تحقيق‭ ‬الموثوقية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية يتطلّب‭ ‬الإلتزام‭ ‬وثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬القوية‭ ‬والتحسين‭ ‬المستمر

الموثوقية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬تعني‭ ‬“توفير‭ ‬رعاية‭ ‬آمنة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‭ ‬باستمرار‭ ‬وطوال‭ ‬الوقت‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬ومرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬”‭ ‬1‭ ‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬كلّ‭ ‬منظمة‭ ‬تقدّم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬هدفها‭ ‬توفير‭ ‬رعاية‭ ‬آمنة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة،‭ ‬إلّا‭ ‬أنّ‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬للمرضى‭ ‬يظل‭ ‬تحديًا‭ ‬عالميًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭ ‬والعجز‭.‬

كمعدّل،‭ ‬هناك‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬مرضى‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المرتفعة‭ ‬الدخل‭ ‬يواجه‭ ‬أحداثًا‭ ‬سلبية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭.‬2‭ ‬وفي‭ ‬البلدان‭ ‬المنخفضة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الدخل،‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬ظروف‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬نوعية‭ ‬الرعاية‭.‬3

واستجابة‭ ‬لهذه‭ ‬التحديات،‭ ‬قامت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬العالمية‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬للفترة‭ ‬2021‭-‬2030؛‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأهداف‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬العشرة‭ ‬يركّزان‭ ‬على‭ ‬الموثوقية‭ ‬العالية‭:‬

جعل‭ ‬مبدأ‭ ‬عدم‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬للمرضى‭ ‬حالة‭ ‬ذهنية‭ ‬وقاعدة‭ ‬عمل‭ ‬أساسية‭.‬ بناء‭ ‬أنظمة‭ ‬ومنظمات‭ ‬صحية‭ ‬ذات‭ ‬موثوقية‭ ‬عالية‭ ‬تحمي‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭.‬

يتطلّب‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬استراتيجيات‭ ‬منهجية‭ ‬والتزامًا‭ ‬قياديًا‭ ‬بالتحسين‭ ‬المستمر،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الدقة‭ ‬والعمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭. ‬تتماشى‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ (‬JCI‭) ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المهمّة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬نموذجاً‭ ‬نضجاً‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬عالي‭ ‬الموثوقية‭ (‬HRHCM‭)‬‭. ‬هذا‭ ‬النموذج،‭ ‬المتجذر‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الموثوقية‭ ‬العالية،‭ ‬يشكّل‭ ‬أساس‭ ‬التقييم‭ ‬التنظيمي‭ ‬عالي‭ ‬الموثوقية‭ ‬Oro®‭ ‬2.0‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭.‬1‭ ‬‭ ‬يقوم‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬المستند‭ ‬إلى‭ ‬الويب‭ ‬بتقييم‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الموثوقية‭ ‬العالية‭ ‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجالات‭ ‬مركّزة‭:‬

التزام‭ ‬القيادة،‭ ‬ تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة،‭ ‬ التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬للأداء‭.‬ ‭ ‬يساعد‭ ‬التقييم،‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬مجالًا‭ ‬للأداء،‭ ‬فِرَق‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مستوى‭ ‬نضج‭ ‬مؤسستهم‭ (‬البداية،‭ ‬التطوير،‭ ‬التقدّم،‭ ‬الاقتراب‭) ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجال‭ (‬مراجعة‭ ‬الشكل‭ ‬1‭).‬

تم‭ ‬إنجاز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعمائة‭ ‬تقييم‭ ‬لـ‭ ‬Oro®‭ ‬2.0‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬تقوم‭ ‬النتائج‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬التحسين‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الموثوقية‭ ‬العالية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مجالات‭ ‬الأداء‭ ‬الأربعة‭ ‬عشر‭ ‬أظهرت‭ ‬مستوى‭ ‬أقلّ‭ ‬للنضج،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التطوّر،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمعظم‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬رحلتها‭ ‬نحو‭ ‬الموثوقية‭ ‬العالية‭ (‬مراجعة‭ ‬الشكل‭ ‬2‭).‬

مستويات‭ ‬النضج‭ ‬الأقلّ‭ ‬شملت‭ ‬مجال‭ ‬القيادة‭ (‬مجلس‭ ‬الإدارة‭/‬هيئة‭ ‬الإدارة،‭ ‬الأطباء،‭ ‬تدابير‭ ‬الجودة،‭ ‬التبني‭ ‬الآمن‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭)‬،‭ ‬ومجال‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ (‬الثقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأنظمة‭)‬،‭ ‬ومجال‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬(الأساليب،‭ ‬والتدريب،‭ ‬والانتشار).‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التقدّم‭ ‬المحرز،‭ ‬فإنّ‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تؤكّد‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدّم‭ ‬نحو‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭ ‬الموثوقية‭. ‬الخطوة‭ ‬الحاسمة‭ ‬الأولى‭ ‬للقادة‭ ‬التنفيذيين‭ ‬هي‭ ‬تخصيص‭ ‬الوقت‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لمنظمتهم‭ ‬بصدق‭ ‬بشأن‭ ‬القيادة‭ ‬وثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭. ‬ثم،‭ ‬يقوم‭ ‬التقييم‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬بإرساء‭ ‬الأساس‭ ‬لتحديد‭ ‬مجالات‭ ‬المخاطرة‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬بوضوح،‭ ‬وترتيب‭ ‬أولوياتها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬تحويلي‭ ‬لعدم‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬للمرضى‭ ‬والموظفين‭.‬

