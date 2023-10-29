حوارات الوزراء السعوديين في افتتاح ملتقى الصحة العالمي بالرياض

تحفيز الاستثمار في المجال الصحي على رأس الأولويات

بحضور ثلاث وزراء سعوديين انعقدت الإثنين 29 أكتوبر جلسة حوارية مصاحبة لانطلاق ملتقى الصحة العالمي ناقشت مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي المحلي.

الملتقى المختص في عرض جديد الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة العامة انطلق في العاصمة الرياض بحضور عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في القطاع الصحي.

وجمعت الجلسة الحوارية وزير الصحة فهد الجلاجل، مع نظرائه وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الصناعة بندر الخريف.

الملتقى الذي يقام تحت شعار (استثمر في الصحة)، تستمر فعالياته في الفترة من 29 ـ 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجال الصحي.

ويعدُّ ملتقى الصحة العالمي في نسخته السادسة المقام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض سابقًا)، الحدث الأبرز في مجال الرعاية الصحية، حيث سيتم فيه توقيع عدة اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، وسيستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية والصحية، ويضم العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة، ويحتوي على 30 جلسة حوارية يتحدث فيها 100 متحدث من المتخصصين في المجالات الطبية والصحية.