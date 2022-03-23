نائب رئيس التسويق الاستراتيجي لشركة BD في الشرق الأوسط وافريقيا

فيونا غرين

“نحرص على توفير الحلول التكنولوجية التي تساعد في مواجهة التحديات الحالية”

لا تزال شركة BD في طليعة مؤسسات قطاع الرعاية الصحية عبر جهودها التي تركز في تطوير حلول وخدمات تعزز السلامة والرعاية الشاملة للمرضى. نائب رئيس التسويق الاستراتيجي لشركة BD في الشرق الأوسط وافريقيا فيونا غرين، في حديثها الى مجلة “المستشفى العربي” تقول إن لدى الشركة التزام راسخ بتقديم أفضل حلول التكنولوجيا الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية لتمكينهم من أداء واجباتهم بثقة وتقليل الأخطاء الطبية بشكل كبير. وفي ما يلي نص الحوار.

هل تعتقدين بأن الوباء دفع بالحاجة إلى سلامة المرضى أم أن هذه مشكلة سائدة بالفعل؟

ان سلامة المرضى على رأس أولوياتنا. والتعامل مع سلامة المرضى أمر محوري للنهوض بعالم الصحة في المنطقة، حيث ان اعباء المرض والتكلفة المرتبطة به باهظة. اننا نؤمن بأن تعزيز سلامة المرضى مسؤولية مشتركة بين جميع المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الرعاية الصحية. ولقد كنا وما زلنا ننفذ استراتيجيات ناجحة لتعزيز سلامة المرضى ونتواجد في كل جانب من جوانب رحلة المريض. ولقد أثبت الوباء مدى صحة استراتيجياتنا، كما ساهمت الجائحة في اثراء معرفتنا وتركيزنا وتسريع وتيرة عملنا، فضلاً عن انها سلطت الضوء على أهمية وجود نهج مرن وحلول مبتكرة لسد الاحتياجات.

يعلم الجميع مدى التأثير الكبير للوباء على جميع القطاعات، والذي شمل أيضاً قطاع الرعاية الصحية. وقد كان العاملون في الخطوط الأمامية في المراحل الأولى من الوباء غارقين بشكل لا يصدق من تدفق المرضى، حيث كان عليهم إدارة الحالات الحالية والحالات الجديدة للمرضى المتأثرين بالفايروس. واجه موظفو المستشفيات مهمة صعبة تمثلت في تحقيق التوازن بين إدارة أعباء العمل التي تتزايد بشكل كبير وبين الحاجة إلى حماية أنفسهم والمرضى من مخاطر العدوى، ناهيك عن نقص العرض مع زيادة الطلب على العلاجات. لذلك أزدادت أهمية ازدادت سلامة المرضى أكثر من أي وقت مضى. تسعى BD إلى الاستفادة من دروس الوباء، والعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان بناء منظومة رعاية صحية مستدامة ومرنة، وذلك عن طريق تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة، ودعم متخصصي الرعاية الصحية لتحسين نتائج المرضى.

كيف تعكس رسالة BD المتمثلة في الارتقاء بعالم الصحة هدفها المتمثل في رعاية المرضى وسلامتهم؟

لقد سلط الوباء الضوء على دور مجال التكنولوجيا الطبية وأهميتها أكثر من أي وقت مضى. حيث تلعب ابتكارات التكنولوجيا الطبية دورًا محوريًا في تحسين أنظمة الرعاية الصحية بالمنطقة، ويجب على مؤسسات القطاع تبني أحدث التوجهات والتحولات في الصناعة لتصبح مرنة وتتمكن من تقديم أفضل رعاية للمرضى. لا تزال BD في طليعة مؤسسات قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر جهودها التي تركز في تطوير حلول وخدمات تعزز السلامة والرعاية الشاملة للمرضى. اننا أيضًا نمتلك التزام راسخ بتقديم أفضل حلول التكنولوجيا الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية لتمكينهم من أداء واجباتهم بثقة وتقليل الأخطاء الطبية بشكل كبير.

ستستمر BD في تحسين الاكتشاف الطبي والتشخيص وأنظمة إدارة الأدوية وتقديم أفضل رعاية من خلال قدراتها وخبراتها لمعالجة المشاكل الأكثر الحاحاً في قطاع الرعاية الصحية اليوم.

ان سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى ضمن أولوياتنا القصوى، لذلك، نسعى إلى تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالأدوات اللازمة وتمكينهم من تقديم أفضل العلاجات وأكثرها أمانًا، فضلاً عن تحسين عملياتهم. نقوم بمواجهة التحديات المستقبلية من خلال شراكاتنا مع العملاء وكذلك الاعتماد على أحدث ابتكاراتنا التي ترفع من جودة الرعاية الصحية ونعمل على تأمين رحلة رعاية المرضى على صعيد كل من المهنيين الطبيين والمرضى على حدٍ سواء.

ما هي بعض المشاكل الرئيسية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية على الصعيد العالمي والتي تشكل تحدياً على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى؟

كما لاحظ الجميع، فان الجائحة أثرت على جميع القطاعات وغيرت الطريقة التي نعيش ونعمل بها. وقد أثر ذلك أيضاً على العاملون في الخطوط الأمامية بشكل كبير وشكل ضغوطاً كبيرة عليهم مما زاد من مخاطر الأحداث والأخطاء المعاكسة.

الضغوط الإضافية هذه، إلى جانب كل من الأخطاء البشرية، والسعي إلى الوقاية من العدوى والسيطرة عليها، أدى إلى اضطراب سير عمل الأطباء كذلك. مما صعّب من مهمة التخفيف من الآثار الصحية المعاكسة. يتطلب تقديم الرعاية الصحية تفويضًا دقيقًا للمسؤوليات، حيث يجب أن تقوم المستشفيات بإعطاء الأولوية لحالات المرضى المستعجلة والتخفيف من مخاطر التشخيص والعلاج المتأخر. تؤثر هذه التحديات الجسدية أيضًا على الحالة العقلية لمقدمي الرعاية الصحية، فسعيهم لإدارة واجباتهم اليومية الشاقة يترتب عليه آثار نفسية سلبية على العاملين في الخطوط الأمامية وقدرتهم على تقديم الرعاية بأمان. انخفض عدد الزيارات الطبية بشكل ملحوظ، ولكن الحاجة للمقابلة وجهاً لوجه لا تزال موجودة خاصةً للحالات الأكثر خطورة بهدف تقليل المخاوف من أخطاء التشخيص.

كيف تساعد التكنولوجيا والأجهزة والحلول الطبية في مواجهة هذه التحديات وإعادة ابتكار تجربة المريض ورحلته العلاجية؟

تعمل أجهزتنا بمثابة وسيط بين الأطباء والمرضى وبين تحسين الصحة والعلاج. إن تطوير التكنولوجيا الآمنة والمبتكرة والمحسّنة من أجل تعزيز وتحسين سلامة المرضى تأتي ضمن جوهر رسالتنا وأقصى أولوياتنا التي نعمل لتحقيقها، كما نحرص على توفير الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات الحالية، وذلك من خلال تحسين دقة التشخيص والمدة الزمنية (تحسين اتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت)، ومعالجة النقص في الموظفين عن طريق أتمتة المهام والسماح لمقدمي الرعاية الصحية بقضاء المزيد من الوقت في رعاية المرضى ومنع وقوع الأخطاء المحتملة، وتسهيل عملية التعلم وتبادل المعلومات بين الزملاء، وتنفيذ برامج التدريب والتعليم، ودعم الابتكار وتطوير ثقافة السلامة، حيث سيمكننا كل ذلك من الارتقاء بجودة الرعاية المقدمة وتحسين سير العمل والعمليات بشكل عام، ويكون ذلك عبر استخدام نماذج مثل نظام التتبع الكامل، والأتمتة، والنظم الإلكترونية المغلقة لإدارة الأدوية والتي تساعد على تجنب الأخطاء التي تتعلق بالجرعات الدوائية والتنبيه باحتمالات ازدواج أو تضارب المفعول الدوائي للأدوية المختلفة، والتأكد من تناول المرضى للجرعات والأدوية الموصوفة في أوقاتها المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم حلول التقنيات الطبية في تحسين منع حدوث العدوى والسيطرة عليها، مما يقلل من حدوث إصابات العدوى للأشخاص أثناء تواجدهم في منشأة للرعاية الصحية، وكذلك منع انتشار مقاومة مضادات الميكروبات. علاوة على ذلك، تتيح عملية تحسين الاختبار التشخيصي للأطباء تحديد الإصابات بشكل أكثر دقة، وتحسين حالة العلاجات بشكل صحيح وفقاً لوضعية وظروف كل حالة على حدة، فضلاً عن تجنب استخدام المضادات الحيوية غير الضروري. بالإضافة إلى ذلك، تمكن الحلول المتطورة في مجال المراقبة والتقارير من رصد مخاطر الالتهابات التي تصيب المرضى، ومراقبة الصحة العامة أو السكانية وتوفير الإنذار المبكر لأي تفشي.

تعد زيادة الشراكات بين المنظمات وغيرها من أصحاب المصلحة أمرًا ضروريًا لتحسين أنظمة الرعاية الصحية على صعيد المنطقة، بحيث تكون قائمة على تنفيذ ممارسات تستند على نتائج معطيات حقيقية تضمن تحقيق رعاية صحية أفضل وتحسن مستوى الاتصالات والتعاون عبر الإدارات. في BD، نود أن نتعاقد ضمن سلسلة كبيرة من الشراكات والأنظمة والمؤسسات والأطباء لنبني معًا ثقافة السلامة الرامية إلى حماية المرضى والارتقاء بمستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتأتي هذه الخطوة من منطلق ايماننا الراسخ بأن السلامة تبدأ أولاً من منطلق المسؤولية المشتركة بين كل شخص وكل مؤسسة صحية وكل الأنظمة التي تتعلق بهذا المجال. نود أن ندعم جميع جوانب السلامة المتعلقة برحلة المريض العلاجية ونعزز كذلك ثقافة سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية.