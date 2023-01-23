استشاري متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الأهلي

واستاذ مساعد بكلية طب وايل كورنيل قطر

الدكتور عبدالعزيز الكواري

لدى المستشفى الأهلي خبرات متميّزة تُثري القطاع الطبي

جراحة العمود الفقري هي محط اهتمام واسع في السنوات الأخيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في تحسين النتائج المرجوة للمرضى وتقليل نسبة المضاعفات بشكل كبير

المستشفى الأهلي يعتبر من أبرز المؤسسات الصحية في دولة قطر بما يتبعه من معايير عالمية، الى جانب استقطابه لأفضل الخبرات والكوادر البشرية في المجال الطبي بهدف تقديم تجربة فريدة للمرضى

شهدت جراحات العمود الفقري تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، فتحولت من جراحات ضخمة الى جراحات طفيفة التوغل وبأقل تدخل جراحي ممكن، وهو ما يوفره المستشفى الأهلي في دولة قطر حيث يجد المريض أفضل الخبرات المتميزة التي تُثري القطاع الطبي وأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية.

الدكتور عبد العزيز الكواري، استشاري متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الأهلي واستاذ مساعد بكلية طب وايل كورنيل قطر، له باع طويل في أمراض العظام والعمود الفقري انضم حديثاً الى المستشفى الأهلي ليضع سنوات خبرته الطويلة في خدمة المرضى ولتقديم تجربة متميّزة لهم.

مجلة “المستشفى العربي” التقت الدكتور عبد العزيز الكواري للإضاءة على أحدث ما توصل اليه الطب في مجال جراحة العمود الفقري وأمراض العظام، الى جانب التعرّف على أبرز الخدمات المتطورة التي يقدمها المستشفى الأهلي في هذا المجال.

بعد انضمامك للمستشفى الأهلي، كيف تقيّم الخدمات التي يتم تقديمها في مجال جراحة العظام؟

المستشفى الأهلي يعتبر من أبرز المؤسسات الصحية في دولة قطر، بما يتبعه من معايير عالمية، الى جانب استقطابه لأفضل الخبرات والكوادر البشرية في المجال الطبي بهدف تقديم تجربة فريدة للمرضى والمراجعين.

وهذه كانت فكرتي عن المستشفى الأهلي قبل الانضمام إليه، وما وجدته بعد انضمامي لم يختلف على الإطلاق، حيث يوجد مجموعة من المتخصصين هم الأكثر مهارة وباقة من أفضل الأجهزة المتوفرة عالمياً، وخبرات متميّزة تُثري القطاع الطبي.

ما هي الخدمات التي يوفرها مستشفى الأهلي في هذا المجال؟

يوفر المستشفى الأهلي وسائل تشخيصية وتقنيات جراحية متطورة لعلاج جميع مشاكل العمود الفقري، حيث يوجد أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية المتمثلة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (3 Tesla)، والأجهزة الجراحية المجهرية والمناظير وجهاز الملاحة فائق الدقة؛ كل هذه التقنيات والأجهزة الحديثة تساعد الفريق الطبي على التشخيص بدقة والحصول على أفضل النتائج العلاجية.

ما هي أكثر الأمراض انتشاراً وما أسبابها بما لكم من باع طويل في أمراض ومشاكل العظام؟

في الواقع، تعتبر أمراض العمود الفقري اليوم الأكثر انتشاراً على مستوى أمراض العظام، لكن في المقابل التطور الآخذ في الانتشار في مجال الطب عموماً وعلى مستوى التكنولوجيا في الطب خصوصاً فتح الباب على مصراعيه في علاج الامراض الصعبة والمشاكل المستعصية.

نحن كأطباء نلاحظ في العيادات انتشاراً متزايداً في أمراض الجهاز الحركي والعمود الفقري، لاسيما في ظل اتباع البعض أسلوب حياة غير صحي مثل سوء الحركة وسوء التغذية وغيرها. من أكثر الأمراض انتشاراً وخطورة “الخشونة” (جفاف السائل المغذي الموجود في تجويف المفاصل والديسك أو الانزلاق الغضروفي) وهي من أكثر الحالات خطورة ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان الى الشلل.

حالات العمود الفقري متكررة على نطاق واسع. ما طرق العلاج؟ وما هي أبرز التطورات التي طرأت على مجال جراحات العمود الفقري؟

تختلف طرق العلاج من حالة الى أخرى بحسب نوع الإصابة وشدتها وسببها إضافة الى طبيعة جسم المريض.

فقد شهدت جراحات العمود الفقري تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، فتحولت من جراحات ضخمة الى جراحات تتم تحت تأثير التخدير الموضعي وبشقوق صغيرة؛ اما الجراحات القديمة، فهي بدورها تطورت بحيث يمكن إجراؤها بأساليب طفيفة التوغل بفضل تطور المناظير الداخلية وأنظمة الاستكشاف الجراحي المتطور.

إن جراحة العمود الفقري هي محط اهتمام واسع في السنوات الأخيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في تحسين النتائج المرجوة للمرضى، وتقليل نسبة المضاعفات بشكل كبير.

هل ساهم التطور الطبي في إيجاد حلول بديلة لجراحة العمود الفقري، أم أنكم ترون الجراحة أفضل للمرضى؟

السلسلة الفقرية تستدعي خبرة الطبيب الجراح منذ مرحلة التشخيص لتحديد حالة المريض إن كانت تحتاج إلى تدخّل جراحي أم لا؛ بالنسبة لي، لا أفضّل التدخل الجراحي منذ البداية بل أتركه الى نهاية المطاف في حال استحالت طرق العلاج الأخرى في شفاء المريض؛ نلجأ في بعض الأحيان الى الجراحات السريعة طفيفة التوغل التي تتم عن طريق المنظار الجراحي أو جهاز الملاحة العصبية وكلها تتم بطريقة تختصر على المريض الوقت أثناء العملية وبعدها أيضاً.

بالنسبة لبعض الحالات، يمكن استخدام الابر الاسمنتية الحديثة لعلاج كسور الفقرات، عن طريق الحقن وبدون اعراض جانبية تظهر على المريض، وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل المبتكرة ومن الطرق غير الجراحية للعمود الفقري.

لكن أهم ما في الأمر هو خبرة الطبيب الجراح وتعامله الدقيق مع الحالة المرضية وعلاجها بالطريقة التي تناسبها؛ ففي بعض الأحيان، قد يحتاج المريض الى الدمج في ما بين الطرق التقليدية والتكنولوجيا المتطورة كوسيلة مسانِدة وداعمة في رحلة العلاج.

ان ما يشهده مجال جراحة العظام من تطور وإبداع ملحوظ كان له أثر بالغ إن على مستوى التشخيص الدقيق او التدخل الجراحي طفيف التوغل أو حتى على مستوى فترة التعافي في مرحلة ما بعد العملية والحد من المضاعفات.

ما هي أبرز الجراحات التي يمكن إجراؤها بأقل تدخل جراحي؟

يستخدم برنامج علاج العمود الفقري أحدث التقنيات لتعزيز مستوى سلامة جراحات العمود الفقري وتعزيز فرص نجاحها.

جراحة استبدال القرص بالكامل: هي عملية جراحية يتم فيها استئصال القرص المتآكل أو المتحلل المسبب للألم بشكل كامل او استبداله بقرص اصطناعي.

عملية دمج اجسام الفقرات القطنية الأمامية: هي عملية جراحية يتم فيها دمج الفقرات المسببة للألم او تلحيمها من أجل تقوية العظم المكون للعمود الفقري والقضاء على الألم.

جراحات دمج الفقرات بأقل قدر من التدخل الجراحي: وهي عملية يتم فيها إحداث شقوق صغيرة جداً بهدف دمج الفقرات الصدرية وسط الظهر أو الفقرات القطنية أسفل الظهر.

جراحة تصحيح وترميم العمود الفقري: وهي عملية جراحية يتم فيها تصحيح مشاكل العمود الفقري الناجمة عن العمليات الجراحية السابقة.

جراحة العمود الفقري بالمنظار: وهي تقنية جراحية يتم خلالها التدخل الجراحي عبر شقوق صغيرة جداً لأن المنظار المستخدم فيها يساعد الجراح على رؤية المنطقة الخاضعة للجراحة بشكل أفضل، وهو عبارة عن أنبوب مزوّد بكاميرا صغيرة في نهايته.

ما هي أبرز مشاكل العظام المتكرّرة في قطر؟ وما هي النصائح التي تقدمونها في هذا الإطار؟

من أبرز الحالات المرضية التي نراها في العيادات على مستوى دولة قطر هي خشونة المفاصل، الديسك (الانزلاق الغضروفي) الكسور بأنواعها، آلام الظهر والرقبة.

من أهم النصائح التي نقولها مراراً وتكراراً هي اتباع اسلوب الحياة الصحي والمحافظة على الوزن المثالي من خلال الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بشكل صحيح ومستمر.

من المعروف أن نمط الحياة غير الصحي يسبب بعض الامراض كالسمنة والسكري، لكن ما تأثيره على العظام؟

مرض السكري يؤدي إلى ضرر في الأعصاب ما يسبب آلاماً مزمنة للمريض تؤدي الى قلة الحركة وتسبب هشاشة العظام.