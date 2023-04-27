دبي تستضيف أكبر مؤتمر لجمعيات الجراحة التجميلية في العالم في 2023

بدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي تستضيف المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية (ICOPLAST) في الفترة من 5 – 7 مايو 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل (AASMA)، وشعبة الإمارات لجراحة التجميل (EPSS).

من المتوقع أن يستقطب المؤتمر الذي يقام في مدينة عربية لأول مرة أكثر من 1,500 خبير ومتخصص في مجال الطب وجراحة التجميل من أكثر من 60 جمعية دولية، ويحظى المؤتمر الذي تستمر جلساته على مدار ثلاثة أيام بمشاركة خبراء ومختصّين من 112 دولة مهتمة بطب التجميل والجراحة التجميلية الترميمية، ما يثري جدول الأعمال الشامل للمؤتمر الذي يتضمّن مجموعة من ورش العمل المتخصصة، والندوات والمحاضرات العلمية التي تسلّط الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية المهمة في مجال الجراحة التجميلية والترميمية، كما يشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الأوراق البحثية المُحكَّمَة التي تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة.

كما سيناقش المؤتمر الاتجاهات الجراحية الجديدة لتجميل الوجه، والتحديثات في جراحة الثدي وأحدث تقنيات نحت الجسم، وأحدث التطوّرات في الجراحة التجديدية والطب، وبالإضافة إلى هذه المواضيع الرئيسية، سوف يتم مناقشة آخر المستجدات في أمراض زراعة الثدي (BII)، والتقنيات المبتكرة غير الجراحية في تجديد شباب الوجه والجسم، وغيرها من الموضوعات.

يستهدف المؤتمر مشاركة جراحى التجميل في العالم، وأطباء الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة، وقادة القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في مجال التجميل، وطلبة كليات الطب وفرق التمريض، والمقيمون المهتمون.

أعرب الدكتور جمال جمعة، رئيس الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل، عن سعادته بإقامة المؤتمر في دبي لأول مرة، وبالمستوى الرفيع للمحتوى العلمي للمؤتمر وقال: “يعمل فريق من جراحي التجميل المشهورين بكل جد على رفد المؤتمر بأفضل البحوث العلمية عالية المستوى التي قام بإعدادها روّاد وقادة الجراحة التجميلية والطب التجميلي في العالم”؛ وأكد الدكتور جمال جمعة على أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من الشركات الوطنية والشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الشركات الناشئة التي تتوق إلى التواصل والتفاعل مع المهنيين والجمهور خلال الحدث.

كما أبدى الدكتور زهير الفردان، رئيس شعبة الإمارات لجراحة التجميل، سعادته بحجم المشاركات العالمية من كبرى الشركات في المعرض المصاحب للمؤتمر وقال: “سوف يجمع المعرض المصاحب أكثر من 150 عارضًا من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، ليعرضوا أحدث التقنيات والتطوّرات في مجال الجراحة التجميلية والتجميلية”.

ومن جانبه صرح سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أن دعم الجائزة لهذا المؤتمر يأتي في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع الصحي في مختلف التخصصات الطبية العلاجية والجراحية من خلال دعم الملتقيات العلمية التي تتيح التواصل المباشر والفعال للقائمين عليها.