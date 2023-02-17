الدكتور عصام عجيه

اختصاصي جراحة التجميل في مركز ماربل الطبي في قطر

“دور جراحة تجميل الانف ليس دائما جماليًا”

تعتبر عملية تجميل الانف (Rhinoplasty) من أكثر العمليات رواجاً في العالم وذلك لوقوع الانف في مركز الوجه، وبالتالي فإن الأنف والعينين من المعالم الاولى التي يمكن ملاحظتها عند النظر للوجه. في الواقع، إن الآثار السلبية لتشوّه شكل الأنف لا تقتصر فقط على الناحية الجمالية بل في الكثير من الحالات يؤثر هذا التشوه على الوظيفة التنفسية فيسبب صعوبة بالتنفس أو ظهور أعراض أخرى مثل الصداع والتعب. أضف الى ذلك، يمكن ان يتسبب هذا التشوّه للمريض او المريضة بالحرج والقلق أثناء التواجد في مجتمع ما؛ وعليه، فإن دور عملية تجميل الانف ليس جمالياً فقط إنما هو لتحسين الحالة الصحية والنفسية.

التشوهات والمشاكل التي يتم معالجتها بالجراحة هي:

وجود حدبة عند النظر للأنف من الجانب .

زيادة عرض ذروة الانف او ما يعرف بأرنبة الانف .

كبر في حجم الفتحات بما لا يتناسب مع حجم الانف وأبعاد الوجه .

وجود ميلان او انحراف بالأنف .

الأعراض الوظيفية مثل صعوبة بالتنفس والصداع الناتج عن انحراف الحاجز الانفي .

التحضير للعمل الجراحي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها قبل ان يخضع المريض للعمل الجراحي؛ نقوم في مركز ماربل الطبي في قطر بالتحدث مع المريض وإعلامه بكل ما سوف يمر به خلال العملية وبعدها، بالإضافة الى النصائح والخطوات التي يجب أن يقوم بها المريض.

تتمثل هذه الخطوات على النحو التالي:

التوقف عن تناول الأدوية التي تسبب سيلان الدم مثل الاسبرين والبروفين لفترة أسبوع قبل الجراحة .

الإمتناع عن التدخين والمكملات العشبية لفترة أسبوعين قبل الجراحة .

الاستحمام والامتناع عن الطعام والشراب قبل 8 ساعات من الجراحة .

عدم استعمال المكياج او ارتداء الحلي في يوم العمل الجراحي .

خلال الجراحة

تتطلّب جراحة الانف التخدير العمومي وتستغرق ما بين ساعة وساعتين، على ان يغادر المريض او المريضة المستشفى في اليوم ذاته. تتم المتابعة الدورية معه من خلال زيارته للعيادة بعد فترة يحدّدها الطبيب.

بعد الجراحة

على المريض اتباع الخطوات والنصائح التالية في فترة ما بعد الجراحة:

النوم بوضعية نصف جلوس خلال اول أسبوعين من الجراحة .

ترطيب الانف بمحلول ملحي خاص لمدة شهر بعد العملية .

ليس هناك حمية خاصة بعد العمل الجراحي إلا أنه يُفضل الابتعاد عن المأكولات الصلبة لمدة يومين بعد الجراحة .

تجنب ممارسة الرياضات الثقيلة أو أي صدمة مباشرة على الانف في الأشهر الثلاثة الأولى من الجراحة .

تجنب التدخين في الأسابيع الثلاثة الأولى من الجراحة .

تفادي الانحناء للأمام او النوم على جهة واحدة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الجراحة .

فترة التعافي:

بعد الخروج من العملية سيكون لدى المريض جبيرة خارجية بالإضافة إلى دعامة قطنية وبعض القطب البسيطة بمنطقة التقاء الانف والشفة العلوية. يتم سحب الدعامة القطنية بعد 48 ساعة من الجراحة، أما القطب فيتم سحبها بعد أسبوع من الجراحة ثم يتم فك الجبيرة بعد 10 أيام ثم يتم وضع لصاقات خاصة لفترة 10 أيام أخرى. بالرغم من أن الشكل المبدئي يحتاج لفترة شهر للحصول عليه إلا ان الشكل النهائي يحتاج لفترة تتراوح ما بين أربعة الى ستة أشهر.

الآثار الجانبية

تتمثل الآثار الجانبية بظهور كدمات لدى بعض المرضى والتي قد تستمر لفترة ثلاثة أسابيع لتزول بعد ذلك؛ وقد يعاني البعض من صعوبة في التنفس من خلال الانف بسبب التورم الحاصل بعد الجراحة وذلك لفترة ما بين الاسبوع الى الشهر؛ يشعر المريض او المريضة كذلك بخدر بسيط في ذروة الانف ويستمر هذا الشعور لفترة ستة أسابيع.