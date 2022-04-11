الملتقى الثالث والعشرون لإتحاد المستشفيات العربية يحقق نجاحا باهراً

بعد عامان مضنيان عانى العالم اجمع من تبعات جائحة كورونا المستجدة وتحوّراتها وآثارها الصحية والإقتصادية والإجتماعية، عقد إتحاد المستشفيات العربية ملتقاه السنوي الثالث والعشرين Medhealth Cairo 2022 في القاهرة بتاريخ 13 – 15 مارس 2022 في فندق ماريوت القاهرة – مصر برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارات الصحة العربية، منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافةً إلى نقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية والعديد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وبالشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ومشاركة إدارة الصحة في ابوظبي وبرعاية شركة “Viatris”، “ملفي” و“رافد”.

حقق هذا الملتقى نجاحاً باهراً وكان جامعاً للنخب والقامات والقيادات الصحية والطبية في الوطن العربي حاملًا في أجندته لهذا العام تحديات جمّة ورؤى تزرع الآمال للتقدم في الصحة في الوطن العربي ولمواجهة مستقبل الرعاية الصحية.

حفل العشاء التكريمي

كانت بدايته مميزة في اليوم الأول، إذ كرّم إتحاد المستشفيات العربية القيادات الصحية المصرية الذين كان لهم الدور العظيم في نهضة القطاع الصحي المصري وتنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال حفل عشاء رسمي حضره شخصيات صحية بارزة وتضمن التكريم سبع شخصيات وجهات بذلت الجهود لتحقيق هذا الموضوع وهم اصحاب السعادة اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان– رئیس الهیئة المصریة للشراء الموحد والإمداد والتموین الطبي وٕادارة التكنولوجیا الطبیة، الدكتور تامر عصام – رئیس هیئة الدواء المصریة، الدكتور اشرف اسماعيل– رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور احمد السبكي – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المهندس حسام صادق – المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اللواء المهندس أحمد أمين إبراهيم محمد – مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير وأخيراً غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

البرنامج العلمي

تتويجاً لعامين متتالين من الجهود والإجتماعات الإفتراضية لمجلس إدارة الإتحاد والمجلس التنفيذي، والمشاركة الفعالة بالتعاون مع الخبرات العربية داخل الوطن العربي وخارجه، تناول الملتقى موضوع “الارتقاء إلى مستوى التحدي: إطلاق إستراتيجيات رعاية صحية جديدة” حيث ساهم الإتحاد بوضع استراتيجيته الصحية للثلاث اعوام القادمة واطلاقها والتي تضمنت اطلاق ثلاث إستراتيجيات سوف تنقل القطاع الصحي العربي الى صدارة النظم الصحية المتطورة وهي خطة جهوزية الطوارئ والكوارث، الإستراتيجية العربية للصحة الرقمية والرؤية الجديدة لتصميم بناء المرافق الصحية على أمل أن تساعد المؤسسات الصحية العربية في تقديم خدمات صحية متميزة للشعوب العربية.

إستضاف البرنامج العلمي نخبة من الخبراء اللامعين العرب والعالميين الذي ناقشوا مواضيع عديدة تعود بالمنفعة على القطاع الصحي العربي وتساعده على مواجهة أي أزمة مستقبلية. وتمحورت الجلسات على الظهور اقوى بعد أزمة وباء كوفيد – 19، الطرق الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية، الكوارث والطوارئ: إستعداد، جهوزية، وتنفيذ، المرأة في القيادة الصحية، نحو نظام موثوق ومستدام في العالم العربي، الرؤية الجديدة في تصميم مرافق الرعاية الصحية في العالم العربي، إضافة الى الإستراتيجية العربية للصحة الرقمية. كما تضمن الحدث معرضاً متخصصاً فسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية.

شارك في المؤتمر وفود عربية ممثلة بمدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريين وعاملين في قطاع الصحة والإستشفاء من دول عربية عديدة مثل المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الأردن، العراق، جمهورية مصر العربية وغيرهم، إضافة إلى وزراء الصحة العرب وكبار الموظفين في وزارات الصحة العربية. كما تم توقيع عدة اتفاقيات بين الإتحاد وجهات صحية عديدة منها الجمعية العربية لتطوير الصيادلة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي في جمهورية مصر العربية.

حفل ختامي متألق

تضمن الملتقى حفلاً ختامياً حضره عدة وزراء صحة عرب وشخصيات صحية عربية نذكر منهم اصحاب المعالي الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، معالي الدكتور فراس ابيض – وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية، معالي الشيخ عبدالله آل حامد – رئيس دائرة الصحة في ابوظبي، ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير سعيد الحاضي، سعادة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور احمد المنظري، معالي الوزيرة مهى الرباط، معالي الوزير حمد المانع ومعالي الوزير محمد عوض تاج الدين إضافة إلى رؤساء الجمعيات الصحية المشاركين وهم عطوفة الدكتور فوزي الحموري – رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن وسعادة الدكتور علاء عبد المجيد – رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحي في القطاع الخاص في مصر. عرض الإتحاد إستراتيجيته لعام 2022 – 2025 والتي تضمنت عناوين ومبادرات تعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي، وتلاه حفل توزيع جوائز العام لشخصيات ومستشفيات عربية أعطت الكثير في مجال الصحة والشؤون الإنسانية وخاصة خلال ازمة وباء كوفيد – 19.

تم تكريم:

معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية معالي الدكتور فراس ابيض – وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية .

وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية معالي السید أحمد ابو الغيط – أمين عام جامعة الدول العربية .

أمين عام جامعة الدول العربية سمو الشيخ عبدالله بن حامد رئيس دائرة الصحة في ابوظبي .

مؤسسة حمد الطبية .

الدكتورة ليندا بدران – نائب أول للرئيس، رئيس شؤون الشركة للاسواق النامية .

نائب أول للرئيس، رئيس شؤون الشركة للاسواق النامية المرحوم الدكتور فاضل محمد علي – أستاذ الشعاع والفيزياء الحيوية .

أستاذ الشعاع والفيزياء الحيوية الدكتور يوسف باسيم – عضو المجلس التنفيذي في إتحاد المستشفيات العربية .

عضو المجلس التنفيذي في إتحاد المستشفيات العربية الدكتور علي الحاج – عضو المجلس التنفيذي في إتحاد المستشفيات العربية .

التوصيات

وقد خلص الملتقى الى إعتماد التوصيات التالية:

1. تعزيز دور الإتحاد ليكون منصة او شبكة إتصال يجمع من خلالها كل المنظمات المدنية العامة والحكومية وكل المنظمات الخاصة للتنسيق حول كيفية التعاون في المنظومة الصحية بشكل عام.

2. التنسيق والتعليم والتدريب ومشاركة الخبرات والإمكانيات المتاحة في كل القطاعات الصحية العربية الذين هم السبيل الوحيد للتعامل مع مستقبل الصحة، كما الإستعداد والتنسيق في ما بين القطاعات الصحية من خلال إتحاد المستشفيات العربية الذي سيعمل ليكون منصة هامة تساعد وزارات الصحة في الدول العربية على وضع إستراتيجيات موحدة تستطيع من خلالها ان تتعاون وتنسق للوصول الى التكامل في ما بينها.

3. الزيادة في الاستثمار البشري بالتعليم والتدريب المستمر والإهتمام بالأبحاث والدراسات الطبية وتوحيد التشريعات الصحية العربية ودمج السياسات الصحية في القطاعات المختلفة، أضف الى العمل الجدي على توحيد معايير الجودة والإعتماد في المؤسسات الصحية العربية، على التوعية والتثقيف الصحي وعلى دعم الإعلام الصحي والطبي الصحيح.

4. العمل على تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص للإرتقاء بالخدمات الصحية على مختلف المستويات لمواجهة التحديات التي تواجه النظام الصحي العربي.

5. الإستثمار في رسم السياسات والنظم وإطلاق الإستراتيجيات الصحية ومتابعتها من خلال وضع خطط تنفيذية لتحقيقها وتعميمها على النظام الصحي العربي برمته.

6. متابعة تنفيذ خطة جهوزية الطوارئ والكوارث التي اطلقها الإتحاد والتي هدفت الى تعزيز الدعوة لإنشاء منصة لبناء برامج وشبكات فعالة لإدارة الكوارث والطوارئ في ما بين المرافق والمؤسسات الصحية العربية، بالإضافة الى توسيع التركيز على إدارة المخاطر من الإستجابة الى نهج اكثر استباقي يسلط الضوء على الوقاية والتخفيف أضف الى تنمية القدرات البشرية لتقديم إستجابة فعالة في الوقت المناسب.

7. العمل على نشر الإستراتيجية العربية للصحة الرقمية التي اطلقها الإتحاد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية والتي شددت على التحول الرقمي في الصحة من خلال:

تحسين الجودة وضمان استدامة الصحة والرعاية من خلال تقديم خدمات آمنة، عالية الجودة وفعالة ووصول أفضل إلى الرعاية الصحية .

كفاءة النظام الصحي من خلال تقليل وقت البحث عن بيانات المرضى واتاحتها بشكل آمن .

تجنب الأحداث العكسية للأدوية، تقليل الأخطاء الطبية، تحسين معدلات التطعيم، تنسيق الرعاية بشكل أفضل .

تقليلالإزدواجيةفيالإختباراتوفحوصاتالأشعةالسينيةممايزيدمنتكلفةالرعايةالصحية .

تحسين تجربة المريض وتقديم ابتكارات

على مستوى عالمي من خلال صناعة صحية رقمية مزدهرة .

إشراك اصحاب المصلحة لتتبنى هذه الإستراتيجية بهدف ضمان تنفيذها .

8. تمكين المرأة في الرعاية الصحية ولعب دور في قيادتها وإدارتها للمنظومة الصحية من خلال المساواة بين الجنسين ودعم القطاعين العام والخاص لإبراز دورها.

9. تشجيع العمل على إعطاء الفرص والدور الفعال والقيادي للقطاع التمريضي في الوطن العربي سواء في المرافق، المؤسسات والإدارات الحكومية.

10. العمل على تنفيذ مشروع المجلس العربي للإعتماد في القطاع الصحي التابع لإتحاد المستشفيات العربية، لما له من ضرورة وأهمية عربية يرتقي من خلالها القطاع الصحي في جميع البلدان العربية الى التميز وتطبيق الجودة، كما يساعد على تدريب الكوادر وتنميتها ليتحول المفهوم الى “ الإعتماد للجميع” .

11. إطلاق الرؤية الجديدة لتصميم بناء المرافق الصحية التي يعمل عليها إتحاد المستشفيات العربية والتي تهدف الى المساعدة في وضع مفهوم جديد للمستشفى الآمن والمستشفى الذكي والمستشفى المستدام، وهي مرجع استثنائي تحتاجه منشآت الرعاية الصحية للنهوض بالصحة في الدول العربية.

12. ”بيت خبرة صحية عربية“ مبادرة يطلقها إتحاد المستشفيات العربية تهدف الى دعم المؤسسات الصحية والوزارات وغيرها من خلال تقديم الإستشارات والدراسات والحلول وتساعد القطاع الصحي العربي في جميع البلدان للتكامل معها من اجل تحقيق النهوض بالصحة وذلك من خلال الخبراء والإستشاريين الذي يعملون تحت مظلته وتحت هيئته الإستشارية، إضافة الى وضع البرامج التدريبية وإقامتها من خلاله لتحسين أداء الكوادر الصحية في المؤسسات العربية بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة والجامعات ومراكز التدريب.

13. تعزيز الشراكة بين الإتحاد والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من اجل التكامل وتحقيق الأهداف المشتركة التي تهدف الى تقديم خدمات صحية رفيعة للمريض العربي.

14. التأكيد على إقامة الملتقى الرابع والعشرين وتحديد مكان اقامته مع الجهات المعنية.