هكذا نعلّم أطفالنا مواجهة التنمر …

د. بسنت محمد, طبيبة نفسية في المستشفى الأهلي – قطر

التنمر هو سلوك عدواني غير مرغوب فيه بين الأطفال في سن المدرسة، ويعتبر من أخطر المشاكل التي قد تواجه الطفل؛ قد يعاني الأطفال الذين يتعرضون للتنمر والذين يتنمرون على الآخرين مشاكل نفسية خطيرة ودائمة. ومن المهم التعامل معها على الفور. إذا لم يتم إيقاف التنمر، فقد يؤدي إلى سلوك أكثر عدوانية ويتعارض مع نجاح الطفل في المدرسة وقدرته على تكوين صداقات والحفاظ عليها.

اما في ما يتعلق بدور الآباء، يمكن تطبيق ما يلي:

الحرص على تثقيف الطفل بشأن التنمّر . فعندما يعرف الطفل ما هو التنمّر، سيصبح قادراً على تمييزه بسهولة أكبر، سواء أكان يحدث له أم لشخص آخر .

فعندما يعرف الطفل ما هو التنمّر، سيصبح قادراً على تمييزه بسهولة أكبر، سواء أكان يحدث له أم لشخص آخر التحدث الى الطفل بشكل مستمر للتعرف على ما يحدث له اثناء اليوم الدراسي . يجب ان يساعد الآباء اطفالهم ليصبحوا قدوةً إيجابية، فإذا شهِدوا تنمرا بوسعهم الدفاع عن الضحية وتقديم الدعم او رفض سلوكيات التنمّر .

يجب ان يساعد الآباء اطفالهم ليصبحوا قدوةً إيجابية، فإذا شهِدوا تنمرا بوسعهم الدفاع عن الضحية وتقديم الدعم او رفض سلوكيات التنمّر مساعدة الطفل على الشعور بالثقة والانضمام إلى أنشطة يحبها والتعرف على مجموعة من الأصدقاء الذين يشاطرونه اهتماماته .

مراقبة ما يشاهده الاطفال على الانترنت وتعليم الطفل ان يتقبل الاختلاف بينه وبين الاطفال الاخرين من حيث اللون والجسم والحجم وغيرها .

اذا ما تأكد الوالدين ان طفلهم يتعرض للتنمر، فهنالك عدّة خطوات يمكنك اتخاذها لمساعدته؛ يجب الإستماع الى الطفل وتقديم الدعم له مع المحاولة لمعرفة سبب التنمّر والسعي لحل المشكلة. كما ينبغي عدم إلقاء اللوم على الطفل، وعلى الاهل ان يصدقوا الطفل ويشعرونه بأنهم مسرورين بإبلاغهم وبأن الذنب ليس ذنبه وأنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لمساعدته. ويتعين على الاهل التحدث مع المعلّم أو مع المدرسة بشكل فوري.

السؤال المطروح الآن هو ماذايفعل الطفل اذا تنمر به احد زملائه؟

يمكن تعليم الطفل الاستراتيجيات التالية عند تعرضه للتنمر: