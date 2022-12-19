جائزة الشيخ حمدان الطبيّة شاركت في مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل

عاد الى الإمارات سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بعد زيارته الى دولة الكويت لحضور مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل والذي عقد خلال الفترة من 3 الى 4 ديسمبر الجاري.

تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر أكثر من 80 محاضرة علمية و22 ورشة عمل علمية قدمها كوكبة من كبار المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل، بحضور أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم. كما شارك في المؤتمر حشد كبير من الأطباء والاستشاريين والمتخصصين من الكويت ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الدول العربية، بالاضافة الى مشاركة من دول اوروبا والولايات المتحدة الاميركية وكندا والهند وماليزيا.

وقد أعرب سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل والذي أقيم تحت رعاية كريمة من معالي الدكتور محمد العوضي وزير الصحة الكويتي.

وصرح سعادة عبد الله بن سوقات بأنه كان لحفاوة الاستقبال والترحيب وحسن التنظيم من سعادة الدكتور محمد العتيبي رئيس المؤتمر وأعضاء اللجنة المنظمة عظيم الأثر عند كافة المشاركين، وهذا ليس بغريب على الكويت وأهل الكويت حفظهم الله.