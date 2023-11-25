قطر تشارك في اجتماع اللجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع للجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته، والذي عُقد في القاهرة، ضمن اجتماعات الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، والرئيس المشارك للجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري في كلمتها في الاجتماع على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي لاستئصال شلل الأطفال، ودعت اللجنة الإقليمية إلى توجيه كل الموارد المتاحة من أجل إيصال مزيد من اللقاحات إلى عدد أكبر من الأطفال في البلدان التي تواجه فاشيات فيروس شلل الأطفال، داعية تلك البلدان إلى التصدي السريع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال من المرض ومنع تفشيه إلى مناطق أو بلدان أخرى.

وقالت سعادتها: “على الرغم مما تم تحقيقه من إنجاز هام في عام 2022 بالوصول إلى (3.5) مليون طفل في أفغانستان وحصر فيروس شلل الأطفال البري في أصغر منطقة تاريخية في التاريخ، إلا أنه شهد حدوث فاشيات في جيبوتي، ومصر، والصومال، واليمن. وعلى الصعيد العالمي، كانت الصورة قاتمة إذ اكتشفت حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال المتحور الساري في كندا والمملكة المتحدة، وحالة واحدة في الولايات المتحدة”.

وأضافت سعادتها: “كما تم إحراز تقدم خلال العام الحالي، حيث تم الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها في أفغانستان وباكستان، وهما البلدان الّلذان لا يزال يتوطن فيهما شلل الأطفال، كما تحققت تحسينات هامة في هذا الصدد، ولا توجد حاليا سوى مجموعة جينية واحدة من فيروس شلل الأطفال البري سارية في كلا البلدين، كما تحقق إنجاز هام في مجال ترصد الفيروس، ما يعزز القدرة على سرعة استئصاله “.وقالت سعادتها: “إن الوضع الوبائي واضح، والفرصة متاحة الآن لاستئصال المرض، ولن تظل هكذا إلى الأبد”.

كما أكدت سعادتها أن الوصول إلى تحقيق هدف خلو إقليم شرق المتوسط من شلل الأطفال يتطلب تعاوناً من كل دول الإقليم وتقديم الدعم اللازم لأفغانستان وباكستان ليتمكنا من التغلب على هذا المرض. وقد استعرض اجتماع اللجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية المستجدات الإقليمية حول استئصال شلل الأطفال.