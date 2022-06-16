منح الدكتورة هنادي الحمد من دولة قطر جائزة منظمة الصحة العالمية للبحوث

في مجال الرعاية الصحية وتعزيز صحة كبار السن

حصلت الدكتورة هنادي الحمد، قائد أولوية “شيخوخة صحية” بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 بوزارة الصحة العامة والمدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية، على جائزة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة لعام 2022، وذلك ضمن مجموعة من الحاصلين على جوائز منظمة الصحة العالمية.

وقد تم تنظيم حفل خاص لتوزيع الجوائز ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين في جنيف بسويسرا، حيث تم تكريم سبعة أفراد من دول مختلفة لحصولهم على جوائز لإنجازاتهم الرائعة في المجالات ذات الصلة بالصحة العامة.

كانت الدكتورة هنادي الحمد، وهي أيضاً رئيس قسم طب الشيخوخة والرعاية المطوّلة بمؤسسة حمد الطبية، هي الفائز الوحيد بجائزة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة.

خلال الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز، وبحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والوفد القطري المشارك في جمعية الصحة العالمية، قدم سعادة الدكتور خالد السعيد، وزير الصحة الكويتي، الجائزة للدكتورة هنادي الحمد نيابة عن مؤسسة الكويت لتعزيز الصحة. وأشاد الوزير بجهود الدكتورة هنادي الحمد في تعزيز رعاية المسنين والتي أسفرت عن إنجازات مهمة.

من جانبها أعربت الدكتورة هنادي الحمد عن تقديرها لرئيس جمعية الصحة العالمية وسعادة الدكتور خالد السعيد لمنحها هذه الجائزة الهامة، وقالت: “يسعدني قبول هذه الجائزة ليس فقط لنفسي ولكن أيضًا نيابة عن جميع أعضاء فريقي الذين كانوا عنصراً أساسياً في كل ما حققناه وكل ما لا نزال نخطط للقيام به في المستقبل في مجال تطوير الرعاية الصحية باعتماد أفضل ممارسات الرعاية لخدمة كبار السن في قطر والمنطقة”.