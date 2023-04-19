المستشفى الأهلي يقدم نوعاً جديداً من المنظار المهبلي ( Dysis )

أداة قيّمة للكشف عن سرطان عنق الرحم والوقاية منه

نجح المستشفى الأهلي في دولة قطر في إدخال أحدث التقنيات الطبية على مدى السنوات الماضية فكان دائماً السبّاق في رفد القطاع الصحي بأحدث الأجهزة الطبية، وها هو اليوم يقدم نوعاً جديداً من أدوات التنظير المهبلي ليصبح متاحاً لكل سيدة ترغب بإجرائه في الدولة.

منظار المهبل (Dysis) هو أداة حاسمة للوقاية من سرطان عنق الرحم الذي يعتبر مصدر قلق صحي كبير للنساء في جميع أنحاء العالم مع ما يقدر بنحو 600,000 حالة جديدة.

أما السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، فهو عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات قبل أن تتحول إلى سرطان في عنق الرحم، واكتشافها مبكراً يجنّب السيدة الإصابة بالسرطان. وفي هذا الإطار، فإن الحصول على الّلقاح ضد سرطان عنق الرحم للأولاد والبنات من سن 12 عاماً فصاعداً هو بمثابة عنصر الحماية في المستقبل والطريقة الأكثر فعالية للوقاية وهو ما يتوافر في المستشفى الأهلي للوقاية من سرطان عنق الرحم.

التنظير المهبلي

يسمح التنظير المهبلي للأطباء بفحص عنق الرحم بدقة حيث يتم أخذ مسحة من عنق الرحم (PAP Smears) لفحصها في المختبر والكشف عن التغيرات غير الطبيعية في خلايا عنق الرحم والتي قد تنذر بإمكانية تطورها إلى أورام خبيثة في المستقبل. يستخدم الطبيب أداة خاصة أثناء التنظير المهبلي تسمى منظار المهبل لتكبير عنق الرحم، فيصبح قادراً على رؤية أي مناطق غير طبيعية بشكل أكثر وضوحاً. في حال العثور على أي تشوهات، بإمكان الطبيب أخذ خزعة للتحقق ما إذا كانت الخلايا ما قبل سرطانية أو سرطانية.

تكمن أهمية التنظير المهبلي في قدرته على الكشف عن التغيرات ما قبل السرطانية في مرحلة مبكرة قبل أن تتطور إلى سرطان. مع الكشف المبكر والعلاج، ترتفع فرص الوقاية من المرض وتصبح إمكانية نجاح العلاجات أعلى بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يعد التنظير المهبلي من الإجراءات البسيطة والآمنة نسبياً والتي يمكن إجراؤها في العيادات الخارجية. منظار المهبل (Dysis) هو جهاز طبي يستخدم أثناء فحص التنظير المهبلي للكشف عن أنسجة عنق الرحم غير الطبيعية. تكمن أهميته في أنه يجمع بين التنظير المهبلي التقليدي والتصوير الرقمي والتحليل المحوسب للمساعدة في تحديد ورسم خرائط لمناطق عنق الرحم التي لديها احتمالية أكبر لأن تكون سرطانية أو سرطانية.

بالإضافة إلى الفحص البصري، بإمكان منظار (Dysis) الحصول على صور رقمية عالية الدقة لعنق الرحم وتحليلها باستخدام برنامج مخصص يسلط الضوء على أي منطقة من عنق الرحم قد تتطلب خزعة لإجراء تقييم مستقبلي. يتميز منظار المهبل (Dysis) بدقة النتائج وتقليل عدد الخزعات غير الضرورية.

بشكل عام، يعد منظار المهبل (Dysis) أداة قيّمة للكشف عن سرطان عنق الرحم والوقاية منه من خلال الكشف المبكر عن التغيرات السرطانية وعلاجها، ما من شأنه أن يسهم في الحد من نسبة الوفيات. على النساء العمل مع طبيبهن لتحديد ما إذا كنّ بحاجة إلى التنظير المهبلي وتحديد موعد لفحوصات سرطان عنق الرحم المنتظمة لحمايتهن من سرطان عنق الرحم.