مشاركة متميزة لدائرة الصحة – أبوظبي في معرض الصحة العربي 2024

تشهد فعاليات معرض الصحة العربي 2024 مشاركة متميزة لدائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، التي تستعرض عدداً من المشاريع والمبادرات التي تتركز على توظيف إمكانات علوم الجينوم والبحث والابتكار في علوم الحياة والجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية.

وتشمل مشاركة الدائرة مشاريع حول علوم الجينوم الرامية إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للجينوم، القائمة على بناء منظومة جينية شاملة ومستدامة تحقق تحوّلاً نوعياً في خدمات الرعاية الصحية، وتساعد في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال تحليل البيانات الجينية وتطوير الخطط العلاجية والوقائية الفعالة وفقاً لمخرجاتها.

وتستعرض الدائرة عدداً من المشاريع الرائدة بما في ذلك منظومة قيادة العمليات الطبية الموحدة لإدارة الطوارئ الصحية والإسعاف الذكي، وغيرها من المشروعات.

وشهدت منصة دائرة الصحة – أبوظبي انعقاد سلسلة من الجلسات النقاشية التي تستعرض عدداً من الموضوعات الصحية الملحّة، بما في ذلك مستقبل الطب الدقيق في ظل علوم الجينوم، والابتكار في توظيف الذكاء الاصطناعي، ومستقبل إطالة عمر الإنسان من خلال الرعاية الصحية، والسمنة وأثرها على المجتمعات.

ووقعت دائرة الصحة – أبوظبي خلال مشاركتها في المعرض اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية – “معاً”، القناة الرسمية لحكومة أبوظبي والمعنية بتلقي المساهمات المجتمعية، لتوجيه المساهمات المجتمعية لتمويل الأبحاث والابتكار في قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية في الإمارة، إلى جانب مواصلة تعزيز البنية التحتية لإجراء المشروعات البحثية والتجارب السريرية في الرعاية الصحية والرامية إلى تعزيز صحة وسلامة المجتمعات في أبوظبي وحول العالم.

كما وقعت مذكرة تفاهم جمعتها بشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التي تتولى إدارة منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي “ملفي”، وشركة “إم إس دي” الرائدة عالميا في مجال الصناعات الدوائية، الرائدة في مجال الأدوية الحيوية، لاستكشاف إمكانات تقنية “بلوك تشين” في الرعاية الصحية في المنطقة.