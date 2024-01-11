In Good Health … حيث يلتقي الطب والرفاه الصحي

تطوير الرعاية الشاملة لتحقيق الصحة المتكاملة لجميع الراغبين في السعي نحو صحة أفضل

من وسط مدينة بيروت، بدأت IGH – In Good Health بتقديم مفهوم مبتكر يجمع بين مجالي الطب والرفاهيّة الصحيّة. وقد أتاح هذا النهج الجديد تحويل الحياة الصحيّة إلى نمط يتبنّاه الكثيرون للحفاظ على صحّتهم والإستمتاع بحياة نشطة ومليئة بالحيوية على مدار حياتهم.

تطوّرت مرحلة التّشخيص والفحوصات المبكرة لتشمل التنبّؤ بالأمراض والعمل على الوقاية منها من خلال تبنّي نمط حياة سليم تحت إشراف أطبّاء متخصّصين ووفقًا لصحة كل فرد واحتياجاته.

تُقدّم IGH الخدمات الطبيّة المتخصّصة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحيّة الشاملة والمبتكرة، بهدف تحسين جودة الحياة لكل الذين يسعون لصحة أفضل.

كيف نشأت الفكرة؟

بحسب كلام البروفيسور مروان غصن: “أولاً، نشأت فكرة In Good Health من الخبرة مع مرضاي خلال مسيرتي المهنية التي استمرّت ثلاثين عامًا في مجال الطب في أمراض الدم والأورام، بِحيث تأثَّرت وشهدت شخصيًا أهميَّة الرعاية المتكاملة (الجسديّة والعاطفيّة) للمرضى وكذلك أهميَّة تبنّي نمط حياة صحي إلى جانب العلاجات الكلاسيكيّة.

ثانياً، بحث العديد من مرضاي عن هذا النوع من الخدمات عبر السفر إلى الخارج.

ثالثاً، ظهرت تطوّرات مهمة في خدمات العلاج الطبي والأساليب الداعمة لها، والتي أثبتت كفاءة عالية في تعزيز الرعاية الصحيّة للمريض ودعم العلاجات الكلاسيكية.

رابعاً، هناك مَن يعاني من مضاعفات صحيّة تتطلّب دعمًا ومتابعة من مختلف التخصّصات خلال العلاج وما بعده “.

واليوم، بعد ثلاث سنوات على الإنطلاقة، أصبحت IGH رائدة في لبنان بفضل ما تقدّمه من مفهوم مبتكر في التعامل مع المرضى عبر إحاطتهم بكل ما يلزم من علاجات طبيّة متطوّرة يقدمها فريق متميّز من أطبّاء وممرضين ومقدمي الخدمات الصحيّة الأُخرى.

الرعاية الطبية الرائدة

الطب التنبّؤي (Predictive Medicine) للتنبّؤ بالأمراض وتحديد المخاطر الصحيّة والأمراض المحتملة مثل الأمراض الوراثيّة أو تلك التي تعتمد على العوامل البيئيّة أو نمط الحياة، والعمل على وضع برامج محدّدة للتدخلات الوقائيّة التي تسهم في الحد من احتماليّة تطوّر هذه الأمراض والمساهمة في الوقاية منها.

الطب الوقائي (Preventive Medicine) للحماية من إمكانيّة حدوث المشاكل الصحيّة وتشخيصها قبل ظهور الأعراض والمضاعفات.

الطب التكاملي (Integrative Approach) يجمع بين العلاجات التقليديّة والبديلة أو الشاملة، بهدف النظر إلى الشخص ككيان متكامل وتوفير الرعاية الصحية للجوانب الجسديّة والعقليّة والروحيّة.

الطب الشخصي (Personalized Medicine) للحصول على استجابة أفضل وأسرع عبر تطوير بروتوكولات وبرامج علاجيّة مخصّصة للمريض دون سواه.

الرعاية الصحيّة المتميّزة

من حيث التصميم، IGH تمنحك طاقة إيجابيّة بمجرّد وصولك. البروفيسور غصن كان حريصًا على توفير جوٍ إيجابي منذ اللحظة الأولى لوصول المريض، إيماناً منه بتأثيرها على راحته النفسيّة. بالإضافة إلى فريق طبّي مدرّب جيداً على التعامل اللطيف مع المرضى. الرعاية المتميّزة هو مبدأ أساسي، حيث يهدف فريقنا إلى تقديم رعاية طبيّة معاصرة ومختلفة. يتم تخصيص غرفة للمريض وعائلته أو أصدقائه لمنحهم الخصوصيّة اللازمة، وللإستماع لما يريدونه أو ما يحتاجونه. فالإستقبال الدافئ والإستماع لاحتياجات المريض هو بداية العلاج.

رعاية متعددة التخصّصات الطبيّة

يحصل المريض على رعاية متكاملة ومنسّقة تماماً بين جميع التخصّصات الطبيّة التي يحتاجها من خلال كادر طبي يتمتّع بمستوى عالٍ من الخبرة، فيتم تصميم خطة علاجيّة مخصّصة له دون سواه ليجد كل ما يحتاجه في مكان واحد.

إنّه نهج متعدد التخصّصات يلبّي احتياجات المرضى من خلال تخصيص مسار علاجي مناسب لكل مريض. يجد المريض خيارات واسعة من الإختصاصات الطبية المتوفرة لدى IGH.

أضف إلى ذلك، مبدأ IGH أنه لا يوجد علاج واحد للجميع بل هناك علاج شخصي لكل مريض، بحيث يتم تحديد برنامج يشمل الكثير من الخدمات التي تهتم بجوانب مختلفة من حياته بما في ذلك الصحة الذهنيّة والنفسيّة والتغذية المناسبة وغيرها.

إنّها عيادات تكامليّة تعمل بشكل وثيق في ما بينها لتقديم أفضل الخدمات؛ الطبيب في IGH لا يعمل بشكل منفصل عن باقي الأطبّاء والأقسام، ولا يكتفي بالجزء الذي يخصّه في علاج المريض، إنّما يتم التنسيق والتعاون بين سائر الأقسام والتخصصات الطبيّة للوصول إلى نهج شمولي علاجي.

من الأمور التي يتم التركيز عليها صحة العائلة، حيث يوجد فريق متعدّد التخصّصات للإعتناء بأفراد الأسرة عبر تصميم خطة صحيّة مترابطة لإدارة نمط الحياة والوقاية والتنبّؤ بالأمراض وغيرها.

العلاجات المبتكرة

يدرك الفريق الطبي في IGH أهمية الخدمات والأساليب الحديثة في تعزيز الحياة الصحيّة والعلاج. وتتوفر لدى IGH مجموعة متقدّمة من التقنيّات والأجهزة الطبيّة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية والحد من حدوثها وحماية الصحة الجسديّة والعقليّة.

هذا الشق من IGH هو مقصد المريض الذي يجد في هذا القسم ما يدعم رحلته العلاجيّة، والشخص السّليم يجد ما يُبقيه في صحة جيدة.

الدراسات الحديثة

تُبيّن أن للطب التكاملي ورفاهيّة المريض دور مهم في تعزيز عمليّة الشّفاء.

إذا تم تقديم هذا النوع من الرفاهيّة الصحية المتكاملة بإشراف طبي ومتابعة دورية عبر برنامج مخصص، سيكون له تأثير كبير على النتائج العلاجية والجسدية والنفسية للمريض، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الأمراض.

على صعيد آخر، ومن أهداف IGH بعيدة المدى، الوصول إلى مجتمع صحي ومعافى نفسيّاً وجسدياًّ؛ فخدمات الرفاهيّة الصحيّة متوفّرة للأصحاء الذين يسعون إلى تمضية حياتهم بطريقة صحيّة. فالصحة الجيدة والرفاهية مترابطان، وقد تحول الأمر إلى مفهوم التنبّؤ بالأمراض والوقاية منها.

انطلاقاً من هذا المبدأ، وحرصاً على تعزيز مفهوم الرفاهيّة الصحيّة، توفر IGH مجموعة متنوّعة من الأساليب الداعمة لهذا المسار منها على سبيل المثال العلاج الفيزيائي لما له من دور مهم في المساعدة على سرعة التعافي بشكل آمن وهو أحد أنواع الرعاية الطبيّة التي تهدف إلى تخفيف الألم وتحسين الحركة.

العلاج بالأوزون (Ozone Therapy) والذي أثبت فعاليّة عالية في دعم حياة مرضى السكري والتهاب المفاصل وكورونا والأنيميا والربو وما بعد السكتة الدماغية إلى جانب دوره في تعزيز حياة الأصحّاء.

العلاج بالأوكسجين عالي الضغط (-HBOT Hyperbaric Oxygen Therapy) والحاصل على موافقة الـFDA في دعم علاجات فقر الدم الحاد والقدم السكري والقرحة والإلتهابات والجروح المزمنة وتأخر تلف الأنسجة وغيرها، فضلاً عن دوره في حياة الأصحّاء من حيث تعزيز الدورة الدمويّة والحفاظ على صحة الدماغ والقلب والجلد والجهاز المناعي وعمليّة الأيض.

العلاج بالفيتامينات الوريديّة (IV Vitamin Therapy) وغيرها الكثير من العلاجات المتوفرة عبر أجهزة وتقنيّات حديثة بإشراف أخصائيّين على دراية تامة بعملهم.

IGH للمرضى … والأصحاء

بإشراف أطباء متخصصين وسّعت IGH الخدمات الطبية التي تقدّمها لتتضمن الإستشفاء الكلاسيكي والطب الشمولي الذي بدوره يجمع بين الصحّة والخدمات الطبية المبتكرة.

عيادة IGH هي إذن وجهة ليس فقط للمرضى، بل أيضاً للأصحاء من أجل المحافظة على صحّتهم.