Sunway Medical Centre… نقلة متميزة في عالم الرعاية الطبية والاستشفاء

يسعى “مركز صنواي الطبي” Sunway Medical Centre، الحائز على العديد من الجوائز، إلى أن يقدّم أفضل رعاية صحية لمرضاه من جميع أنحاء العالم بين المراكز الطبية الأخرى، بدءاً من علاجات السرطان المبتكرة وصولاً إلى الجراحة الروبوتية.

“واغمان تاندون Wagimun Tandun” هو مريض يعاني من مرض السرطان، جاء وزوجته “آلي نورمان Elly Norman” من إندونيسيا لتلقي العلاج في “مركز صنواي الطبي”، في مدينة صنواي في كوالالمبور.

خلال فترة علاجه التي امتدت، بين العاميْن 2020 و2021، أشرف على علاج “واغمان” أخصائي أمراض الدم الماليزي الشهير، الدكتور “تشانغ كيان مينغ Chang Kian Ming“، المتخصص في سرطان الدم.

يقول السيد “واغمان”: “لقد كانت فترةً عصيبةً بالنسبة إلى عائلتنا. ولكن على الرغم من ذلك، لمستُ وزوجتي أسمى درجات اللطف والإخلاص لدى الموظفين والعاملين الكفوئين في مركز صنواي الطبي”.

كان السيد “واغمان” ممتناً بشكل خاص لأعضاء مركز المرضى الدوليين International Patient Center، الذين لبوا احتياجاته واحتياجات أسرته، بدءاً من الرد السريع على استفساراتهم، وصولاً إلى ترتيب عمليات نقله إلى المستشفى وتسهيل إجراءات تمديد تأشيرات السفر بشكل متكرر.

تقول “فينيكا نينا Venica Nina”، مديرة مركز المرضى الدوليين، إن فريق عملها يتكفل بكل ما يتعلق برحلة المريض الدولي بالكامل في ماليزيا، بما في ذلك النقل من المطارات، وترتيب الإقامة، وإستشارة المزيد من المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الحصول على مختلف المستندات المطلوبة، والترجمة الفورية، وتوفير الاستشارات المالية وحتى زيارة المرضى أثناء فترة علاجهم.

تقول “فينيكا”: “تقتضي مهمتنا بتوفير كل ما يحتاجه المريض وأسرته، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة على مدار الساعة إذا لزم الأمر. إن السعادة القصوى بالنسبة لي هي عندما يستعيد المريض عافيته بشكل تام”.

يقول الدكتور “لاو بينغ لونغ Lau Beng Long”، رئيس “مجموعة صنواي للرعاية الصحية”، وهي مجموعة طبية تضم العديد من المستشفيات المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الجوّالة والتكميلية: “إن مركز صنواي الطبي يستقبل بمعدل وسطي أكثر من 40 ألف مريض دولي سنوياً بفضل تميزه في كل من تجربة المريض وكذلك في تقديم العلاجات اللازمة في مختلف التخصصات الفرعية”.

يضم “مركز صنواي الطبي” الرائد في كوالالمبور في ماليزيا، أكثر من 60 تخصصاً فرعياً ومعظمها بمجال علاج السرطان.

يقول الدكتور “لاو”: “لقد ارتقى مركز صنواي الطبي ليكون واحداً من أكبر مستشفييْن في ماليزيا في جذب السياح القادمين لتلقي الرعاية الصحية، وذلك لأن أهم ما يتميز به مركزنا هو تقديم خدمات علاج مرضى السرطان. إن النسبة الأكبر من السياح الأجانب يأتون لتلقي علاجات السرطان وأمراض الدم والتوليد وأمراض النساء وطب الكبد وجراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة، على سبيل المثال لا الحصر”.

يضيف الدكتور “لاو”: “ستركّز المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، على تطوير الخدمات والمنتجات في العديد من المجالات مثل طب الأورام وأمراض الدم وأمراض القلب وطب الأعصاب وجراحة الأعصاب وجراحة العظام والجهاز الهضمي وطب الأطفال والخدمات الروبوتية. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم أيضاً بتعزيز خدماتنا الصحية الرباعية مثل زراعة الكلى وجراحة القلب لدى الأطفال وزرع نخاع العظام وغيرها”.

وقد كان مركز السرطان الحائز على جائزة “مركز صنواي الطبي” مؤخراً محط اهتمام، فقد حاز على جائزة أفضل مركز رعاية طبية في طب الأورام (الإشعاع) وأفضل مركز رعاية طبية في طب الأورام لعامي 2020 و2019 على التوالي والتي نالها من ضمن جوائز الصحة العالمية والسفر، فئة أفضل مستشفى للسياحة العلاجية للعام في آسيا والمحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك، حاز أيضاً أفضل مركز مقدّم خدمة الطب النووي لعام 2021 ضمن جوائز الصحة العالمية في آسيا والمحيط الهادئ.

وهو أيضاً المركز المعتمد للأورام المتكاملة والرعاية التلطيفية من قبل الجمعية الأوروبية لطب الأورام.

بالإضافة إلى الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، يوفّر المركز أيضاً أنواعاً أخرى من علاجات مرض السرطان، بما في ذلك العلاج الموجه والعلاج الهرموني والعلاج المناعي الرائد وإجراءات الأشعة التداخلية المختلفة والعلاج بالنويدات المشعة المستهدفة وحتى العلاج الإشعاعي الذي لا يترك أي آثار دائمة أو مرئية على الجسم.

يقول الدكتور “هنغ سيو بينغ Heng Siew Ping” المدير العام للمركز: “يتخذ مركز صنواي للسرطان نهجاً شاملاً للتعامل مع مرض السرطان، بدءاً من الوقاية والتشخيص وصولاً إلى العلاج، وكذلك الرعاية التلطيفية، ويهدف إلى أن يكون مركزاً متكاملاً يشمل كل مرحلة من رحلة مريض السرطان. ومنذ إطلاقه، نجح المركز في إجراء أكثر من 42 ألف عملية علاج إشعاعي وعالج أكثر من 23 ألف مريض بالعلاج الكيماوي”.

بهدف ضمان حصول المرضى على خطة العلاج الأمثل لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، يجتمع المجلس المختص بالأورام في “مركز صنواي الطبي” بشكل أسبوعي لمراجعة حالات السرطان المعقدة. يتألف المجلس من متخصصين في الرعاية الصحية من تخصصات متعددة، بما في ذلك جراحين وأطباء وأخصائيي أورام وأخصائيي أشعة وأخصائيي أمراض الدم وأطباء أمراض نسائية وفيزيائيين طبيين وأخصائيي أمراض. إن المركز مجهّز بأحدث التقنيات مثل الماسحات الضوئية الرقمية PET/CT التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وSPECT/CT التصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد، وجهاز العلاج المقطعي Radixact-X9 لاستهداف الأورام بدقة عالية وفردية، وجهاز Leksell Gamma Knife® Icon لعلاج سرطانات الدماغ بدون الحاجة إلى جراحة، وجهاز Varian TrueBeam™ STx لتقديم علاج دقيق من الرأس إلى أخمص القدمين. مع ذلك، فإن امتلاك “مركز صنواي الطبي” لأحدث التقنيات في المنطقة لا يقتصر فقط على التقنيات الخاصة بعلاج مرض السرطان.

فقد تم تجهيز المستشفى بنظام Mako SmartRobotics ونظام ROSA® Knee، بالإضافة إلى فريق من الجرّاحين المُدرَبين على إجراء العمليات الجراحية الروبوتية لمفصل الورك والجراحة التجميلية. في الواقع، حقق “مركز صنواي الطبي” إنجازاً تاريخياً من خلال كونه أول مستشفى في ماليزيا يقوم بمثل هذه العمليات الجراحية، مع أكثر من 200 إجراء في رصيده حتى الآن. واليوم، يضم مركز صنواي لجراحة العظام 20 جرّاح عظام و7 تخصصات فرعية بالإضافة إلى 10 خدمات أساسية.

يعلّق الدكتور “شيوا هوا سين Chua Hwa Sen”، الجراح الأول والوحيد في ماليزيا الذي قام بـ100 عملية جراحية للمفاصل الروبوتية مع نظام Mako SmartRobotics في أبريل 2022، قائلاً: “إن “مركز صنواي الطبي” هو المستشفى الوحيد في ماليزيا الذي يقدم مجموعة كاملة من العمليات الجراحية الروبوتية مثل الجراحة الكلية والاستبدال الجزئي للركبة والاستبدال الكلي لمفصل الورك.

أما في جنوب شرق آسيا، نقدّم أحدث التقنيات المماثلة لتلك التي يتم تقديمها في سنغافورة، ولكن بتكلفة أقل. يتعافى المرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية الروبوتية بشكل أسرع، ويعانون من آلام أقل. والجدير بالذكر أن 80٪ منهم استطاعوا المشي بدون عكّاز بعد أسبوعين، مقارنةً بنسبة 20٪ فقط من المرضى الذين خضعوا لجراحة تقليدية”.

بالإضافة إلى ذلك، اشترى “مركز صنواي الطبي” نظام da Vinci Si الجراحي عالي التطور في العام 2016 وأحدث إضافاته وهو نظام da Vinci Xi الجراحي من الجيل الرابع الذي كان الأول من نوعه في ماليزيا عندما تم إطلاقه في يناير 2022. يقوم نظام da Vinci Xi بجعل العمليات الجراحية المعقدة أبسط من خلال إحداث شقوق صغيرة مع تحسين الرؤية والدقة والتحكم لدى الجرّاحين، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر العدوى وخسارة الدم مع تعزيز التعافي بصورة أسرع وتقليل الندبات لدى المرضى.

يرى الدكتور “لاو” أن “مركز صنواي الطبي” في طريقه لتحقيق المزيد والمزيد من النجاحات، حيث أن المستشفى الرئيسي لمجموعة الرعاية الصحية يعمل حالياً على إنجاز ثلاثة أبراج أخرى بحلول العام 2023 ليصل إجمالي عدد الأسرة إلى 1100، مما يجعل “مركز صنواي الطبي” أكبر مستشفى خاص في البلاد.

مع 29 مركز امتياز وأكثر من 250 أخصائياً و60 تخصصاً طبياً في طور الازدياد، يوفّر “مركز صنواي الطبي” مجموعة كاملة من الحلول الطبية والجراحية التي يبحث عنها المرضى الدوليون، خاصةً وأن المستشفى يقع في منطقة ملائمة داخل مدينة صنواي، حيث تتوفر وسائل نقل عامة تصل إلى باب المستشفى. بالإضافة إلى ذلك، فإن المركز يقع على مسافة قريبة من مركز التسوق Sunway Pyramid، وفنادق ومطاعم صنواي ومحلات السوبر ماركت والمحلات التجارية وحتى منتزه صنواي لاغون. بهدف تسهيل الأمور على المرضى الدوليين، طوّر “مركز صنواي الطبي” باقات السياحة العلاجية مثل باقة 3D2N Sunway Cityوباقة 3D2N Banjaran Retreat التي تجمع بين الفحوصات الصحية والإقامة في الفنادق والترفيه في باقة واحدة.

يضيف الدكتور “لاو”: “إن مدينة صنواي هي مدينة تنمية متكاملة تهدف إلى أن تكون نموذجاً مستداماً وملائماً للعيش، حيث يمكن للناس العيش والعمل والتعلم والترفه في مكان واحد. توفّر البنية التحتية لمجموعة صنواي في هذه البلدة المتكاملة تسهيلات للسياح الأجانب حيث يمكنهم تلقي العلاج بسهولة مع تلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية والسفر والإقامة والترفيه في مكان واحد”.

يقول الدكتور “لاو” إن نموذج التطوير المتكامل هذا قد أفاد نظام الرعاية الصحية في صنواي حيث أن خبرة المجموعة في مجال الضيافة انتقلت إلى مستوى عالٍ من رعاية العملاء وخدمات الاستقبال في المستشفيات. يضيف “لاو”: “لقد استثمرنا في تحديث واجهتنا، وتوسيع المساحات المخصصة للرعاية السريرية، ووضع لافتات بلغات مختلفة، والأهم من ذلك، تطوير مركز شامل للمرضى الدوليين مجهّز بأطباء وممرضين ومترجمين فوريين لعدة لغات مختلفة. كل هذه الجهود تدل على التزامنا بتوفير ملاذ آمن للمرضى الأجانب الذين يرغبون في تلقي العلاج في مركزنا”.

مما لا شك فيه أن هذا الالتزام يعني الكثير للمرضى مثل “واغمان” الذي كتب في رسالة إلى “فينيكا”: “نود أن نثني على جهودك وجهود فريقك في جعل رحلة علاجي على مدار العام أسهل بكثير، وأنا ممتنٌ لكم إلى الأبد لأنكم تركتم أثراً كبيراً في حياتنا”.