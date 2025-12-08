اس ام سي للرعاية الصحية : شريك فاعل في بناء مستقبل الرعاية الصحية ضمن رؤية المملكة 2030

بسام شاهين، الرئيس التنفيذي : ” نسعى لترسيخ نموذج رعاية صحية متكاملة يضع المريض في المقام الأول “

تواصل شركة اس ام سي للرعاية الصحية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزوّدي الرعاية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، من خلال استراتيجيات طموحة تجمع بين التوسع الجغرافي، والابتكار التقني، والتميز الإكلينيكي.

في هذا الحوار الخاص مع الرئيس التنفيذي السيد بسام شاهين، نسلّط الضوء على مسيرة الشركة وإنجازاتها خلال السنوات الماضية، واستراتيجيتها في مواجهة المنافسة وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب رؤيتها المستقبلية في بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تضع المريض في قلب الاهتمام، وتواكب تطلعات المملكة نحو قطاع صحي أكثر تقدماً وكفاءة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

تطورات السوق

يشهد نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً في ظل رؤية 2030. ما هي الخطوات الاستباقية التي تتخذها اس ام سي للرعاية الصحية للتكيف والازدهار ضمن هذا المشهد المتطور؟

نحن في اس ام سي للرعاية الصحية ملتزمون تماماً بدعم أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء منظومة رعاية صحية عالمية المستوى تضع المريض في المقام الأول. وترتكز استراتيجيتنا على تقديم خدمات رعاية متكاملة تشمل الرعاية الحادة والعيادات الخارجية المتخصصة، بما يضمن جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها وكفاءة التشغيل.نواصل توسيع حضورنا في مدينة الرياض من خلال انشاء ثلاثة مستشفيات رئيسية وهي اس ام سي 3، اس ام سي 4، واس ام سي 5، إلى جانب مركز SMC Clinics في حي الملقا الذي يضم 35 عيادة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية. وفي الوقت ذاته، نولي استقطاب أفضل الكفاءات الطبية من أطباء وممرضين أولوية قصوى للحفاظ على أعلى معايير التميز الإكلينيكي.

وتجسد هذه المبادرات نهج اس ام سي الاستباقي للنمو من خلال بناء شبكة رعاية صحية متكاملة وشاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة لقطاع صحي أكثر تقدماً واستدامة.

في سوق تنافسية، ما هي استراتيجية اس ام سي للرعاية الصحية لتحقيق الاستدامة المالية والنمو من دون المساومة على معايير الجودة العالية للرعاية التي تقدمها للمرضى؟

ترتكز استدامة شركة اس ام سي للرعاية الصحية المالية على استراتيجية تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتميز الطبي. وخلال العامين الماضيين، نفّذت الشركة بنجاح تحولاً استراتيجياً من خدمات الرعاية طويلة الأمد التي يضمنها القطاع الحكومي إلى خدمات الرعاية الحادة والعيادات الخارجية التي تعتمد على التأمين والدفع النقدي، بما يتماشى مع تطور الطلب في السوق ويحقق هوامش ربحية أقوى ودورات تحصيل أسرع. وقد ساهم هذا التحول في تحسين جودة الإيرادات ورفع كفاءة التحصيل وتعزيز المركز المالي للشركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى. ويعود ذلك إلى استمرارنا في الاستثمار في تحسين الجودة والحوكمة السريرية وتبنّي أحدث التقنيات الطبية.

مع تزايد حدة المنافسة، ما هي المكونات الأساسية لاستراتيجية اس ام سي للرعاية الصحية للحفاظ على مكانتها في السوق واستقطاب المرضى؟

تعمل الشركة على توسيع انتشارها في مناطق النمو المرتفع بمدينة الرياض، من خلال خطة مدروسة للتوسع في العيادات الخارجية (60 في 2025 و35 العام القادم في SMC Clinics) والمستشفيات الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة. تركّز الشركة على تقديم نموذج رعاية صحية متكامل يجمع بين خدمات الرعاية الحادة والعيادات الخارجية المتقدمة، مدعومًا بأحدث التقنيات الطبية وأفضل الكفاءات.

العمليات والابتكار

ما هي الإنجازات الاستراتيجية الثلاثة الأبرز لـ اس ام سي للرعاية الصحية خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2025؟

الطرح العام والإدراج في السوق المالية السعودية، وهو إنجاز محوري في مسيرة نمو الشركة، عزّز من متانتها المالية ومكانتها المؤسسية .

التحول الاستراتيجي من خدمات الرعاية طويلة الأمد إلى خدمات الرعاية الحادة والعيادات الخارجية، ما أدى إلى هوامش ربحية أقوى، ودورات تحصيل أسرع، وجودة أعلى في الإيرادات .

التوسع الجغرافي في مدينة الرياض، من خلال إطلاق مركز العيادات الخارجية الجديد في حي الملقا والتقدم في مشاريع المستشفيات الجديدة التي ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية خلال السنوات القادمة .

وقد تمكّنا من تحقيق هذه الإنجازات مع استمرار نمو الأرباح، ما يعكس كفاءة التنفيذ والتميز التشغيلي.

هل يمكنكم تقديم أمثلة على كيفية توظيف اس ام سي للرعاية الصحية للتكنولوجيا لتقديم رعاية متفوقة للمرضى؟

يتيح تطبيق الهاتف المحمول الذي تم تطويره داخليًا للمرضى حجز المواعيد وإتمام إجراءات الدخول، وتسديد المدفوعات بكل سهولة، مما يضمن تجربة مريحة وسلسة مدعومة بالتقنية في جميع نقاط التواصل مع المريض. نواصل دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في منشآتنا، بما في ذلك أنظمة الأشعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاستجابات الآلية للتأمين الطبي، والتوصيات الطبية الذكية المبنية على الذكاء الاصطناعي.

ما هي المبادرات التي تتخذها اس ام سي للرعاية الصحية لتسريع وتيرة تحولها الرقمي؟

يُعد التحول الرقمي أحد أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية، حيث نسعى إلى تسريع وتيرة هذا التحول من خلال الاستثمار في التقنية، وأتمتة العمليات، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

نحن نواصل تحسين وتطوير تطبيقنا المحمول الداخلي للسماح بمزيد من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، نواصل توسيع استخدام أنظمة الأشعة الذكية، ومعالجة مطالبات التأمين آليًا، والتحليلات التنبؤية لتعزيز جودة الرعاية والكفاءة التشغيلية.

القيادة والمسيرة الشخصية

إلى جانب عدد موظفيها الحالي، ما هي المبادرات الرئيسية التي تتبناها اس ام سي للرعاية الصحية لتمكين وبناء قدرات الكوادر الوطنية في قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف المملكة؟

في شركة اس ام سي للرعاية الصحية، نعتبر أن رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للنجاح المستدام؛ وانطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030، نولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها في مختلف مجالات الرعاية الصحية.

أطلقنا عددًا من المبادرات التي تركز على التدريب وتطوير المهارات والمسارات الوظيفية، بما في ذلك برامج الزمالة والإقامة الطبية، إلى جانب برامج تدريب إداري وقيادي لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية في القطاع الصحي.

كما نحرص على نقل المعرفة عبر شراكات دولية وتعاون مع مؤسسات طبية عالمية، لضمان اطلاع كوادرنا على أحدث الممارسات والمعايير الإكلينيكية والتشغيلية. هدفنا لا يقتصر على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، بل يمتد إلى تنميتها والمحافظة عليها، بما يعزز مساهمة الشركة في توطين قطاع الرعاية الصحية ودعم تنمية رأس المال البشري في المملكة.

بعد أكثر من 25 عاماً في اس ام سي للرعاية الصحية ما الذي جذبكم في البداية للانضمام إلى الشركة، وما هي العوامل المستمرة التي حافظت على التزامكم وشغفكم بها طوال هذه المدة؟

كان السبب الرئيسي وراء قضاء 25 عامًا في اس ام سي هو التوافق على القيم الشخصية الخاصة بي وأهدافي المهنية مع ثقافة الشركة والفرص الموجودة، بالإضافة إلى استراتيجية مجلس الإدارة وطموحاته. لم أشعر يومًا بالركود. لقد قدّرتني الشركة وشجعتني على تطوير خبرتي، وكنت محظوظًا بالعمل في مشاريع متتالية ومعقددة ومليئة بالتحديات طوال فترة عملي، ما جعل عملي ممتعًا ومُرضيًا.

بالنظر إلى المستقبل، ما هي رؤيتكم طويلة المدى لـ اس ام سي للرعاية الصحية وكيف ترون الشركة وهي ترسم معالم مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية؟

تتمثل رؤيتنا طويلة المدى في أن تصبح اس ام سي للرعاية الصحية من المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في جودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية، والرعاية المرتكزة على المريض. في المدى القصير إلى المتوسط، نركز على تنفيذ خططنا التوسعية في مدينة الرياض من خلال تطوير مشاريع اس ام سي 3 و4 و5، إلى جانب التوسع في شبكة العيادات الخارجية. وبعد استكمال هذه المشاريع، نخطط إلى توسيع نطاق تواجدنا خارج الرياض لتقديم نموذجنا المتكامل للرعاية في مناطق النمو الواعدة في المملكة. غايتنا أن نُسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية السعودي، ليس فقط كمقدم خدمات، بل كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث جودة الخدمات، وسهولة الوصول، واستدامة القطاع الصحي.