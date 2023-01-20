رئيس قسم طب الأسنان في مستشفى كليمنصو الطبي في دبي

الدكتور علي خضر

“حريصون على توفير نهج مبتكر في طب الاسنان التجميلي”

أعلن مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي مؤخراً عن افتتاح عيادة طب الأسنان تماشياً مع مهمّته في تقديم رعاية متميزة للمرضى. تقدم العيادة مجموعة واسعة من الخدمات التي تركز بالدرجة الأولى على راحة المريض ومعرفة احتياجاته باستخدام أجهزة وتقنيات طب الأسنان المتطورة لإجراء المعالجات كافة من خلال كادر بشري على مستوى عال من الكفاءة. ليس ذلك فحسب، فقد حرص القيّمون على عيادة طب الأسنان على توفير خدمات الطب التجميلي بشتى أنواعها لتوفير نهج مبتكر في هذا المجال. عن الخدمات الطبية والتجميلية في عيادة طب الأسنان في مستشفى مركز كليمنصو الطبي، يحدّثنا رئيس القسم الدكتور علي خضر.

نود الإضاءة على أبرز الخدمات الطبية والتجميلية في مجال طب الأسنان؟

في الواقع، لقد شهد طب الأسنان التجميلي تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وبات أمامنا خيارات عدة نطرحها على المريض ونختار ما يناسبه. يمكن القول إن تطور المواد المستخدمة في مجال طب الأسنان التجميلي أحدث نقلة نوعية وساعد أطباء الأسنان على القيام بعمل أكثر اتقاناً وتميزاً بشكل يرضي المرضى بمختلف متطلباتهم. بالنسبة لتبييض الأسنان، يتوافر اليوم العديد من التقنيات التي تعمل على تبييض الأسنان بطرق بسيطة محققة نتائج رائعة وهو ما أدى الى تهافت الكثير من الناس عليها للحصول على ابتسامة جذابة.

من تطورات الخدمات التجميلية كذلك تقويم الأسنان الذي بات اليوم شفافا لا يزعج المريض على الاطلاق لعلاج العديد من حالات سوء إطباق الأسنان. التقويم الشفاف “الانفزلاين” هو تقنية مبتكرة لتقويم الأسنان حيث تساعد هذه التقنية الشفافة القابلة للإزالة على تقويم الأسنان بدون أقواس معدنية واضحة ذات حواف حادة.

أما قشور الأسنان فهي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية للحصول على ابتسامة جذابة وطبيعية في الوقت نفسه؛ إنها شرائح رقيقة جدا تُصنع من مواد لها لون الأسنان الطبيعية ويتم تركيبها على الجزء الأمامي من السّن لتحسين المظهر الجمالي.

زراعة الأسنان كذلك من ضمن خدمات طب الأسنان التجميلي عالية الجودة والتي تتميز بنتائج مذهلة حيث أصبحت اليوم أكثر سهولة ويمكن اجراؤها في يوم واحد، كما ان المواد المستخدمة شهدت بدورها تطوراً ملحوظاً. كما أن تطور استخدام أوكسيد النيتروز Nitrous oxide سهّل عمل طبيب الأسنان لأنه يؤدي إلى تهدئة المريض وتخفيف الألم خلال دقائق. وخلال تقويم الأسنان، يمكن ان يلجأ الطبيب الى استخدام علاج Propel وهو علاج يتم إجراؤه في عيادة طبيب الأسنان حيث تُصنع سلسلة من الثقوب الصغيرة تسمى ثقوب العظام الدقيقة. تسهم هذه التقنية الحديثة في تقليل وقت العلاج بحوالى 60٪.

نسمع عن قشور الأسنان او الـ Veneersوغيرها الكثير. ما هي التقنيات المتوفرة اليوم للحصول على ابتسامة مميزة او كما يسمونها ابتسامة هوليود؟

قشور الأسنان هي الخيار الشائع بين الناس للحصول على ابتسامة هوليود وإضفاء مظهر كلاسيكي وهناك أنواع عديدة تطورت مع مرور السنوات بحيث يمكن اختيار النوع الأكثر ملاءمة للشخص بعد استشارة الطبيب. هي عبارة عن قشرة قليلة السماكة بلون الأسنان، يتم وضعها على الوجه الخارجي للأسنان العلوية الأمامية، ويستخدم لتغيير لون الأسنان أو حجمها أو إخفاء عيوبها مهما كانت لإعطاء مظهر جميل للابتسامة؛ تتميز هذه القشور بأنها قوية وطويلة الأمد وذات مظهر طبيعي ولا يمكن ان يتغير لونها بسهولة.

فينيرز او Veneers هي من أكثر المواد رواجاً في عيادات طب الأسنان التجميلي نظراً لقدرتها على منح الشخص الابتسامة التي يريد وشكل الأسنان المميز من دون خسارة أي جزء من السن الحقيقي وهو ما يوفر راحة نفسية للمريض. انها عبارة عن طبقة رقيقة جدا من البورسلان توضع مع مواد بلاستيكية. يقوم الطبيب بتثبيتها على السن مستخدما موادا لاصقة ذات فعالية عالية تتفاعل مع أشعة فوق البنفسجية. يقوم طبيب الأسنان أولا بأخذ طبعة لأسنان المريض وهي لا تختلف عن الطبعة التي عادة ما تؤخذ للجسور والتركيبات العادية، وهذه الطبعة يجب أن تؤخذ بمواد عالية التقنية، ودقيقة جدا، ومن ثم يتم إرسالها للمعمل الخاص بعمل هذا النوع من التركيبات.

تصميم الإبتسامة الرقمي يعتبر من أحدث ما توصل اليه طب الأسنان التجميلي. هل لك ان تعرفنا على هذه التقنية؟ ما هي؟ وما أبرز مميزاتها؟

تصميم الابتسامة بواسطة الكمبيوتر يشكل اليوم الطريقة الأكثر تقدمًا في العيادات الحديثة، بحيث يتمكّن الشخص من رؤية ما إذا كانت الابتسامة تعجبه أم لا كي يبدأ بتطبيقه بشكل دائم بعد فترة من الزمن. يتم ذلك بعد تصوير الأسنان بالأشعة ثلاثية الأبعاد التي تساعد الطبيب في الوصول إلى الابتسامة الجذابة بأقل اجراءات وأقل مشاكل ممكنة.

هناك الكثير من الأمور التي نأخذها بعين الاعتبار لتصميم الابتسامة الرقمي مثل صور للوجه وصور جانبية وحتى صور فيديو للوصول الى ما هو الأفضل لكي يحصل الشخص على ابتسامة جميلة ومناسبة له من حيث معايير الوجه مثل الأنف والعيون والذقن واللثة وحتى العمر ولون العيون.

هذا على مستوى الابتسامة. ماذا عن الليزر واستخداماته في مجال الأسنان لاسيما التبييض؟ ما هي أهميته؟ وما مدى فعالية نتائجه؟

كثيرة هي أنواع الليزر المتوفرة لأطباء الأسنان، فالعلاج بالليزر هو تقنية جديدة في عيادات الأسنان كان لها دورا أساسيا في زيادة نسبة الدقة في العلاج وتقليل الألم وسرعة الشفاء. لقد أحدث ليزر الأسنان تحولاً في علاجات اللثة حيث يمكن إعادة تشكيل اللثة وإزالة الأنسجة المريضة وتحفيز عملية الشفاء الطبيعية باستخدام ليزر الأنسجة الرخوة.

يمكن استعمال أجهزة الليزر، بأنواعها العديدة، لإزالة التسوّس من دون أي تأثير على هيكلية الأسنان وتنظيفها وتعقيمها وتحضيرها للحشوات بأنواعها، علاج أمراض اللثة حيث يقوم الطبيب بإزالة اللثة الملتهبة والزائدة وكذلك يقوم بتعقيم الجيوب بين اللثة والأسنان وإزالة البكتيريا. وكذلك يمكن إزالة البكتيريا من جذور الأسنان عندما يقوم الطبيب بسحب الأعصاب من الأسنان وحشوها، كما يقوم بأخذ العينات من اللثة والأنسجة من الفم لفحصها المجهري وللكشف عن الأمراض الموجودة مثل السرطان. وبواسطة الليزر أيضا، يمكن التخلص من أمراض الأنسجة السطحية والصغيرة في الفم.

بالنسبة لتبييض الأسنان، يًستعمل الليزر بسرعة تبييض الأسنان في عيادات الأسنان وما يُعرف بـ”التبييض الضوئي”.

الليزر الأكثر شيوعا في عيادات الأسنان هو ليزر “Erbium YAG” وهو يُستعمل في حفر الأسنان وإزالة التسوّس وعمليات العظام.

يوجد أيضا ليزر “Nd:YAG” وأكثر استخداماته علاج جيوب اللثة وجراحات اللثة.

أما “Diode laser” فهو من أكثر أنواع الليزر شيوعاً في عالم الأسنان وله استخدامات عديدة.