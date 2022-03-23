نائب الرئيس ومدير عام شركة BD في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

ماهر الحسن

“نسعى دائما إلى تحقيق مهمتنا الراسخة للارتقاء بعالم الصحة”

تعتبر شركة BD في طليعة الشركات التي قدمت، وما زالت، أفضل التقنيات الطبية، وتسعى دائما إلى تعزيز تجربة الرعاية الصحية وتوفير كل ما هو متميز. كما تتطلع إلى أن تُحدث تغييراً وتأثيراً كبيراً في حياة المهنيين الطبيين والمرضى في جميع أنحاء المنطقة وخارجها من خلال ميزات السلامة والرعاية التي توفرها ابتكارات التكنولوجيا الطبية. مجلة “المستشفى العربي” التقت نائب الرئيس ومدير عام شركة BD في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ماهر الحسن، للحديث عن مبادرات الشركة والتقنيات والتوجهات الطبية الرئيسية في المنطقة. وفي ما يلي نص الحوار.

ما هي مبادرات BD الرئيسية التي تدعم أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة؟

تعتبر عمليات التعاون التي تربط المنظمات بالمجتمع خطوة أساسية لخلق تجربة أفضل في رعاية المرضى لجميع أنظمة الرعاية الصحية، وكانت مبادراتنا الرئيسية مع القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة خطوة ملهمة.

قامت BD بالعديد من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي حول سلامة المرضى، ومنها ما تقوم به الشركة من تثقيف أخصائيي الرعاية الصحية حول أهمية ابتكارات التكنولوجيا الطبية في تقليل الأخطاء الدوائية والعدوى.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون BD أيضًا مع الموزعين والشركاء لتوفير التدريب اللازم بما يضمن استخدام أفضل لابتكارات التكنولوجيا الطبية في المنطقة وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من تعزيز ثقافة سلامة المرضى وتحسين النتائج.

علاوة على ذلك، سخرت BD القنوات الرقمية لاطلاق حملات من شأنها رفع مستوى الوعي برعاية المرضى وسلامتهم وأفضل الممارسات اللازم اتباعها. وقد قمنا بتدشين “مركز السلامة والتميز الطبي – Center for Safety and

Clinical Excellence” في دبي، والذي يجسّد إمكانات ابتكارات التكنولوجيا الطبية وأهمية التدريب المتخصص لتلبية الاحتياجات المتعددة في الرعاية الصحية. لدى BD التزام راسخ بتحسين دقة العلاج وإدارة الأدوية والعلوم الحيوية وأتمتة المختبرات والوقاية من العدوى لتعزيز تجربة الرعاية الصحية بأكملها.

هل يمكنك تسليط الضوء على بعض التقنيات والتوجهات الطبية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؟

يشهد القطاع حالياً الأثر الكبير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأصبح الشغل الشاغل حالياً هو كيف يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الاستفادة من هذه الموارد لزيادة الكفاءة، وخفض التكاليف وتعزيز رحلة رعاية المرضى.

بفضل التكنولوجيا، أصبحنا قادرين على مراقبة الحالة الصحية عن بعد، حيث أصبح المرضى قادرين على التعامل مع صحتهم بشكل أفضل، وساهمت قدرات التكنولوجيا في تحليل أنشطة الجسم ومعدلات نبضات القلب وجلوكوز الدم وما إلى ذلك. وسيمكن تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أيضًا مقدمي الرعاية الصحية من جمع بيانات المرضى وتحليلها واستخدامها بكفاءة أكبر.

زاد معدل انخراط المريض بالعملية العلاجية، وسهل ذلك على الأطباء تتبع ومراقبة حالة الأعضاء الحيوية للمريض بفضل التكنولوجيا، كما قل معدل زيارات الطبيب بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى توفير التكاليف الإجمالية على كلا الطرفين.

تضع هذه التقنيات الجديدة الصحة العامة في أيدي الأشخاص، وتخفف من ضغوط تحديات الرعاية الصحية على المهنيين الطبيين. وهذه التغييرات التي نشهدها الآن لابد لنا جميعاً من التكيف معها، وسنشهد في قادم الأيام استخدام أكثر لأجهزة إنترنت الأشياء بمعدل كبير.

زاد الوباء من معدل الوعي بتحديات سلامة المرضى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الشراكات التي تخلق ثقافة سلامة المرضى.

ما الذي قمتم بعرضه في معرض ومؤتمر الصحة العربي “آراب هيلث Arab Health وميدلاب Med Lab” هذاالعام؟

تلعب المؤتمرات مثل “آراب هيلث” و”ميدلاب” دورًا أساسيًا في تحسين أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة، حيث تمنحنا الفرصة لتبادل الأفكار المهمة وعرض الابتكارات التي ستعزز رحلة رعاية المرضى. الحفاظ على سلامة المرضى على رأس أولوياتنا. ونعمل على خلق منظومة متناسقة بين أنظمة إدارة الأدوية وأنظمة توصيل الأدوية والابتكارات الرائدة وأجهزة تحسين المجالات الجراحية والأوعية الدموية والمسالك البولية وغيرها. حيث قامت BD في المؤتمر بعرض الإمكانات الكاملة لابتكاراتنا. لقد ابتكرنا أنظمة عززت الدعم العلمي والتقني حول زيادة كفاءة ونتائج المختبرات. وعرضنا هذا العام الجيل التالي من تقنية قياس التدفق الخلوي، وأتمتة أدوات تحضير العينات، وعروض أجهزة “نقطة العلاج الطبي – Point of Care POC“ للمرضى، والتي تجمع بين البساطة والسرعة بما يضمن تحسين مستوى الإنتاجية عبر مسار عمل متكامل وسلس.

من خلال المزج بين الأجهزة والكواشف المتقدمة والمعلومات البيولوجية الرائدة، سنعمل على توحيد معايير التنميط المناعي ورصد مرض فيروس نقص المناعة البشرية HIV وتحقيق فهم أعمق بدءاً من علم المناعة وصولا إلى بيولوجيا السرطان والاكتشافات المتعلقة بالتشخيص والعلاج الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، سوف نعرض حلولاً متكاملة للمنتجات والخدمات التي تدعم مقدمي الرعاية الصحية بشكل شامل في جميع مجالات الرعاية. وسيشمل ذلك جمع العينات بشكل آمن ومتكامل بالإضافة إلى تشخيص العينات وإدارة البيانات.

سيكون لدينا أيضًا خبراء من BD في أجنحتنا الخاصة يقدمون جلسات قيّمة، سيتطرقون من خلالها إلى معلومات ثاقبة حول العديد من توجهات التكنولوجيا الطبية وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سيكون لدينا مجموعة من الاقتراحات للمهنيين الطبيين حتى يتمكنوا من تقديم أفضل رعاية متاحة وأكثرها أماناً، وذلك بدءاً من الحلول التي تعالج تحديات الأخطاء الدوائية وصولاً إلى الحلول التي تقلل الأخطاء لفرق الصيدلة.

ما هي استراتيجيتكم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستثمارات التي تدعمكم في هذه الرحلة؟

نسعى دائما إلى تحقيق مهمتنا الراسخة بالارتقاء بعالم الصحة، وهدفنا هو ان نقدم باستمرار الرعاية الصحية القائمة على القيمة، وتعزيز الكفاءة والجودة ومستويات الحماية ضد العديد من المخاطر المتعلقة بالرعاية الصحية للمرضى والمتخصصين.

ان أنظمة دول المنطقة ومستوى اقتصادها يختلف عن بعضها البعض، كما ان مراحل تطور الرعاية الصحية والتحديات التي تواجهها دول المنطقة يختلف كذلك. وعلى اساس هذا الاختلاف نعمل عن كثب مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز سلامة المرضى وتحسين نتائج الرعاية الصحية في المنطقة.

من الضروري أن نستمع بعناية إلى احتياجات مقدمي الرعاية الصحية المحليين، وصناع السياسات الذين هم بحاجة إلى استراتيجيات فعالة، ومقدمي الرعاية الذين يحتاجون إلى الدعم، والمرضى الذين يستحقون أفضل العلاجات.

نهدف إلى تسريع التدخلات الطبية للمرضى من خلال الأتمتة والتكامل والتقنيات التي تعمل على تحسين إدارة الأدوية والتشخيص، فضلا عن أحدث الابتكارات والتدريبات ذات الجودة العالية.

تعتبر BD في طليعة الشركات التي قدمت وما زالت تقدم أفضل التقنيات الطبية، واننا نسعى دائما إلى تعزيز تجربة الرعاية الصحية وتوفير كل ما هو متميز.

نتطلع إلى أن نحدث تغيير وتأثير كبير في حياة المهنيين الطبيين والمرضى في جميع أنحاء المنطقة وخارجها من خلال ميزات السلامة والرعاية التي توفرها ابتكارات التكنولوجيا الطبية.