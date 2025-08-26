BodyTite… آفاق جديدة في نحت الجسم وشد الجلد

دكتور فادي حمداني، الأخصائي في الجراحة التجميلية والترميمية

يُعد BodyTite إجراءً طفيف التوغل لنحت الجسم، يتميز بقدرته على تقليل الدهون مع شد الجلد في خطوة واحدة، ليوفر نتائج متكاملة في نحت الجسم بفضل تأثيره المزدوج. الدكتور فادي حمداني، الأخصائي في الجراحة التجميلية والترميمية، وفي حديث خاص إلى مجلة “المستشفى العربي”، أشار إلى أن جهاز BodyTite يمثل نقلة نوعية في نحت الجسم وشد الجلد في آن معاً بأقل تدخل جراحي ممكن وبفترة تعافٍ أقل. وفي ما يلي نص الحوار.

ما هو BodyTite، وكيف يختلف عن شفط الدهون التقليدي أو إجراءات نحت الجسم الأخرى؟

BodyTite هو إجراء طفيف التوغل لنحت الجسم، يجمع بين تقليل الدهون وشد الجلد في خطوة واحدة. على عكس شفط الدهون التقليدي، الذي يزيل الدهون فقط من دون معالجة مشكلة ترهل الجلد، يستخدم جهاز BodyTite تقنية التحلل الدهني بمساعدة الترددات الراديوية (RFAL) التي تعمل على تنسيق الدهون الموجودة تحت الجلد وتسخين الطبقة الجلدية وشبكة الألياف فيؤدي ذلك إلى تخثر الدهون بشكل دقيق وانكماش ملحوظ للأنسجة. يتميز BodyTite بقدرته المزدوجة على شفط الدهون وشد الجلد بتقنية الترددات الراديوية (RF)، ما يوفر نتائج أكثر تكاملاً في نحت الجسم ويقلل بشكل كبير من ترهل الجلد بعد هذا الإجراء. كما يتطلب شقوقاً جراحية أصغر، ويُجرى عادة تحت التخدير الموضعي، ويتيح فترة تعافٍ أسرع مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية.لذلك، يُعد BodyTite خيارًا ممتازًا للسيدات اللواتي يطمحن الحصول على نتائج تضاهي الجراحة من دون الحاجة إلى التعرض للندوب الواضحة أو فترات التعافي الطويلة التي تتطلبها الطرق التقليدية.

كيف يعمل جهاز BodyTite؟وما هي التقنية التي يستخدمها لشدّ الجلد والتخلص من الدهون؟

يعتمد جهاز BodyTite على تقنية متطورة تُعرف باسم “التحلل الدهني بمساعدة الترددات الراديوية ثنائية القطب” (RFAL). يقوم الجهاز باستخدام نظام فريد يتكون من مسبارين: مسبار داخلي يتم إدخاله بلطف تحت الجلد، ومسبار خارجي يوضع على السطح. يعمل هذان المسباران معًا على توصيل طاقة ترددات راديوية مركّزة ودقيقة. عندما تصل هذه الطاقة إلى الأنسجة الدهنية والألياف الموجودة تحت الجلد، تقوم بتسخينها، ما يؤدي إلى تفكيك الخلايا الدهنية وتحويلها إلى سائل، وبالتالي تسهل عملية شفطها لاحقًا. بالتزامن مع ذلك، يحفّز هذا التأثير الحراري في طبقة الأدمة الجلدية إعادة تشكيل الكولاجين وتجديده، وهو ما يؤدي إلى تحسّن ملحوظ في تماسك الجلد ومرونته.

ولضمان أقصى درجات الأمان والفعالية، يشتمل الجهاز على آليات مراقبة دقيقة في الوقت الفعلي، مثل قياس درجة الحرارة والمقاومة. هذا يضمن الحفاظ على درجات حرارة مثالية داخلية (بين 60-70 درجة مئوية) وخارجية (بين 38-42 درجة مئوية). يؤدي التأثير الحراري على شبكة الأنسجة الموجودة تحت الجلد إلى انكماش البشرة وشدّها، ويستمر هذا التحسن لعدة أشهر بعد الإجراء. ما يميز تصميم BodyTite ثنائي القطب عن الأجهزة أحادية القطب هو قدرته على توفير تسخين أكثر دقة. النتيجة النهائية هي تقليل فعّال ومستمر للدهون، بالإضافة إلى شد ملحوظ للجلد، ما يجعله فعالًا بشكل خاص في المناطق التي تميل إلى الترهل.

ما هي المناطق التي يمكن لـ BodyTite تحسينها في الجسم؟

يُعتبر BodyTite خيارًا ممتازًا للعديد من مناطق الجسم التي يرغب الناس فيها بالتخلص من الدهون وشد الجلد. من الأماكن الشائعة: البطن، الجوانب (الخواصر)، الفخذين، الذراعين، منطقة دهون حمّالة الصدر، الظهر، والركبتين. كما يُستخدم بكثرة لعلاج الصدر عند الرجال، خاصةً في حالات التثدي. يتميز نظام BodyTite بمرونة عالية، ما يجعله مناسبًا للمناطق الكبيرة والصغيرة، وبالتالي يلبي مجموعة واسعة من الأهداف؛ وإذا تم دمجه مع أجهزة مثل FaceTite أو AccuTite، يمكن معالجة مناطق أكثر حساسية ودقة بفعالية مثل الرقبة ومنطقة الذقن المزدوجة. تجدر الإشارة إلى أن BodyTite مفيد بشكل خاص في الحالات التي يجتمع فيها ترهل الجلد مع الدهون العنيدة، كالمناطق الداخلية للفخذين أو أسفل البطن. في هذه الحالات، غالبًا ما نحصل على نتائج أفضل مقارنة بشفط الدهون التقليدي وحده. الكثير من الأطباء يفضّلون دمج BodyTite مع جهاز Morpheus8، وهو جهاز يعتمد على تقنية الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية، لتحسين إضافي في ملمس البشرة ونضارتها ضمن المناطق المستهدفة ذاتها، ما يضمن نتائج مبهرة.

من هم الأشخاص الأنسب لإجراء BodyTite؟

إن الأشخاص الأنسب لإجراء BodyTite هم الذين لديهم تراكمات دهنية موضعية ويعانون من ترهل جلدي خفيف إلى متوسط، ويبحثون عن بديل غير جراحي (لا يتطلب قص الجلد). غالبًا ما يكون هؤلاء في الفئة العمرية من 30 إلى 60 عامًا، وهم قريبون من وزنهم المثالي ولكن لا يزالون يواجهون تحديات في تحديد شكل الجسم رغم اتبّاع الحميات الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام. تُعد مرونة الجلد عاملاً أساسيًا هنا؛ فـ BodyTite يقدم أفضل النتائج لدى من يتمتعون بمرونة جيدة نسبيًا في الجلد، على الرغم من قدرته على تحقيق شد ملحوظ حتى في حالات الترهل المعتدل. يُعد هذا الإجراء مفيدًا جدًا لـ النساء بعد الولادة أو الأفراد الذين خسروا وزنًا كبيرًا ويرغبون في معالجة مشكلة الجلد المترهل في مناطق مثل البطن، الذراعين، أو الفخذين. يُفضل أن يكون المستفيدون المثاليون بصحة عامة جيدة، غير مدخنين، وأن تكون لديهم توقعات واقعية بشأن النتائج وفترة التعافي. على عكس العلاجات غير الجراحية التي قد تحتاج لجلسات عدة، يوفر BodyTite تحسنًا كبيرًا في إجراء واحد فقط، ما يجعله خيارًا جذابًا لمن يسعون للفعالية والكفاءة بأقل تأثير على أنشطتهم اليومية.

ما هي المدة التي تستغرقها جلسة BodyTite، وكم يحتاج الجسم للتعافي بعدها؟

تعتمد مدة جلسة BodyTite على عدد المناطق التي سيتم علاجها وحجمها. فإذا كان الهدف علاج منطقة واحدة، مثل الذراعين أو البطن، من المتوقع أن تستغرق الجلسة عادة ما بين 60 إلى 90 دقيقة. أما في حال الرغبة بمعالجة مناطق عدة في جلسة واحدة، فقد تصل مدة الجلسة إلى ساعتين أو ثلاث ساعات. يُجرى BodyTite غالبًا تحت التخدير الموضعي، مع إمكانية إضافة مهدئ خفيف إذا لزم الأمر، وهذا يضمن تجربة مريحة وآمنة من دون الحاجة للبقاء في المستشفى. بالنسبة لفترة التعافي، فهي أقصر بكثير مقارنة بالجراحات التقليدية. قد يكون هناك بعض التورم الخفيف، كدمات بسيطة، أو الشعور بألم خفيف، ولكن هذه الأعراض تتلاشى عادة في غضون أيام قليلة. يُنصح بارتداء ملابس ضاغطة لمدة تتراوح بين 2 إلى 4 أسابيع لمساعدة الجسم على الشفاء وتعزيز شد الأنسجة. يمكن العودة إلى الأنشطة اليومية الخفيفة خلال يومين إلى ثلاثة أيام، بينما يُفضل تأجيل التمارين الرياضية الشديدة أو الأنشطة البدنية المكثفة لمدة أسبوع إلى أسبوعين. وعمومًا، تكون فترة التعافي سلسة؛ في الواقع، لقد لمسنا إعجاباً كبيراً بالنتائج الجمالية البارزة التي يقدمها BodyTite، والتي تتكامل بسلاسة مع الروتين اليومي من دون تأثير كبير على حياتهم اليومية.

ما هي النتائج المتوقعة بعد جلسة BodyTite، ومتى يمكن رؤيتها؟

يمكن للأشخاص الذين يخضعون لجلسة BodyTite تحقيق تراجع ملحوظ في الدهون مع شد وتحسين كبير في مظهر وملمس الجلد، حيث تبدأ النتائج الأولية في الظهور على شكل الجسم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع تلاشي أي تورم. لكن النتائج الأبرز والأكثر وضوحًا تتطور عادة على مدار 3 إلى 6 أشهر، وهذا يعود إلى استمرار عملية تجديد الكولاجين وانكماش الجلد العميق. يستمر الشد الناتج عن طاقة الترددات الراديوية لفترة طويلة بعد مرحلة الشفاء الأولية، ليقدم تحسينات متتالية في مظهر البشرة وتحديدها.

عند دمج هذا الإجراء مع Morpheus8، يصبح التأثير أقوى، حيث يتم الوصول إلى الطبقات السطحية والعميقة من الجلد بتقنية المايكرونيدلنج المدعومة بالترددات الراديوية المجزّأة.

يُعد هذا الدمج فعّالًا بشكل خاص في المناطق التي تعاني من ترهل ملحوظ في الجلد أو مشاكل في الملمس. فـ BodyTite (خاصة عند دمجه مع Morpheus8) يقدم للراغبين في شد غير جراحي وبأقل فترة تعافي نتائج تضاهي تلك التي تحققها العمليات الجراحية التقليدية، ولكن من دون ندوب. إن مستوى الرضا بين الذين استفادوا من هذا العلاج عالٍ للغاية، خصوصًا عندما تكون التوقعات متوافقة مع ما يمكن أن يحققه العلاج بالفعل. كم تدوم نتائج BodyTite عادةً،

وهل هناك حاجة لأي علاجات إضافية بمرور الوقت؟

تُعتبر نتائج BodyTite طويلة الأمد، وبشكل خاص عند المحافظة على وزن ثابت ونمط حياة صحي. فالدهون التي يتم تقليلها تكون بشكل دائم، والخلايا الدهنية التي يتم معالجتها وشفطها لا تعود للنمو من جديد. أما شد الجلد، الذي ينتج عن تحفيز الكولاجين وتقلّص الأنسجة، فيستمر أيضًا لسنوات عدة. مع ذلك، يمكن لعوامل طبيعية مثل التقدم في العمر وتأثيرات نمط الحياة (مثل التقلبات الكبيرة في الوزن أو التعرض المفرط للشمس) أن تؤثر على مدة استدامة النتائج. وبالرغم من أن المتابعة ليست إلزامية، يختار بعض الأشخاص إجراءات تكميلية مثل Morpheus8 أو Forma لدعم نضارة الجلد وشدّه على المدى الطويل.

يمكن تنفيذ هذه الجلسات مرة او مرتين في السنة، وذلك بناءً على الأهداف الفردية لكل شخص. وتساعد المتابعة المنتظمة على تقييم ما إذا كانت هناك حاجة لأي لمسات إضافية قد تكون مفيدة. بفضل الاختيار الصحيح للشخص المناسب والرعاية الجيدة بعد الإجراء، يوفر BodyTite نتائج مستدامة تُحدث تحسنًا كبيرًا في شكل الجسم وجودة البشرة معًا.

هل يُعد BodyTite خيارًا جيدًا للأشخاص الذين خضعوا سابقًا لإجراءات أخرى لنحت الجسم؟

بالتأكيد. تُعد BodyTite خيارًا ممتازًا لمن خضعوا سابقًا لإجراءات نحت الجسم، مثل شفط الدهون أو تقليل الدهون غير الجراحي، ولكنهم ما زالوا يعانون من تراخي الجلد المتبقي أو عدم انتظام في المحيط. توفر تقنية RFAL (شفط الدهون بمساعدة الترددات الراديوية) شدًا وتنعيمًا للجلد غالبًا ما تفتقر إليه الطرق التقليدية. إنها مفيدة بشكل خاص في الحالات التي تتطلب مراجعة، حيث أثر النسيج الندبي أو إزالة الدهون غير المتكافئة على النتائج الجمالية. إن القدرة على نحت الأنسجة مع تعزيز شد الأدمة يجعل BodyTite مثالية للإجراءات الثانوية.

يجب توخي الحذر في المناطق التي يوجد فيها تليّف كبير، ويتم معايرة توصيل الطاقة بعناية. غالبًا ما نقوم بدمج Morpheus8 لتحسين إضافي للسطح وتحسين نسيج الجلد، خاصة في المناطق التي يوجد فيها علامات تمدد أو عدم انتظام سطحي. يتيح لنا الدمج بين هذه التقنيات تقديم نتائج أكثر نعومة وتناسقًا، حتى في المناطق التي سبق علاجها أو المناطق الصعبة.

ما المزايا التي يقدمها BodyTite مقارنةً بطرق شد الجلد الأخرى؟

يتمتع BodyTite بالعديد من المزايا التي تميزه عن غيره من تقنيات شد الجلد. أولاً، يوفر درجة أعلى من شد الأنسجة، تصل إلى 40% أكثر من شفط الدهون وحده، ما يجعله مثاليًا لعلاج تراخي الجلد الخفيف إلى المتوسط. كما تسمح طاقته ثنائية القطب بترددات الراديو بالتسخين الداخلي والخارجي المتزامن، ما يوفر دقة وتحكمًا فائقين.

وبخلاف الطرق غير الجراحية التي تتطلب جلسات متعددة وتؤدي إلى نتائج متواضعة، يحقق BodyTite عادةً تحسنًا ملحوظًا في جلسة علاج واحدة. كما يوفر مراقبة لدرجة الحرارة والمقاومة في الوقت الفعلي، ما يعزز السلامة والاتساق.

بالنسبة لي من المنظور الطبي، يتميز BodyTite بمرونة عالية ويمكن استخدامه عبر مناطق تشريحية مختلفة بإعدادات قابلة للتخصيص. غالبًا ما نقوم بدمج Morpheus8 لتحسين إضافي للسطح وتحسين نسيج الجلد، خاصة في المناطق التي بها علامات تمدد أو عدم انتظام سطحي. يتيح لنا الدمج بين هذه التقنيات تقديم نتائج أكثر نعومة وتناسقًا، حتى في المناطق التي سبق علاجها أو المناطق الصعبة.

هل هناك أي مخاطر أو آثار جانبية مرتبطة بتقنية BodyTite، وكيف يمكن التخفيف من هذه المخاوف أثناء الإجراء؟

مثل أي إجراء طبي، تحمل تقنية BodyTite بعض المخاطر، وإن كانت ضئيلة للغاية عند اتباع الأسلوب الصحيح واختيار الحالة المناسبة. تشمل الآثار الجانبية الشائعة تورمًا مؤقتًا، كدمات، خدرًا، أو إيلامًا عند اللمس. بينما قد تنطوي المضاعفات الأكثر ندرة على حروق حرارية، عدم تناسق، أو تكوّن سوائل تحت الجلد (seroma). نحن نستخدم مراقبة درجة الحرارة في الوقت الفعلي والتحكم في المقاومة لتقليل المخاطر، ما يضمن بقاء طاقة الترددات الراديوية ضمن النطاقات العلاجية الآمنة. يتميز جهاز BodyTite بخاصية الإغلاق التلقائي في حال اكتشاف ارتفاع في درجة الحرارة، ما يقلل من احتمالية الإصابات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، نتبع حركة دقيقة وموحدة أثناء العلاج ونتجنب التمريرات المتداخلة. يُعد اختيار الحالة أمرًا حيويًا؛ فنحن نقوم بتقييم دقيق لجودة الجلد، توزيع الدهون، والتاريخ الطبي لكل شخص. وتدعم الإرشادات الواضحة بعد العلاج عملية التعافي الآمنة، بما في ذلك استخدام المشدات الضاغطة والقيود على الأنشطة. بشكل عام، عندما يتم إجراء BodyTite للشخص المناسب في بيئة احترافية مع بروتوكولات أمان متقدمة، تكون النتيجة مستويات عالية من الرضا بنسبة أمان عالية.

كيف تصمم خطة علاج BodyTite لتناسب أهداف كل شخص بدقة؟

إن اتباع نهج شخصي هو أساس علاجات BodyTite. تبدأ رحلتنا مع كل شخص بجلسة استشارية شاملة، تتضمن فحصًا جسديًا دقيقًا، وتقييمًا لنمط الحياة، ومراجعة للتاريخ الصحي. نقوم بتقييم توزيع الدهون، ومدى تراخي الجلد، والتوقعات الجمالية التي يطمح إليها الفرد. بناءً على كل ذلك، نقوم بتصميم استراتيجية علاجية تتناسب تمامًا مع طبيعة الجسم وأهدافه. على سبيل المثال، قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ملحوظ في سطح الجلد من دمج BodyTite مع Morpheus8 لمعالجة كل من حجم الدهون وتحسين ملمس البشرة في آن واحد. ويتم تعديل مستويات الطاقة، وعمق المسبار، وحجم الشفط بناءً على المنطقة المستهدفة واستجابة الأنسجة. كما نضع جداول زمنية واقعية للتعافي وتطور النتائج. نستخدم التصوير الفوتوغرافي، وعند الحاجة، التصوير ثلاثي الأبعاد لتتبع التقدم والتخطيط المستقبلي. يضمن هذا النهج المنظم والخاص بكل حالة توفير طاقة الترددات الراديوية بأمان، مع تحقيق نتيجة متناغمة ذات مظهر طبيعي. وتساعدنا المتابعة المستمرة في رصد النتائج وتقديم توصيات لأي علاجات وقائية أو إضافية إذا رغب الشخص في ذلك.

كيف يصف الأشخاص تجربتهم خلال إجراء BodyTite وبعده؟ وهل التعافي سهل بشكل عام؟

يجد الكثيرون أن تجربة BodyTite مريحة وسلسة للغاية. يتم الإجراء تحت التخدير الموضعي، وغالبًا ما يُضاف إليه مهدئ خفيف، لضمان تجربة خالية من الألم من دون الحاجة لمخاطر التخدير العام. أثناء العملية، قد تشعر بدفء أو ضغط، لكن ليس هناك انزعاج كبير. بعد الإجراء مباشرة، من الطبيعي أن تلاحظ بعض الكدمات الخفيفة، أو تورمًا بسيطًا، أو إحساسًا بالألم عند اللمس، وهذه الأعراض عادة ما تتلاشى في غضون أيام قليلة. يستطيع معظم الأشخاص العودة إلى عملهم وممارسة أنشطتهم اليومية المعتادة خلال يومين أو ثلاثة. ننصح بارتداء المشدات الضاغطة بعد العملية لدعم الشفاء وتحسين شد الجلد. بالمقارنة مع الخيارات الجراحية الأكبر كشد البطن أو شد الذراعين، تُعد عملية التعافي بعد BodyTite سهلة وسلسة نسبيًا. يُشيد الأشخاص بفترة التعافي الوجيزة التي تتيحها الجلسة، وبالتحسن الملحوظ في تحديد شكل الجسم وتجانس لون البشرة. نقوم بتحديد مواعيد للمتابعة لتقييم مدى الشفاء وتقديم الدعم اللازم. بشكل عام، يعبّر غالبية من خضعوا لهذا الإجراء عن رضاهم الكبير عن النتائج والعملية برمتها، خاصة عندما يكونون على دراية كاملة بتفاصيل الإجراء قبل البدء به.

ما هي نصيحتكم لمن يفكر في إجراء BodyTite كخيار لنحت الجسم وتقليل الدهون بدون جراحة؟

على الرغم من أن BodyTite يُعد إجراءً طفيف التوغل، إلا أنه يقدم نتائج تفوق بكثير تلك التي توفرها العلاجات غير الجراحية. أنصح بفهم قدراته والنتائج المرجوّة بوضوح. فهو الأنسب لمن يسعون لتقليل ملحوظ في الدهون مع شد للجلد في الوقت ذاته، ولكنهم يرغبون في تجنب الندوب وفترات التعافي الطويلة.

من الضروري استشارة الطبيب المؤهل الذي يتمتع بخبرة واسعة لفهم عميق لجماليات الجسم. لا تتردد في السؤال عن إمكانية دمج BodyTite مع تقنيات أخرى مثل Morpheus8، فهذا الدمج يمكن أن يحسّن من ملمس البشرة ويعزّز النتائج على المدى الطويل. كن مستعدًا لبضعة أيام من الراحة بعد الإجراء، واتبع تعليمات الرعاية اللاحقة بدقة لضمان الحصول على أفضل النتائج. الأهم من ذلك كله، حافظ على توقعات واقعية؛ فبينما يمكن لـ BodyTite أن يُحدث تغييرات رائعة، إلا أنه ليس بديلاً عن التدخلات الجراحية الكبرى في الحالات التي تستدعيها. ولكن، لمن هو المرشح المناسب، فإنه يقدم توازنًا استثنائيًا بين الفعالية، الأمان، والحد الأدنى من التوغل.