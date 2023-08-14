تململ الساقين … تزداد سوءًا في المساء

رغبة قوية لتحريك ساقيك لا يمكن مقاومتها

الدكتور حسان الصواف، إستشاري أمراض التنفس واضطرابات النوم في المستشفى الأهلي – قطر

هي حالة ينتج عنها حاجة ملحة في تحريك الساقين، خارجة عن السيطرة وفي معظم الأحيان تكون سبباً في عدم الشعور بالراحة. غالباً ما تحدث في المساء أو ساعات الليل عندما يكون المريض جالسًا، ويتم تخفيف هذه الأعراض بالمشي وتحريك الأقدام قبل النوم.

يمكن أن تبدأ الإصابة بمتلازمة تململ الساقين، في أي مرحلة عمرية، وتزداد سوءًا مع التقدم بالعمر، وغالباً ما تؤثر على النوم فتؤدي إلى اضطراب شديد وتقطع حاد في النوم.

الأعراض

يصف المرضى أعراض متلازمة تململ الساقين عادةً بأحاسيس قهرية وغير مريحة في الساقين أو القدمين. وتحدث في جانبي الجسم؛ وقد تصيب هذه الأحاسيس الذراعين في حالات أقل شيوعًا.

ومن الشائع أن تتفاوت الأعراض في شدتها. ففي بعض الأحيان، تختفي الأعراض لفترات من الوقت ثم تعود مرة أخرى.

يتمثل العارض الرئيسي في الرغبة الملحّة في تحريك الساقين. كما أن هناك خصائص شائعة مصاحبة لمتلازمة تململ الساقين تشمل ما يلي:

الراحة عند الحركة

يقل الإحساس بمتلازمة تململ الساقين عند الحركة، مثل تمارين الإطالة أو هزهزة الساقين أو الركض أو المشي.

تفاقم الأعراض في المساء

تحدث الأعراض أثناء الليل بشكل أساسي.

الإحساس الذي يبدأ أثناء الراحة

يبدأ الإحساس عادة بعد الإستلقاء أو الجلوس لفترة طويلة في مكان ما كالسيارة أو الطائرة أو قاعة السينما.

الحركات المفاجئة بالساقين في المساء

قد يصاحب متلازمة تململ الساقين حالة أخرى أكثر شيوعًا تسمى حركة الأطراف الدورية أثناء النوم، التي تسبب انتفاض الساقين وتحريكهما ربما طوال الليل وأثناء النوم.

الأسباب

لا يوجد على الأغلب سبب معروف للإصابة بمتلازمة تململ الساقين، لكن البعض يرجّح ان يكون السبب المحتمل لهذه الحالة المرضية هو اختلال توازن مادة الدوبامين الكيميائية في الدماغ، وهي المادة التي ترسل الرسائل المتعلقة بالتحكم في حركة العضلات.

من العوامل التي يمكن أن تكون سبباً للإصابة:

الوراثة

في بعض الأحيان، تُصاب العائلات بمتلازمة تململ الساقين، وخصوصًا إذا بدأت الحالة قبل بلوغ سن الـ40. وقد حدد الباحثون المواضع التي توجد فيها جينات متلازمة تململ الساقين في الكروموسومات.

الحَمل

يمكن أن يؤدي الحمل أو التغيرات الهرمونية إلى تفاقم مؤشرات متلازمة تململ الساقين وأعراضها بصورةٍ مؤقتة. تصاب بعض السيدات بمتلازمة تململ الساقين أول مرة أثناء الحمل، وخاصة في الثلث الأخير، ولكن أعراضها تختفي عادة بعد الولادة.

عوامل الخطورة

قد تظهر متلازمة تململ الساقين في أي مرحلة عمرية، حتى أثناء مرحلة الطفولة. وتزداد شيوعًا مع التقدم في العمر، كما أنها أكثر شيوعًا بين النساء.

متلازمة تململ الساقين لا تشير عادة إلى وجود مشكلة طبية خطيرة. ومع ذلك، ترتبط أحيانًا مع حالات مرضية أخرى، مثل:

اعتلال الأعصاب الطرفيَّة

يرجع أحيانًا هذا الضرر الذي يصيب أعصاب اليدين والقدمين إلى الإصابة بمرض مزمن مثل السكري وإدمان الكحوليات.

نقص الحديد

حتى وإن لم يسبب نقص الحديد الإصابة بفقر الدم، فإنه قد يسبب أو يفاقم الإصابة بمتلازمة تململ الساقين. إذا كان لديك تاريخ مرضي سابق مع نزيف المعدة أو الأمعاء، أو غزارة دورات الحيض، أو تكرار ملاحظة إفرازات دموية، فقد تكونين مصابة بنقص الحديد.

القصور الكلوي

هذه الحالة تؤدي إلى نقص الحديد الذي يصاحبه غالبًا فقر الدم، حيث ينخفض مخزون الحديد في الدم عند قصور وظيفة الكُلى. كما يمكن أن تسبب التغيرات الأخرى في كيمياء الجسم تفاقم الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

حالات الحبل النخاعي المرضية

الآفات الناتجة عن التلف أو الإصابة في الحبل النخاعي ترتبط بمتلازمة تململ الساقين. ويزيد خضوعك لتخدير الحبل النخاعي من خطر الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

مرض باركنسون

يتعرض المصابون بداء باركنسون الذين يأخذون أدوية محددة تُسمى “منشطات الدوبامين” بشكل أكبر لخطر الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

المضاعفات

بالرغم من أن متلازمة تململ الساقين لا تتسبب في حدوث حالات مرضية خطيرة أخرى، إلا أن شدّة الأعراض قد تتفاوت من مجرد أعراض مزعجة، إلى أعراض تعجيزية. ويجد العديد من المرضى صعوبة في الخلود إلى النوم أو الإستمرار فيه.

يمكن أن تؤدي الحالات الحادة من متلازمة تململ الساقين إلى تراجع شديد في جودة الحياة، وقد تسبب الإكتئاب. والأرق الذي يؤدي بدوره إلى التعب والخمول المفرط أثناء النهار.

التشخيص

يعتمد التشخيص على الوصف الدقيق لأعراض المرض عندما توجد الأعراض التالية:

رغبة قوية لا تُقاوَم غالبًا لتحريك ساقيك، مصحوبة عادةً بأحاسيس غير مريحة .

تظهر الأعراض أو تزداد سوءًا أثناء الراحة، في حالة الجلوس أو الإستلقاء .

تَخف الأعراض على نحو جزئي أو مؤقت من خلال ممارسة الأنشطة، مثل المشي أو تمارين الإطالة .

تزداد الأعراض سوءًا أثناء الليل .

قد لا يكون السبب في ظهور هذه الأعراض الإصابة بحالة طبية أو سلوكية أخرى فقط .

إضافة إلى الفحص الطبي، قد يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات المخبرية للكشف عن نقص الحديد على وجه التحديد، واستبعاد الأسباب الأخرى التي من المحتمل أن تسبب هذه الأعراض. غالباً يحتاج الأمر إلى اختصاصي في طب النوم؛ وقد يستدعي الأمر دراسة نوم شاملة للتأكد من عدم وجود إصابة أخرى مثل انقطاع التنفس الليلي والشخير وحركة الأطراف أثناء النوم.

العلاج

يمكن أن تتحسن الأعراض بشكل كبير مع علاج نقص الحديد، وقد يحدث ذلك عند أخذ مكملات الحديد عن طريق الفم أو من خلال الوريد. ومع ذلك، لا تؤخذ مكملات الحديد إلا تحت إشراف طبي، وبعد أن يفحص الطبيب مستوى الحديد في الدم إذا كنتَ مصابًا بمتلازمة تململ الساقين من دون أن تكون مرتبطة بحالة مرضية.

الأدوية

تتوفر العديد من الأدوية التي تُصرَف بوصفة طبية للحد من تململ الساقين، رغم أنه جرى تطوير أغلب هذه الأدوية لعلاج أمراض أخرى. وتتضمن ما يلي:

الأدوية التي تزيد إفراز الدوبامين في الدماغ . تؤثر هذه الأدوية على مستويات الناقل الكيميائي المعروف بالدوبامين في الدماغ . روتيجوتين (Neupro) ، وبراميبكسول (Mirapex) هي أدوية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج متلازمة تململ الساقين التي تتراوح حدّتها بين معتدلة وشديدة .

تؤثر هذه الأدوية على مستويات الناقل الكيميائي المعروف بالدوبامين في الدماغ روتيجوتين ، وبراميبكسول هي أدوية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج متلازمة تململ الساقين التي تتراوح حدّتها بين معتدلة وشديدة عادةً ما تكون الآثار الجانبية الناتجة عن هذه الأدوية خفيفة وتشمل الغثيان، والدوار، والإرهاق إلا أنها قد تسبِّب اضطرابات السيطرة على الإندفاع مثل القمار القهري، والنوم نهارًا .

الأدوية المؤثرة على قنوات الكالسيوم . أثبتت بعض الأدوية، مثل الجابابنتين (Neurontin, Gralise) ، وجابابنتين إناكاربيل فعاليتها في علاج الأشخاص المصابين بمتلازمة تململ الساقين .

أثبتت بعض الأدوية، مثل الجابابنتين ، وجابابنتين إناكاربيل فعاليتها في علاج الأشخاص المصابين بمتلازمة تململ الساقين الأدوية الباسطة للعضلات والأدوية المنومة .

العقاقير أفيونية المفعول .

التأقلم والدعم

متلازمة تململ الساقين هي حالة مرضية تستمر عمومًا مدى الحياة. ويمكنك الإستفادة من اكتساب بعض آليات التكيف معها، مثل: