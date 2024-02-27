انخفاض يومين في معدل بقاء المرضى بالمستشفيات يوفر على السعودية 13 ألف سرير سنوياً

مشاركة دولية واسعة في جائزة أداء الصحة لأول مرة هذا العام

تحت رعاية وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، احتفلت الوزارة بجائزة “أداء الصحة” التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بالبلاد.

وأوضح الوزير الجلاجل خلال كلمته بالحفل أن متوسط بقاء المرضى المنومين في المستشفيات انخفض من 6.5 أيام إلى 4.5 أيام، ما يعني توفير نحو 13,000 سرير، بما يعادل 5 مدن طبية. كما أشار إلى أن معدل من يتم خدمتهم خلال 4 ساعات ارتفع من 36% في العام 2017 إلى 85% في العام 2022، بمعدل تحسن بلغ 137%، في حين انخفض معدل وفيات الجلطات القلبية الحادة إلى 15% بما يحقق مستويات متميزة في مقاييس الممارسات المثلى.

وأشار الوزير إلى أن نسبة التحسن في أداء الصحة السعودية منذ 2017 حتى الآن ارتفع بنسبة 40.1%، في حين قفز عدد العمليات المنفذة أسبوعياً من 2000 إلى 8400 عملية، فيما تعمل الوزارة على تحقيق المستهدف لهذا العام بـ 10,000 عملية أسبوعياً.

وقد شهدت جائزة أداء الصحة هذا العام توسعاً ملموساً بتغطية مختلف جوانب الرعاية الصحية، بما في ذلك مسارات متخصصة مثل مسار هيئة الغذاء والدواء، ونموذج الرعاية الحديث، ومسار المراجعة السريرية، والخدمات المساندة، ومسار مركز الإبداع.

وعكست المشاركة الخارجية الواسعة في جائزة أداء الصحة الاهتمام العالمي بالجهود التي تبذلها السعودية لتطوير القطاع الصحي، ورفع جودة وكفاءة المنظومة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.