تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية:

انطلاق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل”ميدام”

تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، تنطلق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل “ميدام” خلال الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2022 بفندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي-دبي.

يعتبر مؤتمر ميدام منصة لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع انحاء العالم، من خلال التقاء كبار المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل مع الأطباء الجدد، وسيشمل البرنامج العلمي للمؤتمر مزيجاً غنياً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة.

صرح الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر: ” المؤتمر في نسخته السابعة سيشهد منتدى متطور وفريد من نوعه كما يتيح فرصة كبيرة للمناقشات بين الباحثين والأطباء من جميع أنحاء العالم حيث انه يسهل عملية نشر أحدث ما توصل اليه العلماء والمتخصصين في البحوث في مجالات الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والطب التجميلي”.

وأضاف: ” يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 6 برامج علمية متوازية، بحضور منظمة الصحة العالمية ومشاركة علمية منها، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، الشريك الإنساني للمؤتمر، ومشاركة كل جمعيات وروابط الأمراض الجلدية في الوطن العربي ومن منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما يشارك بعضها ببرامج علمية رسمية في البرنامج العلمي للمؤتمر مثل: الجمعية اللبنانية للأمراض الجلدية، والجمعية السعودية للأمراض الجلدية وجراحة الجلد، والجمعية المغربية للأمراض الجلدية، والجمعية الهندية للأمراض الجلدية. ايضاً يشهد المؤتمر حضور الرئيس المنتخب للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، وممثلين عن الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية ونائب رئيس الكلية الملكية البريطانية للأطباء من المملكة المتحدة “.

كما تشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن اطلاق العديد من الأدوية والمستحضرات التجميلية والأجهزة الحديثة في علاج الأمراض والعناية بالبشرة والتي تطلق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بعد موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ايضاً يوجد يوم أكاديمي علمي كامل مخصص لتدريب الأطباء الجدد من قبل كوكبة من العلماء المتميزين المتخصصين في مجال الجلدية والتجميل يسبق المؤتمر بالتعاون مع مسؤولي برامج التدريب والإقامة من دول مجلس التعاون الخليجي، وباقي الدول العربية وذلك بدعم كامل من منظمة الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل.

وتشجيعا للبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط، فقد تم عمل مسابقة علمية لتحديد أفضل الأبحاث العلمية في طب الأمراض الجلدية التي تم نشرها في الدوريات والمجلات الطبية العالمية ذات التقييم العلمي العالي وتصفيتها بواسطة محكمين دوليين ودعوة الفائزين العشرة الأوائل لتقديم أبحاثهم في ورشة علمية في البرنامج العلمي وبحضور رؤساء روابط وجمعيات الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وسوف تقدم جوائز عينية للفائزين الأوائل.

واشار الدكتور خالد النعيمي الى ان في الدورة السابعة للمؤتمر زادت الشراكات العلمية حيث يتضمن المؤتمر حضور اكثر من214 متحدث علمي من مختلف دول العالم يقدمون 218 محاضرة علمية و46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية عملية، بالاضافة الى ورشة عمل علمية وكورس علمي واليوم الاكاديمي العلمي المخصص للأطباء المتدربين في برامج الإختصاص في طب الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية قبل المؤتمر، كما وأشار الدكتور خالد النعيمي إلى تسجيل أكثر من 2200 مشارك من مختلف دول العالم لحضور المؤتمر.

من جانبه صرح سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بأن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان حريصاً على دعم المؤتمر ليكون منصة عالمية تستقطب المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل والجمعيات العالمية من كافة انحاء العالم.

وأضاف: ” بعون من الله استطعنا أن نحقق جزءاً كبيراً من تلك الرؤية وسنستمر بناء على النهج الذي رسمه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم”.

وأشاد سعادة عبد الله بن سوقات بثراء البرنامج العلمي للمؤتمر، كما أكد على أن دعم الجائزة لمؤتمر ميدام للسنة السابعة على التوالي ناتج عن ثقة الجائزة بالأوراق البحثية التي يطرحها المؤتمر وبرنامجه العلمي المتميز الذي يلبي المعايير المحددة من قبل الجائزة لدعم المؤتمرات الطبية والتي تهدف في النهاية الى الارتقاء بالبحث العلمي والقطاع الصحي سواء داخل الدولة أو خارجها.