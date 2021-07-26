منصة “ ملفّي ” تفخر بحصولها على أول جائزة إقليمية من مجموعة زمام في مجالات الرعاية الصحية الرقمية

عن فئة “ أفضل مشروع للتحول الصحي الرقمي للعام 2020-2021”

حصلت منصة ”ملفّي” على جائزة أفضل مشروع للتحول الصحي الرقمي لعام 2020-2021، وهو أحد مبادرات فريق عمل دول مجلس التعاون الخليجي المعني بتطوير مكان العمل في مؤتمر الرعاية الصحية الرقمية.

تهدف جائزة زمام، بالتعاون مع Elsevier للبحوث، إلى التعرف على أفضل الجهات الفاعلة في مجال الصحة الرقمية وتكريمها.

تمنح الجائزة للمؤسسات التي تحقق أعلى مستويات الجودة في مجال الصحة الإلكترونية، والتي بالتالي تحقق تحولات في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة – وهو طموح يتردد بشكل وثيق مع منصة ”ملفّي“، ما يجعل الحصول على مثل هذه الجائزة أمرًا مهمًا للغاية.

حصلت منصة “ملفّي” على الجائزة تقديرًا لمعايير النجاح المتعددة لديها، بما في ذلك:

أسفرت الرحلة الناجحة التي قامت بها المنصة عن ربط 98% من مستشفيات الإمارة و 94% من تجارب الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في أقل من عامين منذ بداية التشغيل الأول

من مستشفيات الإمارة و من تجارب الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في أقل من عامين منذ بداية التشغيل الأول معدلات رضا الأطباء عن خدمات الرعاية الصحية

قيمة مضافة لجهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد

جوائز وتقديرات دولية في مجال خصوصية وأمن البيانات

قوى عاملة ذات كفاءات عالية في مجال الصحة الإلكترونية

وفي هذا العام، وفي ظل التركيز على تطوير القوى العاملة في مجال الصحة الرقمية، سلّط منظمو الحدث الضوء على التميز في منظومة الرعاية الصحية التي توظف تكنولوجيا المعلومات بفعالية لتحسين الأداء السريري والإداري والمالي والتنظيمي. وتعد هذه الجائزة دليلًا آخر على ريادة دائرة الصحة أبوظبي ومنصة ملفّي في مجال الصحة الرقمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وحافزًا كبيرًا للفريق لمواصلة العمل بلا كلل لتحسين الرعاية الصحية في أبوظبي.