“546551” منتجا غذائياً، كما تم تقديم “9908” خدمة الكترونية، وتفتيش “138787” شحنة غذائية مستوردة من خلال النظام. يذكر أنه من المقرر أن يتم في مرحلة مقبلة إطلاق التطبيق الخاص بسلامة الغذاء عبر الهواتف المحمولة بمواصفات وخدمات متنوعة.