الإختصاصية في طب الأطفال العام والرعاية الوقائية في مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي

الدكتورة مروة يحفوف

”مشكلة وزن الطفل متشابكة بشكل وثيق مع عالمه العاطفي“

السمنة في مرحلة الطفولة تعتبر من الحالات الطبية الخطيرة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها والحؤول دون اكتساب الطفل للمزيد من الوزن. الدكتورة مروة يحفوف الإختصاصية في طب الأطفال العام والرعاية الوقائية في مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي، تحدّثت الى مجلة “المستشفى العربي”، عن مخاطر السمنة على الأطفال وسبل الوقاية منها بالإضافة الى الآليات المتبعة لعلاجها.

نود في هذا الإطار تحديد السمنة بحسب هذه الفئة العمرية. كيف يتم قياس مؤشر كتلة الجسم لدى الطفل؟ ومتى يقال انه يعاني من البدانة او البدانة المفرطة او لديه فقط زيادة في الوزن؟

السمنة مرض معقد ينطوي على كمية زائدة من الدهون في الجسم؛ وهي ليست مجرّد مشكلة تجميلية، بل إنها مشكلة طبية تزيد من خطر الإصابة بأمراض ومشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأنواع معيّنة من السرطان. قد تسمع مصطلح مؤشر كتلة الجسم أثناء فحص الطفل، أو حتى في الزيارات الصحية الخاصة. بعبارات بسيطة، مؤشر كتلة الجسم هو قياس وزن الشخص بالنسبة لطوله. هذا الرقم بمثابة تقدير سريع للدهون في الجسم، يضع الناس في فئات الوزن مثل نقص الوزن وزيادة الوزن والسمنة. الأطفال ينمون باستمرار، وهم يفعلون ذلك بمعدلات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذكور والإناث لديهم اختلافات في توزيع الدهون في الجسم، ضمن نطاق من أشكال وأحجام الجسم الطبيعية. بدلاً من مجرد استخدام رقم مؤشر كتلة الجسم المحسوب كما نفعل مع البالغين، تنظر النسب المئوية لمؤشر كتلة الجسم في نمو الأطفال وتطورهم لمعرفة ما إذا كانوا ضمن نطاق وزنهم الصحي.

ماذا عن الأسباب؟ وما مدى تأثير العامل الوراثي في سمنة الأطفال؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل بعض الناس يجدون صعوبة في إنقاص الوزن. عادةً ما تنتج السمنة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى النظام الغذائي والنشاط البدني وخيارات التمارين الرياضية. تحدد الوراثة أيضًا إلى حد كبير عملية التمثيل الغذائي للشخص: العملية التي يحوّل بها الجسم العناصر الغذائية في نظامنا الغذائي إلى طاقة (سعرات حرارية). معدل الأيض الأساسي (BMR) هو السرعة التي نحرق بها الطاقة أثناء الراحة. يتم إنفاق 60 إلى 75 بالمائة من إجمالي طاقتنا في هذه الحالة للحفاظ على الوظائف الحيوية مثل التنفس والدورة الدموية ودرجة حرارة الجسم والهضم والنشاط الغدي.

قد يكون “إيقاع” التمثيل الغذائي لشخص واحد أسرع أو أبطأ بنسبة 20 في المائة من شخص آخر، وهو ما يعادل فرق أربعمائة سعرة حرارية في اليوم. لذلك يمكن لمراهقين اثنين ركوب الدراجة معًا وتناول العدد نفسه من السعرات الحرارية، لكن الشخص الذي لديه معدل استقلاب أساسي منخفض بشكل طبيعي سيحرق سعرات حرارية أقل. عندما يتم تناول سعرات حرارية أكثر مما يتم إنفاقه، يتم تخزين الفائض للاستخدام المستقبلي على شكل دهون الجسم. في كثير من الأحيان، كان لدى المراهقين البدينين معدلات استقلاب أقل من المعتاد أثناء الراحة، وذلك قبل أن يصبحوا بدينين.

ما هي المخاطر الصحية والمضاعفات الناجمة عن بدانة الأطفال سواء في سن الطفولة او في المستقبل؟

إذا كان الطفل أو المراهق يعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فإن لديه نسبة أعلى من الإصابة بعدد من المشكلات الطبية الخطيرة، بما في ذلك:

ارتفاع ضغط الدم.

مستويات غير طبيعية من الدهون.

متلازمة التمثيل الغذائي وهي حالة مقاومة الأنسولين المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، والسمنة، وفي بعض الحالات أمراض الكبد وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى الفتيات.

داء السكري من النوع 2.

الربو.

الانقطاع المتكرر للتنفس الطبيعي أثناء النوم.

التهابات الجلد (على سبيل المثال الفطريات المحاصرة في ثنايا الجلد).

ألم في الركبة والفخذ والورك.

ألم في الظهر.

مرض الكبد.

حصى في المرارة.

التهاب البنكرياس.

عدم انتظام الدورة الشهرية والمعروفة باسم متلازمة المبيض متعدد الكيّسات.

صداع شديد مع اضطرابات بصرية.

ماذا عن التأثير النفسي للسمنة على الطفل؟

إن مشكلة وزن الطفل أيضًا متشابكة بشكل وثيق مع عالمه العاطفي.

وصمة عار اجتماعية

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن العيش مع أرطال زائدة يمكن أن يكون مفجعًا. بطريقتها الخاصة، يمكن أن تكون الوصمة الاجتماعية المرتبطة بزيادة الوزن ضارة بالطفل مثل الأمراض الجسدية والظروف التي تصاحب السمنة في كثير من الأحيان. في مجتمع يعطي النحافة الأولوية، تظهر الدراسات أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات قد يربطون بين الصور النمطية السلبية والوزن الزائد ويعتقدون أن الطفل الثقيل هو ببساطة ليس محبوبًا كما باقي الأطفال.

احترام الذات والتنمر في المدرسة

صحيح أن بعض الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن يتمتعون بشعبية كبيرة بين زملائهم في الفصل ويشعرون بالرضا عن أنفسهم ولديهم الكثير من الثقة بالنفس. ولكن بشكل عام، إذا كان الطفل يعاني من السمنة، فمن المرجح أن يكون لديه تدني احترام الذات من أقرانه النحيفين. يمكن أن يترجم ضعف تقديره لذاته إلى مشاعر الخزي تجاه جسده، وقد يؤدي افتقاره إلى الثقة بالنفس إلى ضعف الأداء الأكاديمي في المدرسة.

الزملاء في الفصل (وحتى الكبار) يمكن ان يتوجهوا ببعض العبارات لمن يعاني من السمنة ويقولون له ان هذا هو خطأه، وقد يطلقون عليه بعض الأسماء او الصفات تعرّضه للمضايقة، وقد يتجنبه أصدقاؤه السابقون. قد يواجه الأطفال الذين يعانون من السمنة أيضًا مشكلة في تكوين صداقات جديدة؛ كما يمكن أن يكونوا آخر فريق يتم اختياره عند اختيار الفرق في فصول التربية البدنية.

كآبة

مع كل هذا الاضطراب، قد يشعر وكأنه لا ينتمي إلى أي مكان. قد يرى نفسه مختلفًا ومنبوذًا. سيشعر غالبًا بالوحدة ويقل احتمال أن يصف نفسه من أقرانه بأنه يتمتع بشعبية أو رائع. وعندما يصبح هذا السيناريو راسخًا كجزء من حياته، شهرًا بعد شهر وعامًا بعد عام، يمكن أن يشعر بالحزن والاكتئاب والانسحاب إلى نفسه.

الأكل العاطفي

في مفارقة ساخرة، قد يسعى بعض الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن إلى الراحة العاطفية من خلال تناول الطعام وإضافة المزيد من السعرات الحرارية إلى أطباقهم في نفس الوقت الذي يحثهم فيه أطباء الأطفال وأولياء الأمور على تناول كميات أقل. وبعض الأطفال يفرطون في تناول الطعام بشكل روتيني.

تمييز

هناك تداعيات أخرى مرتبطة بالسمنة تستمر حتى فترة المراهقة وما بعدها. قد يواجه المراهق والبالغ ثقيل الوزن التمييز على أساس وزنه فقط. تشير بعض الأبحاث إلى أنه من غير المرجح أن يتم قبولهم من قبل جامعة مرموقة، وقد يكون لديهم أيضًا فرصة أقل في الحصول على وظائف جيدة مقارنة مع أقرانهم النحيفين.

ما هي السبل والآليات المتبعة لعلاج سمنة الأطفال من حيث الادوية والنظام الغذائي؟ والأهم من ذلك كيف يمكن إقناع الطفل في اتباعها والسيطرة على ذلك؟

هناك العديد من الخطوات التي يجب القيام بها لأن علاج السمنة لا ينحصر بعنصر واحد فقط.

الغذاء

في بعض الأحيان يكون أمرًا شاقًا بعض الشيء أن نجعل الاطفال يتمتعون بصحة جيدة عندما نكافح نحن أنفسنا مع هذه المهمة. ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن الطعام الذي نطعمه لأطفالنا في سن الرضاعة وكأطفال له تأثير دائم على صحتهم كبالغين.

من الخطوات التي يجب ان نقوم بها في ما يتعلق بالغذاء:

اجعل الطعام الصحي سهل الوصول إليه: يجب أن تكون مياه الشرب والفواكه الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات متاحة بسهولة في جميع الأوقات وأن توضع على مرأى من الجميع؛ على سبيل المثال، أمام الثلاجة أو في أوعية كبيرة على منضدة المطبخ أو الطاولة. استبدل وعاء البسكويت بوعاء فاكهة.

راقب أحجام الحصص: على سبيل المثال استخدام ملعقة تقديم صغيرة الحجم وأطباق أصغر تساعد الأطفال على تناول حصص مناسبة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. عندما تخرج لتناول الطعام كعائلة، تعرف على أحجام الأجزاء وناقش تناول نصفها وأخذ النصف الآخر إلى المنزل للاستمتاع به لاحقًا.

تناول الإفطار: ارتبط تخطي الوجبات، وخاصة وجبة الإفطار، بالسمنة. نظرًا لأن الصباح قد يكون مقيدًا بالوقت، فابحث عن خيارات الإفطار الصحية أثناء التنقل.

اطبخ مع أطفالك: يفخر الأطفال بكونهم مساعدين، لذا دعهم يخلطون الوعاء أو يضيفوا مكونات لما تصنعه، وسيكونون أكثر رغبة لتناول ما ساعدوا في صنعه.

عِد الألوان. كلما زاد عدد الألوان الموجودة على لوحاتهم، أصبحت أكثر صحة؛ لذا اجعلها لعبة أو منافسة واجعلهم يحسبون عدد الألوان الموجودة على لوحاتهم. (على سبيل المثال، حبتان من الخضروات الخضراء، وواحدة برتقالية، وأخرى صفراء …)

امنح أطفالك الفرصة لاتخاذ بعض القرارات بشأن ما سيأكلونه على العشاء (على سبيل المثال هل ترغب في تناول الفاصوليا الخضراء أو البازلاء على العشاء الليلة؟)

قلّل من الوجبات الخفيفة: يجب أن يتناول الأطفال 3 وجبات متوازنة ووجبتين خفيفتين صغيرتين على مدار اليوم. يحتاجون إلى هيكل للمساعدة في الحد من تناول

الوجبات الخفيفة.

قلّل العصير إلى 4 أونصات أو أقل يوميًا وتجنب المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

تجنب استخدام الطعام كمكافأة (مثل الاحتفال بالآيس كريم أو الخروج لتناول الطعام في الخارج) أو كعقوبة (تقييد الطعام على السلوك السيء).

لا تأكل من العبوة مباشرة: يجب إعادة تعبئة الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية في المنزل في أكياس أو حاويات أصغر.

أغلق التلفزيون لتناول العشاء: أظهرت الدراسات أن الناس يستهلكون طعامًا عند مشاهدة التلفزيون أكثر من أولئك الذين لا يستهلكون. خذ هذا الوقت لإعادة الاتصال بأسرتك على العشاء.

خذ بضع دقائق لغسل الفاكهة والخضروات وتقطيعها عندما تصل إلى المنزل من المتجر.

ضع وعاء ملون به فواكه طازجة على المنضدة.

ضع أعواد الخضار المقطعة مسبقًا أو

الفاكهة في أوعية على الرفوف السفلية في مقدمة الثلاجة.

النوم

يتعرض الأطفال الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم لخطر متزايد للإصابة بالسمنة. يمكن للوالدين تشجيع عادات النوم الجيدة من خلال تكوين روتين ليلي مع الأطفال الصغار.

تجنب وضع الأطفال الصغار في الفراش مع الزجاجات أو الأكواب، وقم بإزالة أجهزة التلفزيون من غرف النوم لتشجيعه على العادات الصحية الجيدة.

وقت النظر إلى الشاشة

تحديد وقت الشاشة بساعتين أو أقل في اليوم. قد يصعب على الآباء تنفيذ هذا الامر لأن الأطفال يقومون بأكثر من شيء في كل مرة بشكل متزايد مثل الواجب المنزلي والرسائل النصية لأن الحدود بين الترفيه والتعليم غالبًا ما تكون غير واضحة، خاصة عند استخدام الكمبيوتر.

النشاط البدني

الحياة المزدحمة تجعل إيجاد الوقت لممارسة الرياضة أمرًا صعبًا. لكن النشاط البدني لا يعني بالضرورة الرياضة، فالأنشطة العائلية واللعب النشط (المشي مع العائلة والمشي لمسافات طويلة ورحلات الدراجات والألعاب والأنشطة الخارجية) كلها مهمة.

تشجيع الطفل

يأخذ أطفالك إشاراتهم منك، لذا يجب أن يكون الحفاظ على صحتهم هدفًا عائليًا. في خطوات صغيرة وبطريقة سلسة، يمكن للوالدين تشجيع الطفل على إدخال بعض التغييرات على السلوك.

إن إعطاء ملاحظات إيجابية لطفلك، مثل الإشارة إلى السلوكيات الإيجابية والثناء عليها مع تجاهل السلوكيات التي يجب تغييرها أو معالجتها بشكل إيجابي، أمر بالغ الأهمية للنجاح.

التدخل الدوائي لعلاج السمنة

أظهرت الدراسات أن التدخلات في نمط الحياة وحدها لها فوائد متواضعة في عكس اتجاهات السمنة الشديدة. بينما يظل تعديل نمط الحياة والنشاط البدني حجر الزاوية في علاج السمنة وإدارتها، يجب التفكير في التدخلات الدوائية لإبطاء زيادة الوزن وتقليل خطر حدوث مضاعفات، خاصة عند الأطفال الذين يفشلون في إنقاص الوزن عند إجراء تعديلات على نمط الحياة وإظهار أمراض مصاحبة جديدة أو تزداد سوءًا.

الجراحة

في أطول دراسة لفعالية جراحة السمنة لدى الشباب، والتي تابعت المرضى لمدة ثماني سنوات في المتوسط، أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية خفضوا مؤشر كتلة الجسم لديهم بنسبة 29٪. أولئك الذين لم يخضعوا لعملية جراحية، ارتفع مؤشر كتلة الجسم لديهم بمتوسط 3.3 نقطة.

بطبيعة الحال، إن فكرة الجراحة تثير القلق. ومع ذلك، فإن جراحة السمنة آمنة وفعالة إذا تم إجراؤها من قبل جراحين ذوي خبرة يعملون في مركز عالي الجودة، مع فريق قوي متعدد التخصصات يمكنه تزويد المرضى والعائلات بالتعليم والدعم المستمر الذي يحتاجون إليه، بما في ذلك الدعم النفسي.

المضاعفات الجراحية نادرة الحدوث وعادة ما تكون طفيفة. المضاعفات الأكثر شيوعًا هي نقص المغذيات الدقيقة، مثل نقص الحديد. يمكن منع ذلك عن طريق تناول المكملات الغذائية بانتظام. لهذا السبب من المهم إجراء الجراحة في مركز يقدم نهجًا جماعيًا ورعاية متابعة في السنوات القادمة.

كما أنه لا يوصى به لمن لا يستطيعون اتباع جميع توصيات ما بعد الجراحة، بما في ذلك جميع التغييرات في نمط الحياة وتناول الطعام التي تكون إلزامية بعد الجراحة. يحتاج أي شخص خضع لعملية جراحية لعلاج السمنة إلى توخي الحذر الشديد والتفكير بشأن ما يأكله، ليس فقط في الأسابيع والأشهر التي تلي الجراحة، ولكن لبقية حياته. سيحتاج أيضًا إلى تناول مكملات غذائية كل يوم.