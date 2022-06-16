قطر من الدول التي تنعم ببيئة خالية من تلوث التدخين

القطاع الصحي يشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين

شاركت دولة قطر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يوافق الحادي والثلاثين من مايو سنوياً ، وقد خصصت منظمة الصحة العالمية شعار الاحتفال لهذا العام بعنوان ( التبغ: يهدّد بيئتنا) للتركيز حول الضرر الذي يسببه التدخين على البيئة في كل مراحله إبتداء من زراعته وصناعته وتدخينه ورمي نفاياته.

بهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، أن دولة قطر تتمتع ببيئة خالية من ملوثات التدخين إذ ان نسبة هذا التلوث تكاد تكون معدومة حيث لا توجد زراعة للتبغ ولا صناعة لمنتجات التبغ في قطر، وذلك بفضل التشريعات الصارمة لحظر التدخين في الأماكن المغلقة بما في ذلك جميع الملاعب والمنشآت الرياضية. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر وضعت مكافحة التدخين من ضمن مكونات وأولويات استراتيجية وزارة الصحة العامة للتنمية المستدامة. كما بيّنت سعادتها بأن وجود دولة قطر كطرف في الاتفاقية العالمية لمكافحة التبع وبروتوكول منع الاتجار غير المشروع للتبغ، والمشاركة بشكل فاعل في مؤتمر الأطراف المتابع لإجراءات حماية الدول من أخطار التدخين كل هذا يضمن الحد من انتشار آفة التدخين وما يترتب عليها من آثار سلبية للمجتمع والبيئة.

سعادة وزير الصحة العامة أوضحت أنه سيتم العمل مستقبلاً مع كل الجهات الوطنية في تفعيل كافة التشريعات والأنظمة التي تبقي دولة قطر من ضمن أفضل دول المنطقة في وجود بيئات خالية من التدخين الثانوي والثالث الذي يلوث الهواء والأرض. وقالت سعادتها أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات لمساعدة المدخنين على الاقلاع عن التدخين من خلال مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية والمعترف به كمركز معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، الى جانب توفير عيادات الإقلاع عن التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك لإيماننا بأن العلاج لأي مدخن هو توفير لعبء صحي واقتصادي كبير على المدخن نفسه وأسرته والنظام الصحي بالدولة بشكل عام.

من جانب آخر تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية ومركز نوفر لعلاج الإدمان، وبموجب مذكرة التفاهم يقوم مركز مكافحة التدخين بتقديم الدعم للمدخنين المترددين على مركز نوفر من خلال تبادل الأنشطة العلمية والقيام بالأبحاث المشتركة، وتدريب الكوادر الطبية بمركز نوفر على أحدث الطرق لعلاج المدخنين.

وقّع المذكرة الدكتور أحمد الملا – مدير مركز مكافحة التدخين، ومن مركز نوفر لعلاج الإدمان الدكتور خليفة الكواري – مساعد مدير المركز.

وتهدف الاتفاقية لتوفير الدعم الكامل للمرضى، والمساهمة في زيادة إعطاء فرصة حقيقة لكل من يواجه مرض الادمان للوصول الى التعافي الكامل والصحي من خلال توفير أفضل سبل العلاج وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وفي الإطار ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الخدمة الوطنية ومركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، بحضور سعادة رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية اللواء الركن سعيد بن حمد النعيمي، والدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، حيث وقّع المذكرة كل من: سعادة العميد طبيب أسعد خليل الأسعد قائد الخدمات الطبية في وزارة الدفاع والدكتور أحمد محمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الأكاديمية والمركز في ما يخص تقديم الدعم الفني المطلوب لمكافحة التدخين في أكاديمية الخدمة الوطنية، إضافةً إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التعاون في مجال الأبحاث وتدريب الكادر الطبي والمشاركة في الأنشطة التوعوية.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم تم تدشين عيادة لمكافحة التدخين بمعسكر مقدام من قِبل رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية ومدير مركز مكافحة التدخين وقائد الخدمات الطبية.