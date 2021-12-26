الأخصائية في أمراض الدم وزراعة النخاع في مستشفى نيشن وايد للأطفال

الدكتورة رولا أبو عرجة

“برنامج زراعة الدم والعظام لدينا هو أحد أكبر البرامج في الولايات المتحدة”

يُعدّ مستشفى نيشن وايد للأطفال (Nationwide Children’s Hospital) أحد أكبر مستشفيات الأطفال ومعاهد الأبحاث في الولايات المتّحدة. وقد تمّ تصنيفه باستمرار ضمن أفضل 10 مستشفيات للأطفال في أميركا من قبل “US News & World Report”، وهي المؤسّسة المعترف بها في تصنيف المستشفيات في الولايات المتّحدة.

الدكتورة رولا أبو عرجة هي مديرة قسم زراعة الدمّ والنخاع، واختصاصيّة أمراض الدمّ والأورام وزراعة الدمّ والنخاع في مستشفى نيشن وايد للأطفال؛ لديها الكثير من الأبحاث السريريّة لتعزيز خيارات العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى عمليّات زراعة النخاع، كما أنها متخصّصة في عمليّات الزراعة لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات مناعيّة وأيضيّة.

من هم المرضى الذين يمكنهم أن يراجعوا اختصاصيّي زراعة الدمّ والنخاع؟

يرى اختصاصيّو زراعة الدمّ والنخاع المرضى المصابين بسرطان الدمّ الذين لا يستجيبون عادةً لأنظمة العلاج الكيميائيّ العاديّة. نستقبل أيضًا العديد من المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثيّة مثل الثلاسيميا ومرض فقر الدمّ المنجليّ. يهتمّ قسم زراعة الدمّ والنخاع أيضًا بالمرضى الذين يعانون من الاضطرابات الأيضيّة والمناعيّة المُكتشفة في اختبارات فحص حديثي الولادة.

ما هي التخصّصات الأخرى التي تتعاونون معها في أغلب الأحيان لرعاية المرضى؟

تتطلّب رعاية مريض زراعة الدمّ والنخاع نهجًا متعدّد التخصّصات. ونتعاون بشكل أساسيّ مع أطبّاء الأمراض المعدية وقسم إدارة الألم. أمّا النطاق الفعليّ للتخصّصات الأخرى فيعتمد على حالة المريض وحاجاته الصحّيّة الفريدة، ولكنّنا غالبًا ما نعمل مع متخصّصين في العلاج الفيزيائيّ، علم الوراثة، علم النفس، أمراض الغدد الصمّاء، الحفاظ على الخصوبة، أمراض الجهاز الهضميّ، وأمراض الكلى.

ما الذي يجعل برنامج زراعة الدمّ والنخاع في مستشفى نيشن وايد للأطفال، مختلفًا؟

يُعدّ برنامج زراعة الدمّ والنخاع في مستشفى نيشن وايد للأطفال أحد أكبر البرامج في الولايات المتّحدة، وهو يحتلّ مرتبة عالية. نحن مركز زرع للبرنامج الوطنيّ للمتبرّعين بالنخاع، كما أننا معتمدون من قبل مؤسّسة اعتماد العلاج الخلويّ.

لدينا مجموعة متميّزة من الأطبّاء والعلماء الذين يتمتّعون بقدر كبير من الخبرة في إدارة المرضى ذوي الحالات المعقّدة جدًّا. إنّ الممرّضين المتقدّمين في الممارسة والأطبّاء الممرّضين والطاقم المساعد، ملمّون بعملهم ولديهم خبرة كبيرة، ويقدّمون رعاية شخصيّة ممتازة للمرضى.

كيف يدير القسم لديكم المرضى الدوليّين، وخاصّة في ما يتعلّق بمتابعة رعايتهم وبقائهم على قيد الحياة عند عودتهم إلى المنزل؟

نحن محظوظون بالحصول على دعم فريق خدمات المرضى الدوليّين لمساعدتنا على الإعتناء بالعديد من مرضانا الدوليّين بشكل ممتاز. نحضّر لعودتهم إلى ديارهم مسبقًا، لضمان انتقال سلس مع فريق العلاج المحلّيّ. ثمّ نستمرّ بالتواصل مع الأطبّاء المحلّيّين والعائلات، بحسب الحاجة.

كيف يرتبط مجال زراعة النخاع العظميّ بمجال العلاج الخلويّ؟

زراعة النخاع العظميّ هي شكل من أشكال العلاج الخلويّ، وهو مجال واسع من العلاجات التي تستخدم الخلايا الحيّة لعلاج الأمراض، بما في ذلك السرطان والاضطرابات الوراثيّة. يمكن أن تستخدم بعض العلاجات الخلويّة – بما في ذلك زراعة النخاع العظميّ – خلايا المريض نفسه، ولكن في كثير من الحالات، تُؤخذ الخلايا المناعيّة من متبرّعين سليمين وتُعطى للمرضى لمساعدتهم على محاربة أمراضهم.

في المختبر، يمكن أن تنمو الخلايا إلى أعداد كبيرة بما يكفي لتكون فعّالة، ليتمّ اختيارها لتحسين الوظيفة أو تقليل الآثار الجانبيّة، أو لتعديلها ومنحها وظيفة جديدة.

تُجمع أحيانًا العلاجات الخلويّة والجينيّة لتصحيح الطفرات، أو لإعادة برمجة الخلايا المناعيّة للتعرّف على الخلايا غير الطبيعيّة ومهاجمتها قبل إعادتها إلى المريض. يمكن القول إن المجالان متكاملان بشدّة، وتُعتبر زراعة النخاع العظميّ أحيانًا العلاج الخلويّ “الأصليّ”.

كيف يبدو مستقبل زراعة النخاع العظميّ في طبّ الأطفال؟

أعتقد أنّنا أمام مستقبل عظيم لهذا المجال من الطبّ. سنعالج المزيد من مرضى زراعة النخاع العظميّ، وسننمّي مجموعة المتبرّعين بالنخاع العظميّ مع تطوّر عمليّات زراعة الأعضاء المتماثلة.

أعتقد أنّه يمكننا أيضًا توقّع رؤية المزيد من الدقّة في الطبّ، وهندسة النسيج، والعلاج الجينيّ، التي من شأنها توسيع خيارات العلاج لمرضانا. ستأتي كلّ هذه التطوّرات بالتأكيد مع التحسّن المستمرّ في الرعاية الداعمة لمرضانا الصغار، لضمان أنّ نتائجهم تبلغ مداها الأمثل، وأنّهم مرتاحون وسليمون قدر الإمكان على المدى الطويل.

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NationwideChildrens.org/Specialties/bone-marrow-transplant-clinic