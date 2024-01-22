الدكتورة ميساء خضرا

الإستشارية في الطب النسائي والتوليد ورئيسة مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب

” معايير عالمية للإخصاب في بيئة آمنة “

يحرص مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب على تقديم رعاية على مستوى عالمي في ما يتعلق بعمليات الإخصاب وأطفال الأنابيب باتباعه أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج في بيئة آمنة تحافظ على خصوصية الزوجين.

الدكتورة ميساء خضرا، الإستشارية في الطب النسائي والتوليد ورئيسة مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب، قالت: “ إن مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب يعتبر أول مركز متكامل ومتخصص في القطاع الصحي الخاص يعمل وفق معايير عالمية”.

وأكّدت أن المركز حريص على مواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال للتعامل مع جميع وسائل الإخصاب وزراعة الأجنة باستخدام الحقن المجهري في بيئة تتّسم بالخصوصية والراحة. من أهم الخطوات التي قام بها المستشفى حديثاً إعداد دراسة تتناول وضع المجتمع المحلي والوافدين وتقديم عرض لمساعدة الأزواج غير القادرين على دفع تكلفة عملية أطفال الأنابيب فيتم تقديم تسهيلات بالدفع من خلال وضع خطط مالية ميسّرة لذوي الدخل المحدود.

مميزات وخصائص

عن مميزات المركز وخصائصه، قالت الدكتورة خضرا إن مركز الإخصاب وأطفال الأنابيب يعتبر أول مركز يتم تأسيسه ضمن مستشفى، حيث يستخدم أحدث التقنيات ويحرص على مواكبة كل ما هو جديد ويشرف عليه كادر طبي وأخصائيي الأجنة على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة العريقة في التعامل مع الحالات بدقة عالية وخصوصية والحفاظ على سرية المرضى.

ولفتت الدكتورة خضرا أنه ومواكبة للتطورات الآخذة في الإنتشار، تم تزويد المركز بحاضنات جديدة للأجنة وجهاز حقن مجهري جديد بما يضمن المحافظة على نتائج العمل وحفظ الأجنة.

الدكتورة خضرا أكدت أهمية النقاش مع كل زوجين على حدة حول أفضل السبل المناسبة لهما لنجاح عملية الحقن المجهري، ويتم تقييم الحالة بعد أن يخضعا لمجموعة من الفحوصات اللازمة لحالتهما مع مراعاة العمر والوضع الصحي العام والتاريخ الطبي للزوجين والتركيز على أسباب عدم حدوث الحمل لإيجاد الطريقة المناسبة وضمان نجاحها. فالمركز مجهّز بأحدث المعدات بالإضافة إلى كادر بشري جاهز لتقديم خدمات متنوعة للمرضى، أهمها النصيحة الطبية الموثوقة وشرح مراحل العلاج ومتطلباته بالتفصيل قبل البدء بأي إجراء لضمان الحصول على أفضل النتائج.

كما تتم متابعة جميع الحالات بصورة دورية مع مراجعة النتائج للحفاظ على نسب حمل عالية تتنافس مع النسب العالمية.