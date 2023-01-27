مبادلة للرعاية الصحية و جي42 للرعاية الصحية تتعاونان للارتقاء بالرعاية الصحية في المنطقة وتقدمان حلولاً مبتكرة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023

مبادلة للرعاية الصحية ومجموعة G42 للرعاية الصحية هما الراعيان الذهبيان للحدث

الشركتان تعرضان حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعلق بالتشخيص، والصحة الرقمية، والعلاجات، وعلوم البيولوجية المتقدمة “الأوميكس”، ورعاية المرضى

G42 للرعاية الصحية تشارك أيضاً بصفة الراعي البلاتيني لـ “قمة مستقبل الرعاية الصحية” التي تنعقد على هامش معرض الصحة العربي

خبراء مبادلة للرعاية الصحية وG42 للرعاية الصحية يسلطون الضوء على اتجاهات التكنولوجيا الناشئة في الرعاية الصحية

تشارك “مبادلة للرعاية الصحية”، الشبكة الصحية المتكاملة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (“مبادلة”)، و”G42 للرعاية الصحية”، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا الصحية ومقرها أبوظبي، ضمن “معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023” بدبي لاستعراض حلول وأنظمة رعاية المرضى المبتكرة.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة بين الشركتين الرائدتَين في إطلاق حقبة جديدة من التحول في القطاع الصحي في المنطقة وخارجها، وتقديم نهج جديد للرعاية الصحية المخصصة التي يكون المريض محور تركيزها.

وكانت “مبادلة للرعاية الصحية” و”G42 للرعاية الصحية” قد أعلنتا في أكتوبر 2022 عن اندماج لإنشاء شركة رعاية صحية متكاملة جديدة تجمع التكنولوجيا الطبية الفريدة التي تقدمها G42 للرعاية الصحية والتي تركز على البيانات مع حلول الرعاية الصحية العالمية التي تقدمها مبادلة للرعاية الصحية.

وبصفتهما راعيين ذهبيين للحدث، تقدم “مبادلة للرعاية الصحية” و”G42 للرعاية الصحية” حلولهما المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعلّق بالتشخيص، والصحة الرقمية، والعلاجات، والعلوم البيولوجية المتقدمة “الأوميكس”، ورعاية المرضى، وذلك من خلال منصة “معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023″، أكبر حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بهدف تمكين مختلف أصحاب المصلحة في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم صانعي القرار وقادة الفكر والمهنيين، من الاطلاع على أحدث التطورات في القطاع.

وخلال مشاركتها في الحدث تحت شعار (“كيف الصحة غداً”؟)، تستعرض “G42 للرعاية الصحية”، خبراتها الواسعة وقدراتها الكبيرة حول أحدث حلولها المدعومة بتقنيات الذكاء المتقدم المنسجمة مع معايير الرعاية الصحية العالمية والمسهِلة للتوسع فيها عالمياً لإيجاد الحلول لأصعب تحديات الرعاية الصحية والتشخيصية في العالم.

وخلال الحدث، تعلن “مبادلة للرعاية الصحية” عن تفاصيل توسعها الجغرافي المستمر عبر شراكات الرعاية الصحية الإقليمية التي تواصل البناء على أفضل حلول الرعاية المتكاملة المتعددة التخصصات التي تقدمها. ويشمل ذلك منشآت، مثل مبادلة للرعاية الصحية دبي، التي تضم فريقاً طبياً معتمداً من شركاء الرعاية الصحية العالميي المستوى في مجموعتها الحالية لتوفير رعاية مستمرة ذات معايير دولية لكل مراحل الحياة في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة للرعاية الصحية”: “يعكس تعاوننا مع “G42 للرعاية الصحية” في “معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023″ إمكاناتنا المشتركة واستعدادنا لتقديم الحلول المبتكرة، فيما نتطلع معاً إلى تطبيق حلول التكنولوجيا الصحية لرفع معايير خدمات رعاية صحية متخصصة غير مسبوقة محورها المرضى، وتعزيز فرص الوصول إليها. وانسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، يسهم اندماجنا في الارتقاء بتقنيات الرعاية الصحية وأساليبها بما يمكننا من الاستعداد الأفضل لإدارة تحديات الرعاية الصحية على نحو فعال في المستقبل، مع مواصلة جهودنا للحد من انتشار الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة مثل السكري وأمراض القلب والسمنة والسرطان، وغيرها”.

وفي هذا الإطار، سيشارك متحدثو “مبادلة للرعاية الصحية” في جلسات نقاش متعددة، ومنها “الدور المتنامي للتكنولوجيا في الرعاية الصحية: التحوّل الجذري للرعاية الصحية في أبوظبي”، وجلسة “الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية من منظور بيئي وإنساني” بمشاركة متحدثين من “مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية” ومستشفيات محلية ودولية.

وتعليقًا على المشاركة، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة G42 للرعاية الصحية: “يسر “G42 للرعاية الصحية” أن تكون الراعي الذهبي لـ “معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023″، حيث نستعرض إمكاناتنا المتميزة لتعزيز استخدام الذكاء الفائق في الرعاية الصحية ودعم نمو الرعاية الصحية عالمياً. وتعزز خدماتنا المتعددة، مثل علوم الأوميكس والتكنولوجيا الصحية والأبحاث التخصصية والتشخيص وبنوك المعلومات الحيوية من مكانتنا باعتبارنا شريكًا مفضلًا للدول والشركات لتحقيق رؤيتهم في التحول في الرعاية الصحية. ونحن حريصون على العمل على بناء المستقبل مع مؤسسات تشاركنا الرؤية والالتزام بتقديم حلول مبتكرة للرعاية الصحية”.

وأضاف كوشي: “تتطلع “G42 للرعاية الصحية” إلى الشراكة مع الحكومات وصنّاع القرار والعلماء والأوساط الأكاديمية والمنظمات البحثية والمجتمع الطبي على نطاق أوسع وكل من يشاركنا قيمنا لتقديم حلول مبتكرة لرعاية صحية أفضل كل يوم”.

ثمَّ إنَّ “G42 للرعاية الصحية” هي أيضاً الراعي البلاتيني لـ “قمة مستقبل الرعاية الصحية” التي ستنعقد في متحف المستقبل على هامش فعاليات “معرض ومؤتمر الصحة العربي2023″، حيث يعرض الفريق حلولها الرائدة للتحول في مجال الرعاية الصحية. وخلال القمة، سيقدم فرانشيسكو ريديفو، مدير أعمال أول، عرضاً تقديمياً حول “عصر الرعاية الوقائية المتخصصة: كيف تعمل G42 للرعاية الصحية على استشراف الغد”.

ويجدر بالذكر أنه يمكن زيارة جناح G42″ للرعاية الصحية” و”مبادلة للرعاية الصحية” في “معرض ومؤتمر الصحة العربي” في القاعة رقم 6 في مركز دبي التجاري العالمي من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023.