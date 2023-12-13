تحقيق الموثوقية العالية في الرعاية الصحية يتطلّب الإلتزام وثقافة السلامة القوية والتحسين المستمر
تحقيق الموثوقية العالية في الرعاية الصحية يتطلّب الإلتزام وثقافة السلامة القوية والتحسين المستمر
الموثوقية العالية في الرعاية الصحية تعني “توفير رعاية آمنة وعالية الجودة باستمرار وطوال الوقت وفي جميع خدمات ومرافق الرعاية الصحية.” 1 في حين أنّ كلّ منظمة تقدّم الرعاية الصحية هدفها توفير رعاية آمنة وعالية الجودة، إلّا أنّ إلحاق الضرر للمرضى يظل تحديًا عالميًا كبيرًا، يؤدي إلى الوفاة والعجز.
كمعدّل، هناك واحد من كل عشرة مرضى في البلدان المرتفعة الدخل يواجه أحداثًا سلبية في المستشفيات.2 وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 60% من الوفيات الناجمة عن ظروف الرعاية الصحية تنتج عن سوء نوعية الرعاية.3
واستجابة لهذه التحديات، قامت منظمة الصحة العالمية بوضع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030؛ اثنان من بين الأهداف الإستراتيجية العشرة يركّزان على الموثوقية العالية:
- جعل مبدأ عدم إلحاق الضرر للمرضى حالة ذهنية وقاعدة عمل أساسية.
- بناء أنظمة ومنظمات صحية ذات موثوقية عالية تحمي المرضى من الضرر بشكل يومي.
يتطلّب تحقيق هذه الأهداف استراتيجيات منهجية والتزامًا قياديًا بالتحسين المستمر، ترتكز على الدقة والعمليات التشغيلية القائمة على البيانات. تتماشى اللجنة الدولية المشتركة (JCI) مع هذه المهمّة، حيث تقدم نموذجاً نضجاً للرعاية الصحية عالي الموثوقية (HRHCM). هذا النموذج، المتجذر في علم الموثوقية العالية، يشكّل أساس التقييم التنظيمي عالي الموثوقية Oro® 2.0 التابع للجنة الدولية المشتركة.1 يقوم هذا التقييم المستند إلى الويب بتقييم مستوى أداء مؤسسة الرعاية الصحية من حيث الموثوقية العالية عبر ثلاثة مجالات مركّزة:
- التزام القيادة،
- تعزيز ثقافة السلامة،
- التحسين المستمر للأداء.
يساعد التقييم، الذي يضمّ أربعة عشر مجالًا للأداء، فِرَق القيادة في تحديد مستوى نضج مؤسستهم (البداية، التطوير، التقدّم، الاقتراب) في كل مجال (مراجعة الشكل 1).
تم إنجاز أكثر من تسعمائة تقييم لـ Oro® 2.0 في جميع أنحاء العالم. تقوم النتائج بتسليط الضوء على مجالات التحسين في رحلة الموثوقية العالية لمؤسسات الرعاية الصحية. تسعة من بين مجالات الأداء الأربعة عشر أظهرت مستوى أقلّ للنضج، سواء في البداية أو في مرحلة التطوّر، بالنسبة لمعظم مؤسسات الرعاية الصحية في رحلتها نحو الموثوقية العالية (مراجعة الشكل 2).
مستويات النضج الأقلّ شملت مجال القيادة (مجلس الإدارة/هيئة الإدارة، الأطباء، تدابير الجودة، التبني الآمن لتكنولوجيا المعلومات)، ومجال ثقافة السلامة (الثقة، وتعزيز الأنظمة)، ومجال تحسين الأداء (الأساليب، والتدريب، والانتشار).
وعلى الرغم من التقدّم المحرز، فإنّ هذه النتائج تؤكّد الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التقدّم نحو رعاية صحية عالية الموثوقية. الخطوة الحاسمة الأولى للقادة التنفيذيين هي تخصيص الوقت لتقييم الوضع الحالي لمنظمتهم بصدق بشأن القيادة وثقافة السلامة وتحسين الأداء. ثم، يقوم التقييم المبني على البيانات بإرساء الأساس لتحديد مجالات المخاطرة في المنظمة بوضوح، وترتيب أولوياتها، والعمل على إحداث تغيير تحويلي لعدم إلحاق الضرر للمرضى والموظفين.
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