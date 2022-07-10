وسام داود: قائد ذو رؤية يحفّز على التحوّل في المجال التشخيصيّ

ثمّة مقولة شهيرة لـ“دونالد ماكغانون” – “القيادة هي عمل وليست منصبًا”. لا علاقة للقيادة بما يُسمّى الوظيفة أو المنصب. بل يتعلّق الأمر بالتأثير الإيجابيّ في مَن حولك وتحفيز الآخرين على النجاح. يتّخذ القادة العظماء خيارًا متعمّدًا لتمكين كلّ شخص يقودونه لمساعدته على أن يكون أفضل نسخة من نفسه. فهم يعترفون بنقاط قوّة موظّفيهم وإسهاماتهم المحتملة، ويوفّرون لهم الفرصة للنموّ والتعلّم بشكل فعّال. ويكونون قدوة بنزاهة، ويُلهمون الأشخاص حولهم لدفع أنفسهم – وبالتالي، الشركة – نحو العظمة.

يجسّد هذه القيادةَ النموذجيّة المديرُ الإداريّ للشرق الأوسط وأفريقيا في شركة “سيسمكس ميدل إيست أف زي” المحدودة المسؤوليّة (Sysmex Middle East FZ – LLC)، وهي شركة تابعة لشركة “سيسمكس يوروب أس إي” (Sysmex Europe SE)، إحدى أكبر شركات التشخيص المختبريّ والرعاية الصحّيّة في أوروبا، والرائدة عالميًّا في تشخيص أمراض الدم، وغيرها من الخدمات.

تأسّست شركة ”Sysmex Middle East FZ” في نيسان/أبريل 2008 مركزًا إقليميًّا لأنشطة “Sysmex” في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط، وتعمل من مكاتبها في دبي. بقيادة السيّد وسام ببصيرة نافذة، تسير الشركة قدمًا على طريق النموّ والنجاح.

إضاءة الطريق مع التشخيص

في بعض الأحيان، تكون المأساة أو الأحداث المؤسفة هي التي تمهّد طريقك لتحقيق هدف أسمى. مثلما قال “روبرت توماس” بجدارة في كتابه الرائع “بوتقات القيادة”: “يصبح القادة العظماء عظماء من خلال إيجاد مغزى في الشدائد – في تجارب بوتقات مؤلمة وغير مخطّط لها – ثمّ تحويل تلك التجارب أداءً أفضل”.

بالنسبة إلى السيّد وسام، إنّ إحدى هذه الحوادث المحوريّة حصلت عندما شُخّص التهاب المفاصل لدى أحد أعمامه المفضّلين، بشكل خاطئ، في حين كان مصابًا بسرطان العظم. وقد أدّى هذا التشخيص الخاطئ إلى تفاقم حالته، ولم يُكتشَف الأمر حتّى المرحلة الأخيرة. دُهِش السيّد وسام بشدّة، وبدأ يفكّر – كيف يمكن أن يكون لخطأ تشخيصيّ واحد نتائج خطيرة ودائمة وأحيانًا مأساويّة.

لقد أدرك أنّ الخطأ التشخيصيّ هو إحدى أهمّ معضلات السلامة في الرعاية الصحّيّة اليوم، وأنّ قيادة التحوّل في المجال يمكن أن ينعكس في حياة الكثير من الناس. وهكذا، قرّر تسليط الضوء على ما يعانيه الخطأ التشخيصيّ من غموض، وتحسين التشخيص في الرعاية الصحّيّة من خلال “Sysmex”، عبر إقامة شراكات ناجحة مع مقدّمي الرعاية الصحّيّة والهيئات الحكوميّة المختلفة، في جميع أنحاء منطقتنا.

السمات التي تميّز “Sysmex”

على مرّ السنين، نمت شركة “Sysmex Middle East FZ-LLC” لتصبح أحد المورّدين في التشخيص الرائدين في منطقة الشرق الأوسط، مع سمعة طيّبة في المنتجات عالية الجودة والخدمة والصدقيّة. ومع ذلك، فإنّ اقتراحها الفريد من نوعه يكمن في قدرتها على الوجود المباشر في 3 مناطق مختلفة، وعبر سلسلة شركاء أقوياء، وفريق محترف، وخدمات الدعم المثاليّة ما بعد البيع. إلى جانب ذلك، إنّ ما يمنح الشركة ميزة فريدة في السوق، هو تركيزها على توظيف الأشخاص المناسبين وتدريبهم لتلبية توقّعات العملاء، والحصول على التغطية الجغرافيّة المناسبة والاستراتيجيّات الصحيحة في ما يتعلّق بما يجب التركيز عليه، وما يجب تطويره، وما يجب تحويله، وما هي الفرص المتاحة.

تعمل ”Sysmex” أيضًا مزوّدًا للمعرفة للأكاديميّة النظاميّة، حيث يُدرَّب الموظّفون ويُشجّعون على توسيع نطاق معارفهم وزيادة إمكاناتهم إلى أقصى حدّ ممكن. يقول السيّد وسام: “نحن لا نبيع منتجات لها مثيل في السوق. بل نبيع منتجات فريدة من نوعها. إنّ خدمات “Sysmex” ذات القيمة المضافة، توفّر لعملائنا نهجًا مخصّصًا له طابع شخصيّ؛ سواء كنت تحتاج إلى حلول تشخيصيّة قائمة بذاتها أو إلى اتّفاقيّة خدمة مُدارة ومتكاملة تمامًا”.

التخلّي عن التحدّيات

لا شكّ في أنّ تأسيس شركة ناجحة ليس بالأمر السهل. لكن ما يجده السيّد وسام أصعب هو النجاح باستمرار في المنطقة. في البداية، كان تأمين حقوق ملكيّة العلامة التجاريّة والوعي بالعلامة التجاريّة تحدّيًا كبيرًا للشركة.

ويؤكّد السيّد وسام: “يتطلّب الأمر عوامل عدّة لتأمينها، بما في ذلك أحدث المنتجات والتكنولوجيا والنتائج وخدمة ما بعد البيع. إذا كان لديك منتج وكنت لا تقدّم الدعم الذي يحتاج إليه العميل، فيصبح المنتج مجرّد قطعة من المعدن موضوعة على الرفّ”. من خلال أحدث المنتجات، والتكنولوجيا الرائدة، وخدمة العملاء المثلى، وفريق كفوء جدًّا، تمكّنت شركة “Sysmex” من التغلّب على جميع العقبات، بصورة مستمرّة، للوصول إلى ما هي عليه اليوم.

إعادة تعريف القيادة

لطالما آمن السيّد وسام بأسلوب القيادة الخادمة، وقد اتّبعه في الشركة أيضًا. مستوحى بشدّة من الكتاب “القادة يأكلون أخيرًا”، الذي يتحدّث عن خدمة الموظّفين والعمل لهم، فهو يسعى دائمًا لوضع أسلوب القيادة هذا موضع التنفيذ، ويتأكّد من أنّ كلّ فرد في المؤسّسة لديه كلّ ما يلزم لتحقيق النجاح. وفقًا للسيّد وسام، يجب على القائد التأكّد من أنّ كلّ فرد في المؤسّسة لديه الأدوات والمعرفة والعقليّة المناسبة، والوقت، والقدرة على النجاح في الوظيفة التي يؤدّيها.

ويضيف السيّد وسام: “الأمر لا يتعلّق فعلًا بمدى نجاحي أو مدى نجاح الشركة، بل أيضًا بمدى نجاح موظّفينا. بصفتي قائدًا، يُسعدني كثيرًا وأشعر بالفخر عندما أرى أحد الأشخاص الذين عملت معهم، يتقدّم بسرعة في حياته المهنيّة ويحقّق نجاحًا كبيرًا في السوق”.

مواصلة إعادة تشكيل مستقبل التشخيص

في حين أنّ العديد من السمات أدّت دورًا أساسيًّا في قصّة نجاح السيّد وسام، إلّا أنّ إيمانه الراسخ بقدرته، وشجاعته التي لا تتزعزع لخوض المخاطر، وتصميمه القويّ على الخروج من منطقة الراحة الخاصّة به لتجربة أمور مختلفة، هي أمور تجعله قائدًا لا تشوبه شائبة. من خلال نقل الدروس الرئيسة من سنوات خبرته، ينصح السيّد وسام روّاد الأعمال الناشئين بالمخاطرة المحسوبة، والخروج من منطقة الراحة الخاصّة بهم، وتجربة أمور جديدة، بغضّ النظر عن مدى جنونها. للمضي قدمًا، يتطلّع السيّد وسام إلى اعتبار “Sysmex Middle East” الشريك المختار للمختبرات الطبّيّة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. تعمل الشركة الآن، بصفتها مزوّدًا كاملًا للحلول، على تعزيز قدراتها داخليًّا وزيادة تحسين حلولها لمساعدة عملائها على أن يصبحوا أكثر فاعليّة وينجزوا المهمّة التي يحتاجون إلى تأديتها، بدقّة وفعاليّة عاليتَيْن.

ويوضح السيّد وسام: “هدفنا ليس تقديم أفضل المنتجات في فئتها فحسب، ولكن أيضًا زيادة عدد الاختبارات التي تُجرى وتحسين جودتها، وأن نكون شركة رعاية صحّيّة حقيقيّة حيث يمكننا مساعدة الأشخاص على تشخيص أيّ أعراض مبكرًا قبل أن يمرضوا، بدلًا من أن تكون الشركة لرعاية المرضى ومعالجة الأشخاص بعد إصابتهم”.

مع استمرار الشركة في الازدهار، يتطلّع السيّد وسام أيضًا إلى النموّ كقائد وكشخص لبلوغ هذا المشروع مستوًى جديدًا في السنوات المقبلة.