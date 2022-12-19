الفائز بجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي يقدم محاضرة عن الجينوم البشري

أعرب الدكتور فوزان الكريع أستاذ علم الوراثة البشرية بجامعة الفيصل، استشاري اول والباحث الاكلينيكي الرئيسي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، المملكة العربية السعودية، عن بالغ شكره وامتنانه لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وللجنة العلمية التابعة للجائزة، لفوزه بجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي للدورة الثانية عشرة 2021-2022.

ذكر الدكتور فوزان ان جائزة حمدان الطبية كانت سباقة في الوطن العربي في احتضان الباحثين في المجال الطبي وتشجيعهم، كما انها تهدف الى ابراز المواهب المتميزة في القطاع الصحي وتعتبر مصدر الهام للاجيال الصاعدة. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور فوزان وسعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اثناء تقديم الدكتور فوزان محاضرة عن علم الجينوم في الشرق الأوسط والتي تضمنت خبرته الغنية في العمل على الجينوم البشري، وخاصة الانزيم الذاتي، السائد في السكان العرب. وتطرق في حديثه الى استخدام الزيجوت الذاتي في الطب الجيني لفهم العلاقات الجديدة بين الجينات والأمراض ومعالجة الأمراض الوراثية لدى المرضى وأسرهم. من جانبه اشاد سعادة عبد الله بن سوقات بإنجازات الدكتور فوزان في مجال الجينوم والوراثة البشرية، وتركيزه مع فريقه البحثي في ترجمة النجاحات المتلاحقة في علم الجينوم ومساهماته التي تعمل على تحسين القطاع الصحي ليس في الوطن العربي فحسب ولكن في العالم أجمع.

جدير بالذكر أن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم كرم الدكتور فوزان الكريع و13 فائزاً بجوائز الدورة الثانية عشرة من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في حفل كبير، في متحف المستقبل بدبي بحضور لفيف من الشيوخ والأعيان والوزراء والمسؤولين بالقطاعات الصحية والطبية على مستوى الدولة.