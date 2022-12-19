إدارة المرافق الصحية : ركيزة أساسيّة لرعاية آمنة للمرضى

أوما مورتي، مديرة التسويق الدوليّ للقطاعات في اللجنة الدوليّة المشتركة (يمين)

ليزا هارديستي، مساعدة طبّيّة واختصاصيّة معتمدة في الرعاية الصحّيّة (CFI) ومديرة ومستشارة عالميّة في اللجنة المشتركة الدوليّة (يسار)

سواء كان المستشفى يحتوي على خمسة أسرّة للمرضى أو 5000 سرير، فإنّ جميع مرافق الرعاية الصحّيّة موجودة لتحقيق الغرض نفسه: وهو تقديم رعاية طبّيّة عالية الجودة وتتّسم بالرحمة والإنسانيّة، للمجتمعات التي تخدمها. وهذا يعني توفير مرافق آمنة وعمليّة وداعمة. يمكن أن يكون الدور الذي تؤدّيه فرق إدارة مرافق الرعاية الصحّيّة في تنفيذ هذه المهمّة، محوريًّا. فهذه الفرق تضع الأساس لمرافق آمنة للمرضى.

الأمر يتطلّب فريقًا

عندما تخطّط المؤسّسات لبناء مرفق للرعاية الصحّيّة، من الطبيعيّ الاستعانة بمساعدة مهندس معماريّ ومهندس وعامل بناء. إلّا أنّه غالبًا ما يتمّ التغاضي عن دمج فريق يفهم أيضًا الجانب السريريّ من العمل. لذلك، إنّ اعتماد نهج موجّه سريريًّا، منذ البداية، يُبقي مشروع البناء مركّزًّا على المريض. ويأخذ هذا النهج في الاعتبار كيفيّة تقليل المخاطر والسيطرة عليها، وتجنّب الحوادث والإصابات، والحفاظ على ظروف آمنة في البيئة المبنيّة، مع إنشاء مساحة للسير الأمثل للعمل، ما يسمح للمؤسّسات بالإعداد للنجاح وتجنّب أيّ أحداث باهظة التكاليف. سيساعد فريق إدارة مرافق الرعاية الصحّيّة، المؤلّف من خبراء والموجَّه سريريًّا، على وضع خطط فعّالة ومتعدّدة التخصّصات، تشمل كذلك التصميم التعليم والمراقبة. على سبيل المثال، سيتمكّن القادة من تقييم المساحة والمعدّات والموارد الضروريّة لدعم خدماتهم السريريّة بأمان وفعاليّة. وسيحصل جميع الموظّفين، بما في ذلك الإداريّين والفنّيّين والأطبّاء، على المعلومات اللازمة بشأن المرافق الصحية، بحيث يتم تشجيعهم على الإبلاغ عن المواقف التي تشكّل خطرًا. علاوة على ذلك، ستوضع تقييمات شاملة للمخاطر على مستوى المرفق الصحي، وسيتم رصدها، ما يؤدّي إلى وضع معايير أداء أساسيّة لقياس مخاطر السلامة.

عناصر التميّز في إدارة المرافق للتأثير في التميّز التشغيليّ لإدارة المرافق، يجب على قادة الرعاية الصحّيّة تعزيز ثقافة العمليّات والسياسات الموحّدة التي تركّز على ثمانية مجالات مهمّة:

1. السلامة: التخطيط للمباني والأرضيّات والمعدّات التي تحقّق أقصى درجات السلامة للمرضى والموظّفين والزوّار.

2. الأمن: حماية الأصول من الضياع أو التدمير أو العبث بها أو الاستخدام غير المصرّح به.

3. النفايات الخطرة: التعامل مع الموادّ الخطرة وتخزينها والتخلّص منها بشكل صحيح.

4. السلامة من الحرائق: حماية الممتلكات والأشخاص من الحريق والدخان.

5. المعدّات الطبّيّة: اختيار المعدّات وصيانتها واستخدامها بشكل يقلّل مخاطر السلامة.

6. أنظمة التشغيل: صيانة الأنظمة الكهربائيّة والمائيّة وأنظمة أخرى لتقليل المخاطر والأعطال التشغيليّة.

7. إدارة حالات الطوارئ: الاستجابة السريعة والفعّالة للمسائل المتعلّقة بالسلامة الهيكليّة والأوبئة والكوارث وحالات الطوارئ.

8. البناء والترميم: تصميم المساحات المناسبة وبناؤها، وتقليل المخاطر المحتملة على المرضى والموظّفين والزوّار أثناء مرحلة البناء.

من التخطيط والتصميم إلى البناء والصيانة، تراعي مجالات التركيز هذه كلّ جانب من جوانب إدارة المرافق. ومن خلال العمل على تنفيذ أفضل الممارسات في كلّ منها، يمكن أن تشقّ مؤسّسات الرعاية الصحّيّة طريقًا نحو إنشاء مساحات تعمل على تحسين سلامة المرضى والنتائج، وأن تضع المعيار الذهبيّ.