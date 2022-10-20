جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية

تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة 2021-2022

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أسماء 14 فائزاً بجوائز الدورة الثانية عشرة والتي تتخذ الأمراض المعدية موضوعاً لها، وتشتمل الجوائز على 3 فئات هي فئة الجوائز العالمية وفئة جوائز العالم العربي وفئة جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها مليونين و800 ألف درهمًا إماراتيًا.

صرح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة بأن الجائزة استطاعت على مدار 22 عاماً من التميز الطبي أن تسلط الضوء على رواد العلم في العالم أجمع والذي يبدو جلياً من خلال الفوز المستحق للدكتور هارفي جيه آلتر على جائزة نوبل لعام2020 في علم وظائف الأعضاء، والحاصل على جائزة حمدان العالمية الكبرى في الدورة التاسعة 2015-2016، والأستاذ الدكتور روبرت ج. ادواردز والحائز على جائزة حمدان العالمية الكبرى عام 2002 والذي حصل على جائزة نوبل في عام 2010، مما يؤكد مسيرة الجائزة الحافلة بالإنجازات العلمية المثمرة خاصة في ما يتعلق بدعم البحث العلمي وتكريم العلماء في كل مكان.

وأشار معاليه بأنه تم اختيار الأمراض المعدية موضوعاً لجائزة حمدان العالمية الكبرى، واختيرت موضوعات الوقاية والمناعة والعلاج لجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة. لافتاً أن اختيار مواضيع هذه الدورة هو استكمال لرؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد في المتابعة الحثيثة لكل ما هو مستجد ومؤثر في القطاع الصحي والبحث العلمي.

وأضاف معاليه أن الجميع يعلم مدى المعاناة التي عاشها العالم بسبب جائحة كوفيد– 19 والأثر الذي خلفته الجائحة في القطاع الصحي في العالم أجمع سواءً في البنية التحتية وموارده البشرية أو في النظم الصحية وكذلك أولويات الاستثمار في القطاع وتحدياته المستجدة. وعلى الرغم مما سببته تلك الجائحة من آثار مدمرة في المناطق ذات البنية التحتية والموارد الصحية المحدودة، إلا إنها خلقت من هذه المحنة منحة في تبني البحث العلمي والابتكار ورفع سقف طموحاتنا.

وأوضح معاليه بأن السيطرة على هذه الأمراض المعدية والقضاء عليها تواجه صعوبات كبيرة ومن أهمها المقاومة المتزايدة للأدوية المضادة للبكتيريا، وظهور بعض السلالات الممرضة الجديدة مثل فيروس نقص المناعة البشرية، بل وانتشار بعض أنواع العدوى بعد احتوائها والسيطرة عليها سابقاً مثل الكوليرا والملاريا وكذلك القدرة على اتباع نظم التحصينات الدورية كشلل الأطفال وذلك في المناطق ذات الموارد المحدودة، بالإضافة إلى ما يمثله التغيير الحادث في النظم البيئية من تأثير على انتشار أكبر للأمراض المعدية. وعلينا ألا ننسى ما تشكله الأمراض المعدية في بعض البلدان من تحد للخطط الصحية لمجابهة الأمراض المزمنة وغير المعدية وهو ما يعد تأثيراً غير مباشر لهذه الأمراض.

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور يوسف عبد الرزاق، رئيس اللجنة العلمية للجائزة عن فخره بمواصلة الجائزة لمسيرتها على نهج المغفور له بإذن الله– الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. كما أضاف “تلقت الجائزة العديد من طلبات الترشيح في فئاتها الثلاث. قامت اللجان العلمية للجائزة والمحكمين الدوليين من الخبراء في المجال الطبي، والمتخصصين في الأمراض المعدية باتباع القواعد المنظمة للوصول للمرشح المستحق وبما يتماشى مع نظام الجائزة”.

وقد تم اختيار 14 فائزاً من جميع فئات الجوائز من رواد الطب والمؤسسات الأكاديمية والإنسانية والأقسام السريرية المتميزة والمنشورات البحثية ومن الأفراد الذين ساهموا في التطورات الطبية والتي كان لها تأثيراً عالمياً وإقليمياً في تخفيف المعاناة الإنسانية، وسيتم تكريمهم جميعاً يوم 23 نوفمبر القادم بمتحف المستقبل حيث سيشهد حفل التكريم لفيف من الأطباء والعلماء والمتخصصين وكبار رجال الدولة.

الفائزون :

جائزة حمدان العالمية الكبرى وموضوعها الأمراض المعدية

الاستاذ الدكتور إيان هكتور فريزر – أستراليا

أستاذ في كلية الطب – جامعة كوينزلاند، والرئيس التنفيذي المؤسس ومدير الأبحاث في معهد البحوث الانتقالية. وهو حاليًا رئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند.

الراحل الدكتور جيان تشو – أستراليا

زميل الأبحاث السابق في مختبر ليونز، والرئيس السابق لمختبر البروتينات الهيكلية لفيروس الورم الحليمي البشري في مركز علم المناعة وأبحاث السرطان التابع لجامعة كوينزلاند.شارك العالمان في أبحاث فيروس الورم الحليمي البشري، مما أدى إلى تطوير لقاح ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المسؤولة عن حالات سرطان عنق الرحم. وقد قام الأستاذ الدكتور إيان فريزر بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح في العام 2006.

جائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة عن موضوع الوقاية

الأستاذ الدكتور مارك لافورس – الولايات المتحدة الأمريكية

أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة نيويورك، ومدير الخدمات الفنية في معهد الهند للأمصال، ومدير مشروع لقاح التهاب السحايا، الذي قدم وبتكلفة ميسرة في عام 2010 لقاحاً ضد بكتيريا المكورات السحائية المسبب لالتهاب السحايا لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

جائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة عن موضوع المناعة

الأستاذ الدكتور ديفيد هو – الولايات المتحدة الأمريكية

وهو أستاذ الطب بجامعة كولومبيا والمدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لأبحاث الإيدز وأستاذ كلايد 56 وهيلين وو (Clyde ‘56 and Helen Wu) .للطب بجامعة كولومبيا. هو من رواد الباحثين في مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لمدة 40 عاما، وكشفت دراساته عن الطبيعة الديناميكية لتكاثر فيروس نقص المناعة في الجسم الحي. ويركز أبحاثه حالياً على تطوير استراتيجيات لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري.

جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية

الاستاذ الدكتور ويليام نوفيك – الولايات المتحدة الأمريكية .

أستاذ جراحة قلب الأطفال في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية والمؤسس لمؤسسة تحالف نوفيك للقلب، التي تعمل على إتاحة جراحات القلب في 30 دولة في المناطق ذات الموارد المحدودة.

مؤسسة البصر العالمية – المملكة العربية السعودية

منظمة خيرية تأسست في عام 1989 لسد الفجوة في الرعاية الصحية في طب العيون فيما يقرب من 45 دولة في آسيا وأفريقيا. وهي تقدم خدماتها من خلال “معسكرات العيون” التي أسست لأول مرة في باكستان في عام 1991 وكذلك من خلال 28 مستشفى متخصص.

جوائز العالم العربي

جائزة حمدان لأفضل كلية / معهد أو مركز طبي في العالم العربي

كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية

تأسست الكلية في عام 1975، وقد تخرج منها أكثر من 3337 طبيباً وطبيبة. وتم تصنيف أقسامها السريرية وما قبل السريرية في الفئة 126-150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي.

يعمل في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز أكثرمن 4000 مقدم رعاية صحية، ويضم 1067 سريرًا، و100 سرير رعاية حرجة، و170 عيادة خارجية، و23 غرفة عمليات.

جائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي

الاستاذ الدكتور فوزان الكريع – المملكة العربية السعودية

أستاذ علم الوراثة البشرية بجامعة الفيصل واستشاري والباحث الإكلينيكي الرئيسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، المملكة العربية السعودية. يعتبر من كبار الباحثين في مجال علم الوراثة المندلية. أنشأ مختبر علم الوراثة النمائية، وبرنامج الجينوم المندلي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة

جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة

مركز الجينوم – مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال – دبي

المركز الأول من نوعه الذي يقوم بإجراء مجموعة واسعة من الاختبارات الجينية المعتمدة دولياً والاستشارات الوراثية في التخصصات الفرعية للأطفال. شخص المركز أكثر من 600 مريض ممن يعانون من اضطرابات نادرة والذين تعذر تشخيصهم بالتشخيص السريري وحده. وبالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أطلق مركز اكتشافات الجينوم وهو الأول من نوعه في الدولة للقيام بالاكتشافات الجينية الجديدة الخاصة بالسكان في الدولة والمنطقة.

جائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

الدكتور وائل المحميد

طبيب استشاري في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. أنشأ بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية منحة بحثية باسم جائزة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية – المحميد البحثية.

الدكتورة نوال الكعبي

طبيبة أطفال واستشاري الأمراض المعدية. تشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كوفيد– 19، ورئيس لجنة مكافحة العدوى في “صحة ‘‘،وكذلك رئيس اللجنة الدولية لرعاية المرضى بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. هي أول إماراتية تحصل على جائزة الصداقة الحكومية الصينية لعام 2021.

المغفور له الدكتور أحمد كاظم

أول جراح عظام إماراتي، عمل منذ العام 1977 كجراح للعظام في مستشفى راشد، ومن ثم أصبح رئيساً لقسم جراحة العظام في مستشفى دبي. تم تكريمه كأحد الرواد في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 باعتباره أول طبيب إماراتي، وتم تسمية مبنى كامل في مدينة دبي الطبية باسمه.

المغفور له الدكتور معاوية الشنار

من أوائل المتخصصين في الرعاية الصحية من الوافدين إلى الدولة في أوائل الستينيات، ساهم في إنشاء طب الأسرة في دبي .التحق بمستشفى الكويت وشجعه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، على افتتاح أول عيادة خاصة في إمارة دبي.

جائزة حمدان لأفضل بحث تم نشره في مجلة حمدان الطبية

بحث بعنوان (تحديد طفرة تغيير إطار جديدة للمورث OXCT1 بواسطة إجراء تسلسل الإكسوم الكامل وإثبات اضمحلال الحمض النووي الريبوزي المرسال) – المجلد 13 العدد الرابع. قام بكتابة البحث كل من: عبد الله المطيري، زمزم يوسف، منى محفوظ، عبد العزيز تليلي، جيهين تشوشن– جامعة الشارقة.