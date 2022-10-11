وزير الصحة السعودي يلتقي نظرائه العرب على هامش اجتماع قطاع شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية

اجتماعات ثنائية في القاهرة لتعزيز التنسيق الصحي ونقل التجارب

التقى وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل في العاصمة المصرية القاهرة الإثنين 10 أكتوبر بنظرائه العرب في اجتماعات ثنائية على هامش اجتماع قطاع شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في الفترة ما بين 11 و13 أكتوبر الجاري.

وكان الجلاجل قد التقى مساء الإثنين مع وزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة السيد جواد حسن، ووزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، ووزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم.

وشهدت الاجتماعات مناقشات شملت قضايا التعاون الثنائي في المجال الطبي، وعرض فيها الجلاجل تجربة الصحة السعودية في مجال التعامل مع الطوارئ الطبية إبان الجائحة، والنتائج التي خرج بها فريق الوزارة من خضم التجربة.