وزارة الصحة العامة تطلق موقعًا إلكترونيًا لتسليط الضوء على الشراكة الصحية لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ مع منظمة الصحة العالمية والفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث

أطلقت وزارة الصحة العامة موقعاً إلكترونياً جديداً لتسليط الضوء على أهداف وأنشطة شراكتها مع منظمة الصحة العالمية والفيفا، واللجنة العليا للمشاريع والإرث ، تحت عنوان (بطولة كأس عالم صحية 2022 – خلق إرث للرياضة والصحة)

تهدف الشراكة التي تمتد ثلاث سنوات، والتي تم إطلاقها رسميًا في أكتوبر 2021، إلى جعل كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ منارة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، ونموذجًا لضمان أن تكون الأحداث الرياضية الضخمة في المستقبل صحية وآمنة.

في هذا الصدد، صرح السيد علي عبد الله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية قائلاً: “نحن فخورون بالتعاون مع منظمةالصحة العالمية والفيفاواللجنة العليا في هذه الشراكة التاريخية. معًا، نحن ملتزمون بضمان بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ آمنة لجميع الحاضرين وجعل البطولة كمنصة للترويج لأنماط الحياة الصحية للجمهور المحلي والعالمي. حيث يوفر الموقع الجديد مزيدًا من التفاصيل حول أهداف الشراكة ويسلط الضوء على عدد من الأنشطة التي نفذتها وزارة الصحة العامة وشركاؤها “.

ولا تقتصر الشراكة فقط على المحاور الرئيسية لتعزيز الصحة والأمن الصحي والاتصالات الصحية، بل تشمل أيضاً أنشطة تعزيز الصحة التي تركز على أربعة مواضيع أساسية: النشاط البدني والتغذية والصحة النفسية ومكافحة التبغ.

وقال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: “لقد تم إنجاز قدر هائل من العمل منذ توقيع الشراكة بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث، فقد نظمنا بشكل مشترك ورش عمل تدريبية متعددة لفرق الرعاية الصحية في قطر كجزء من محور الأمن الصحي، في حين شهدت جهودنا لتعزيز الصحة والتواصل تقديم العديد من أنشطة التوعية لليوم الرياضي الوطني، واليوم العالمي للامتناع عن التدخين، واليوم العالمي للتبرع بالدم، والعديد من الإنجازات الأخرى. ستزيد أنشطتنا بشكل كبير في الفترة التي تسبق كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ وذلك في طريق تحقيق هدفنا المتمثل في التأثير الإيجابي على صحة الناس ورفاههم في جميع أنحاء العالم .”

لمعرفة المزيد عن الشراكة، قم بزيارة https://sportandhealth.moph.gov.qa